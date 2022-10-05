З ракетами, які надають США, Україна може вразити більшість цілей на полі бою, включаючи Крим - Міноборони США

Ракети GMLRS, які українці мають для HIMARS та додатково отримають у найновішому пакеті допомоги від США дозволяють досягти більшості цілей на полі бою, включно із Кримом. Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер під час брифінгу в Пентагоні 4 жовтня. «Щоб було зрозуміло, Крим – це Україна», - наголосила Лора Купер.

«Зараз Україна має на своєму боці не тільки власні спроможності, але й спроможності всіх своїх союзників і партнерів. США надають додаткові боєприпаси, але ми також інвестуємо у виробництво боєприпасів - і ми бачимо, як наші союзники та партнери інвестують у виробництво боєприпасів», - заявила помічниця міністра оборони США.

Зараз Україна має на своєму боці не тільки власні спроможності, але й спроможності всіх своїх союзників і партнерів. США надають додаткові боєприпаси, але ми також інвестуємо у виробництво боєприпасів - і ми бачимо, як наші союзники та партнери інвестують у виробництво боєприпасів

За словами Лори Купер, заступник міністра оборони США Ла Плант минулого тижня зустрівся з директорами з озброєнь союзників, вони обговорили шляхи підтримки промислової бази для продовження допомоги Україні. «В той час що робить Росія? Росія звертається за допомогою до Північної Кореї та Ірану. Вона не має такої глибокої підтримки», - говорить Купер.

Помічниця міністра оборони США зауважила, що зміна погоди в Україні значно ускладнять маневровість українських сил. За її словами, США розглядають потреби українців на зиму: «Ви бачили, як наші союзники взяли на себе провідну роль у забезпеченні українських військових зимовим спорядженням, переконавшись, що вони мають усе необхідне для власної підтримки протягом цієї зими. Раніше ми говорили і про боєприпаси. Але дуже, дуже важливим буде спорядження для холодної погоди. Я переконана, що ми з нашими союзниками справді задовольняємо ці потреби. Щодо російських військ - не впевнена».

Також Лора Купер наголосила на тому, що українським силам потрібні танки та США працюють з союзниками, щоб підтримати Україну тисячею броньованих танків з БТР-ами.

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують отримувати значні здобутки в Херсонській області а також одночасно просуваються в Харківській і Луганській областях, пише в щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW). Російські сили змушені відходити до Херсона, зауважують оглядачі.

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