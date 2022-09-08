У чому різниця в розслідуванні російських та нацистських воєнних злочинів? Пояснює «мисливець за нацистами», посадовець Мін’юсту США

Можуть знадобитися роки чи десятки років для досягнення повного правосуддя для тих, хто вчинив воєнні злочини під час повномасштабної війни Росії проти України, але правосуддя їх знайде, - переконаний посадовець з 37-річним стажем, директор відділу захисту прав людини Мінʼюсту США Ілай Розенбаум.

Майже 30 тисяч воєнних злочинів та злочинів агресії з боку російських сил зареєстрували українські правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому цього року. Ілай Розенбаум координує розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні. Його називають «мисливцем на нацистів» - більшість своєї кар’єри він присвятив розслідуванню та переслідуванню нацистських воєнних злочинців часів Другої світової війни.

«Після приблизно 37 років розслідування справ та притягнення до відповідальності нацистів часів Другої світової війни, я думаю, що можу сказати, що впізнаю нациста, коли його побачу. Українська влада не є нацистською. Дві країни, які, як ми пам’ятаємо, напали на Україну без провокацій - нацистська Німеччина та Російська Федерація. Отже, хто зараз вчиняє в дусі Гітлера? Точно не українська влада», - заявив Ілай Розенбаум в ексклюзивному інтервʼю українській службі "Голосу Америки".

Дві країни, які як ми пам’ятаємо, напали на Україну без провокацій - нацистська Німеччина та Російська Федерація. Отже, хто зараз вчиняє в дусі Гітлера? Точно не українська влада

За словами посадовця Мінʼюсту США, справи злочинів нацистів під час Другої Світової, які він розслідував раніше, і сьогоднішні справи, скоєні в Україні, – фундаментально є одним і тим самим питанням злочинів, скоєних під час війни, «тож треба довести, хто їх скоїв». Втім, Розенбаум бачить відчутну різницю у двох процесах розслідувань: «На жаль, різниця у розгляді справ Другої світової війни полягає в тому, що нацистську Німеччину змінив відповідальний німецький уряд, який переслідував представників власного народу за участь у нацистських злочинах. Як ви можете собі уявити, найближчим часом не очікується співпраця з боку влади Російської Федерації».

За словами Розенбаума, Сполучені Штати тісно співпрацюють з урядом України, зокрема, з Генеральною прокуратурою України, з Національною поліцією України та з органами влади по всій Європі для розслідування та судового переслідування воєнних злочинів.

«Якщо хтось наважиться виконати злочинний наказ, то ця людина ніколи, ніколи не зможе бути впевненою, що їй це зійде з рук, їй доведеться озиратися все життя до старості так само, як довелося це робити нацистським злочинцям», - повідомлення, яке хоче донести «мисливець на нацистів» російським військовим.

Якщо хтось наважиться виконати злочинний наказ, то ця людина ніколи, ніколи не зможе бути впевненою, що їй це зійде з рук, їй доведеться озиратися все життя до старості так само як довелося це робити нацистським злочинцям.

Разом із Розенбаумом воєнні злочини, скоєні в Україні, розслідує головний прокурор відділу Міністерства юстиції США з притягнення до відповідальності за воєнні злочини Крістіан Левек. За її словами, національні органи влади України мають добре функціонуючу правову систему з потенціалом і здатністю розслідувати злочини, скоєні в Україні.

«Допомагати та підтримувати цей процес – це також відповідальність міжнародної спільноти, інших національних органів влади, Сполучених Штатів і міжнародних організацій. І одна з ролей Сполучених Штатів полягає в тому, що, коли ми маємо відповідну юрисдикцію, – ми проводимо власні розслідування», - заявляє Левек.

Розенбаум переконаний – США будуть невпинними у пошуках воєнних злочинців. «Наш генеральний прокурор сказав, що Міністерство юстиції "зазирне під кожен камінь" в наших зусиллях досягти притягнення до відповідальності за злочини. Він також сказав, що ми будемо невпинними. Ми дуже серйозно ставимося до цього. Ми невпинні і будемо невпинними, скільки б часу не знадобилось», - заяввив Ілай Розенбаум.

За словами Розенбаума, можливість зміни влади в Конгресі або адміністрації США не вплине на роботу Мінʼюсту з розслідування воєнних злочинів в Україні: «У Сполучених Штатах Україна має потужну двопартійну підтримку, її підтримують по всій країні в усіх 50 штатах і територіях, і неможливо уявити, щоб інша адміністрація не присвятила себе досягненню необхідної справедливості».