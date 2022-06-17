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“Їжа не має бути зброєю” - міністр сільського господарства США про зусилля із порятунку українського зерна
Українське зерно необхідно вивезти не лише, щоб забезпечити експорт. Його потрібно врятувати від ризику бути викраденим росіянами, заявив міністр сільського господарства США Том Вілсак у виступі на події в Організації Об'єднаних Націй у четвер, 16 липня.
“Нам відомі обставини і ситуація, як це сталося. Росіяни забирали зерно в українських фермерів. То ж якщо ми можемо вивезти його з країни, це перевага, яка зменшує ризик втрати”, - сказав урядовець.
Напередодні, у вівторок цього тижня, президент Джо Байден заявив про плани збудувати вздовж кордону з Україною тимчасові сховища, щоб допомогти експортувати більше зерна і вирішити зростаючу глобальну продовольчу кризу.
“Причина, чому побудова зерносховищ має сенс, в тому, що залізниця у Польщі і Румунії не зовсім відповідає українській залізничній системі, там різна ширина (для потенційного експорту - ред.). Щоб доставити зерно до кордону з Румунією, а потім його завантажити у інші вагони потрібен час. Зерносховища зберігають ціну та якість зерна, є причини це робити. Важливо також вивезти те зерно швидко, тому що незабаром вони почнуть збирати врожай і їм треба будуть приміщення на нове зерно”, - додав міністр Вілсак.
Втім відновлення поставок зерна через чорноморські порти міністр Вілсак вважає найбільш ефективним та дієвим способом експорту. За його словами, потрібно знайти спосіб якомога швидше відкрити порти в Україні.
“Під час моєї зустрічі з посолкою США в ООН одна річ була абсолютно зрозуміла: неспровокована війна Путіна призвела до глобальної продовольчої безпеки. Ми повинні працювати разом, щоб допомогти вирішити цю невідкладну проблему”, - написав міністр сільського господарства США Том Вілсак на своїй Twitter-сторінці.
Міністр Том Вілсак віддав належне Туреччині та офісу генсека ООН за їхні зусилля в проведенні переговорів з Москвою щодо розблокування експорту українського зерна. А Росію закликав серйозно поставитися до переговорів з цього питання.
“Я сподіваюсь, що росіяни поставляться до цього серйозно, а не просто створюватимуть картинку. Вони мають діяти негайно, щоб відкрити ті порти і вони повинні закінчити ту війну”, - зазначив міністр сільського господарства США.
Напередодні Україна та США підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері сільського господарства, що має на меті покращення координації у галузі харчування та сільського господарства між Україною та США.
“Меморандум про взаєморозуміння передбачає не лише технічну підтримку, але й коли закінчиться війна і вони почнуть відбудовувати країну, відновлювати сільське господарство, ми будемо їм допомагати, щоб пришвидшити їхнє відновлення”, - зазначив Том Вілсак в ООН.
Під час конференції в ООН міністр сільського господарства США наголосив, що санкції Заходу щодо Росії не стосуються подовольства та добрив. “Їжа не повинна використовуватись як зброя під час війни”, - додав урядовець.
З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Україна змушена була зупинити експорт українського зерна. Понад 20 мільйонів тонн наразі перебувають у зернових елеваторах. За словами міжнародних експертів, війна призвела до глобальної продовольчої кризи, що супроводжується різким зростанням цін на зерно, олію, паливо та добрива.
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Скільки може тривати вступ України в ЄС?
Після заяв представників Європейського Союзу про те, що вони хочуть бачити Україну членом ЄС, постає питання щодо можливої тривалості того шляху.
В той як головне для майбутнього України зараз - відбити російське вторгнення, досягти миру й відбудовувати зруйноване війною, українські лідери наполягають, що ті процеси можуть відбуватися одночасно з приготуванням до вступу України в ЄС.
Оголосивши рекомендацію надати Україні статус кандидата в ЄС, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вказала, що українці «чітко показали своє прагнення до європейських цінностей і стандартів», зауваживши, що Україні треба буде «здійснити низку важливих реформ».
