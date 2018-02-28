Міністру Трампа за бюджетні кошти купили за 30 000 доларів столовий гарнітур у кабінет

Міністерство житлового будівництва та міського розвитку минулого року витратило 31 000 доларів на столовий гарнтіру для робочого офісу очільника цього державного відомства Бена Карсона. Про повідомляє видання The New York Times.

За таку суму міністр отримав виготовлений на замовлення обідній стіл, стільці та буфет. Видання повідомляє, що міністерство здійснило придбання через деякий час після того, як співробітник міністерства Гелен Фостер офіційно поскаржилась, що дружина міністра Синді наполягала на зміні інтер'єру приміщень міністерства.

Фостер також заявила, що її було усунуто із займаної посади після того, як вона відмовилась виділяти кошти на зміну інтер'єру офісу міністра. Вона також заявила, що отримала наказ "знайти кошти", попри те, що заявлена сума перевищувала бюджет.

Речник міністерства заявив The New York Times, що міністр не був поінформований про придбання меблів, але не має наміру їх повертати.

Як відзначає видання, у разі якщо запропоноване внесення змін до інтер'ру голови державної служби перевищує 5 000 доларів, воно має бути погоджене із Конгресом. Представники міністерства з таким заптом не звертались.

Видання The Guardian також повідомило, що у міністерстві планують витратити понад 160 000 доларів на лаундж меблі.

Також у ЗМІ повідомляється, головний інспектор (спеціальний наглядовий орган у структурі виконавчої влади США, покликаний попереджувати порушення закону у підзвітній державній агенції - прим. ГА) з питань Міністерства житлового будівництва та міського розвитку зараз розглядає питання залучення родини Карсона до роботи міністерства.

Як повідомляється, співробітники міністерства скаржились, що син Бена Карсона запрошує своїх ділових партнерів на заходи міністерства. Сам міністр і звернувся до головного інспектора з проханням здійснити перевірку обставин події.

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