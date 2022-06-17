“Їжа не має бути зброєю” - міністр сільського господарства США про зусилля із порятунку українського зерна 

Українське зерно необхідно вивезти не лише, щоб забезпечити експорт. Його потрібно врятувати від ризику бути викраденим росіянами, заявив міністр сільського господарства США Том Вілсак у виступі на події в Організації Об'єднаних Націй у четвер, 16 липня.

“Нам відомі обставини і ситуація, як це сталося. Росіяни забирали зерно в українських фермерів. То ж якщо ми можемо вивезти його з країни, це перевага, яка зменшує ризик втрати”, - сказав урядовець.

Напередодні, у вівторок цього тижня, президент Джо Байден заявив про плани збудувати вздовж кордону з Україною тимчасові сховища, щоб допомогти експортувати більше зерна і вирішити зростаючу глобальну продовольчу кризу.

“Причина, чому побудова зерносховищ має сенс, в тому, що залізниця у Польщі і Румунії не зовсім відповідає українській залізничній системі, там різна ширина (для потенційного експорту - ред.). Щоб доставити зерно до кордону з Румунією, а потім його завантажити у інші вагони потрібен час. Зерносховища зберігають ціну та якість зерна, є причини це робити. Важливо також вивезти те зерно швидко, тому що незабаром вони почнуть збирати врожай і їм треба будуть приміщення на нове зерно”, - додав міністр Вілсак.

Втім відновлення поставок зерна через чорноморські порти міністр Вілсак вважає найбільш ефективним та дієвим способом експорту. За його словами, потрібно знайти спосіб якомога швидше відкрити порти в Україні.

“Під час моєї зустрічі з посолкою США в ООН одна річ була абсолютно зрозуміла: неспровокована війна Путіна призвела до глобальної продовольчої безпеки. Ми повинні працювати разом, щоб допомогти вирішити цю невідкладну проблему”, - написав міністр сільського господарства США Том Вілсак на своїй Twitter-сторінці.

Міністр Том Вілсак віддав належне Туреччині та офісу генсека ООН за їхні зусилля в проведенні переговорів з Москвою щодо розблокування експорту українського зерна. А Росію закликав серйозно поставитися до переговорів з цього питання.

“Я сподіваюсь, що росіяни поставляться до цього серйозно, а не просто створюватимуть картинку. Вони мають діяти негайно, щоб відкрити ті порти і вони повинні закінчити ту війну”, - зазначив міністр сільського господарства США.

Напередодні Україна та США підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері сільського господарства, що має на меті покращення координації у галузі харчування та сільського господарства між Україною та США.

“Меморандум про взаєморозуміння передбачає не лише технічну підтримку, але й коли закінчиться війна і вони почнуть відбудовувати країну, відновлювати сільське господарство, ми будемо їм допомагати, щоб пришвидшити їхнє відновлення”, - зазначив Том Вілсак в ООН.

Під час конференції в ООН міністр сільського господарства США наголосив, що санкції Заходу щодо Росії не стосуються подовольства та добрив. “Їжа не повинна використовуватись як зброя під час війни”, - додав урядовець.

З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Україна змушена була зупинити експорт українського зерна. Понад 20 мільйонів тонн наразі перебувають у зернових елеваторах. За словами міжнародних експертів, війна призвела до глобальної продовольчої кризи, що супроводжується різким зростанням цін на зерно, олію, паливо та добрива.