Французький президент Еммануель Макрон у травні висловив припущення, що український шлях до ЄС триватиме «кілька років, а більш ймовірно кілька десятиріч».
Україна вже впровадила приблизно 70% правил, норм і стандартів ЄС. Але треба ще зробити важливу роботу стосовно верховенства закону, олігархів, боротьби з корупцією, засадничих прав.
Але українці заявляють про потребу «пришвидшення» з огляду на надзвичайні обставини.
«Бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців. Це непросто, але ми це робимо», - заявив 18 березня президент Володимир Зеленський.
Критерії
Готовність країни до членства в ЄС визначається так званими Копенгагенськими критеріями, згідно з яких країна, яка хоче вступити в організацію, повинна мати:
- «стабільні інституції, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини та захист меншин;
- функціонуючу ринкову економіку і здатність витримувати умови конкуренції та ринкових сил в ЄС;
- здатність брати на себе й ефективно впроваджувати обов’язки члена, включно з дотриманням цілей політичного, економічного і монетарного союзу».
Урсула фон дер Ляєн 17 червня заявила, що Україна, яка підписала угоду про асоціацію і вільну торгівлю з ЄС 2014 року, «вже впровадила приблизно 70% правил, норм і стандартів ЄС».
«Але треба ще зробити важливу роботу стосовно верховенства закону, олігархів, боротьби з корупцією, засадничих прав», - зауважила вона.
Східноєвропейський приклад
Найбільше розширення Євросоюзу відбулося 2004 року, коли членами стали сусіди України: Польща, Словаччина, Угорщина, а також пострадянські Латвія, Литва й Естонія, і Чехія, Словенія, Мальта, Кіпр.
2007 року вступили Румунія та Болгарія, а 2013 долучилася Хорватія.
Хорватський шлях від подання заявки на вступ в ЄС до набуття членства тривав 10 років.
Хорватія подала заявку у 2003 році, і переговори про вступ тривали з 2005 до 2011 року.
Офіційно Хорватія стала членом ЄС 1 липня 2013 року.
З 1 січня 2023 року Хорватія буде повноправним членом Європейського монетарного союзу, запровадивши в обіг спільну валюту євро.
Але в історії ЄС є випадки і скасованих, а також заморожених процесів вступу країн.
Туреччина «заморожена»
Туреччина подала заявку на вступ ще 1987 року, коли ЄС називався Європейською економічною співдружністю.
У процесі турецького зближення з Європою 1963 року було підписано договір про асоціацію, і з 1995 року є членом європейського Митного союзу.
2005 року почалися офіційні переговори про набуття членства Туреччини в ЄС, але вони призупинені.
Однією з найпомітніших проблем Туреччини з ЄС є фактичний турецький контроль над північною частиною Кіпру.
Але ключовим для Євросоюзу стало те, що в Брюсселі називають «відкочуваннями» Туреччини «в сферах демократії, верховенства закону і засадничих прав».
ЄС у червні 2018 року оголосив, що переговори про вступ Туреччини «фактично заморожені».
Ісландія передумала
Ісландія є одним з рідкісних прикладів того, як країна спочатку прагнула, але потім відмовилася від бажання вступити в ЄС.
У липні 2009 року Ісландія подала заявку на вступ в ЄС, і після того як у липні 2010 року Єврокомісія рекомендувала почати переговори про набуття членства, рада керівників країн ЄС у червні 2010 року схвалила рішення почати переговори про вступ.
Але 2013 року в Ісландії прийшов до влади новий уряд, який попросив призупинити процес, а 2015 Ісландія попросила ЄС більше не вважати її кандидатом на членство в Євросоюзі.
Ісландія вирішила задовольнитися участю у спільному ринку ЄС.
Ісландія також ходить до Шенгенського договору і бере участь у роботі низки агентств та програм ЄС.
Як член Європейського економічного простору вона сплачує фінансові внески в європейські соціальні та інші проекти.
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