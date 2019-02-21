Путін все ще сподівається отримати в Україні все – екс-координатор санкцій США

Путін все ще сподівається, що Україна може повернутись до часів Януковича, переконаний Деніел Фрід.

Це, на думку колишнього координатора санкцій США Деніела Фріда є однією з причин того, чому Путін не виконує Мінських домовленостей.

"Причина чому, він не виконав Мінськ – Путін все ще думає, що може отримати все" – говорить Деніел Фрід в інтерв'ю журналісті Української служби "Голосу Америки" Оксані Бедратенко.

"Мінськ йому Україну не віддає. Згідно до Мінська, він зберігає Крим – ми (США – ГА) це не визнаємо, ми зберігатимемо санкції стосовно Криму, але Україна без Криму буде вільною, суверенною і здатною, за можливості, реформуватись та європеїзуватись, що стане перш за все стратегічною перемогою для українців, але також і для Європи. І це буде руйнівний удар не по Росії, а по путінізму".

Не виконуючи домовленості, Путін сподівається, що з часом один з трьох факторів спрацює на його користь: або зменшиться підтримка США України, або Європа та США роз'єднаються, чи Україна втратить фактичний суверенітет, говорить експерт.

"Путін це все знає, тому він і уклав угоду, яка залишає суверенітет Україні, якщо він гадає, що зможе продовжувати тиснути на Україну і або побачити, як втрачається наша воля до опору, або Європа роз'єднається, або Україна, скажімо так, повернеться до свого стану за Януковича – корумпована, податлива держава суверенна лише номінально, але не фактично", - додає Фрід.

"Чи українці не мають права обирати у власній країні?" І я рішуче переконаний - їх голоси враховуються. Голос Росії – ні. Не так само. Тому, саме народ України має обирати по-перше кого вибрати і чи миритись з проблемами, які вони бачать"

Відповідаючи на питання, чи зможуть ці вибори підштовхнути Україну до такого розвитку подій, Фрід зауважив, що долю цих виборів вирішуватимуть українці.

"Українці мають обирати власне майбутнє. Весь сенс в тому, що саме Україна має право вирішувати. Опоненти американської підтримки Україні говорять, що Україна належить Росії, вона – в їх сфері впливу і відповідь така: "Чи українці не мають права обирати у власній країні?" І я рішуче переконаний - їх голоси враховуються. Голос Росії – ні. Не так само. Тому, саме народ України має обирати по-перше кого вибрати і чи миритись з проблемами, які вони бачать".

Саме активне громадянське суспільство є рушієм найбільших перетворень, переконаний експерт.

"Кожного разу, коли я говорю з представниками українського громадянського суспільства, я – оптимістичний, тому що вони справді нагадують мені активістів балтійських країн чи Польщі кінця 80-х – початку 90-х, які трансформували свої країни. Приголомшливий успіх. Подивіться на теперішню Польщу – добре господарюють, як колись говорили в моїй українській сім'ї, однак, вирішувати українцям".

Я пам'ятаю, як роками і десятиліттями європейці насміхались з американців, бо ми не визнавали радянську окупацію країн Балтії. Крим – це не повністю те саме, але я не думаю, що це назавжди, особливо, якщо російська окупація Криму не призведе до покращення життя мешканців Криму

Деніел Фрід оптимістично оцінює шанси України повернути Донбас в середньостроковій перспективі і вважає, що приклад країн Балтії може стати в нагоді для Криму.

"В середньостроковій перспективі я більш оптимістичний стосовно Донбасу, але ніколи не кажи ніколи. Я пам'ятаю, як роками і десятиліттями європейці насміхались з американців, бо ми не визнавали радянську окупацію країн Балтії. Крим – це не повністю те саме, але я не думаю, що це назавжди, особливо, якщо російська окупація Криму не призведе до покращення життя мешканців Криму. Вони можуть вирішити, що, зрештою, це не була така гарна річ. Побачимо".

Дивіться також: 5 років після незаконної анексії Криму. Чи ефективні санкції? Розмірковують експерти США