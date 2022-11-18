G7 попереджає про "значний вплив" війни Росії проти України на безпеку інших країн

Війна Росії в Україні має "значний вплив" на безпеку інших країн, заявили міністри внутрішніх справ G7 у п'ятницю, попередивши про напади на ключову інфраструктуру та ризики, пов'язані з поверненням іноземних бійців.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер підтвердила «непохитну солідарність» Групи семи з Україною після проведення дводенного засідання у західному місті Ельтвіль.

"Агресивна війна проти України мала значний вплив на внутрішню безпеку країн G7", - йдеться у спільному комюніке міністрів Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США.

Раніше цього тижня Європа була приголомшена, коли ракетний вибух вразив польське село поблизу українського кордону, убивши двох людей і викликавши побоювання щодо небезпечної ескалації конфлікту.

Союзники Києва заявили, що вибух, ймовірно, спричинила українська ракета ППО, водночас наголошуючи, що в розв’язанні конфлікту винна Москва.

Фейзер та її колеги з клубу заможних країн заявили, що уважно стежать за наслідками російської війни, включаючи зростання «гібридних загроз», покликаних дестабілізувати демократії та поширювати безпеку.

"Гібридні загрози для нашої критичної інфраструктури, на додаток до маніпулювання інформацією, значно зросли з початку війни Росії", - заявили міністри внутрішніх справ.

Вибухи, які пошкодили газопроводи Nord Stream між Росією та Німеччиною у вересні, підкреслили «необхідність кращого захисту нашої критичної інфраструктури», заявили вони.

У п'ятницю Швеція підтвердила, що вибухи були спричинені диверсією. Вашингтон і Москва заперечують будь-яку причетність до інциденту та звинувачують один одного.

«Розвиток загальної обізнаності про безпеку та побудова партнерства на національному та міжнародному рівнях, у тому числі з приватним сектором, має вирішальне значення для стійкості», — заявили міністри внутрішніх справ G7.

Вони також попередили про нові загрози, які можуть виникнути, коли іноземні бійці повернуться додому з України з бойовим досвідом, а також про ризики, пов’язані зі збільшенням потоку зброї в регіоні.

"Невелика кількість" бійців-добровольців в Україні "може становити підвищену загрозу після повернення", заявили вони.

Міністри G7 пообіцяли тісно співпрацювати з Україною щодо «суворого режиму контролю над озброєннями», щоб запобігти незаконній торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами.