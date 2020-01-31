Помпео: США продовжать тиск на Росію задля виконання Мінських домовленостей

США продовжать співпрацю з союзниками та партнерами, щоб тиснути на Росію з метою виконання нею зобов'язань з безпеки в рамках Мінських домовленостей. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, виданій за результатами зустрічі держсекретаря США Майка Помпео з українським міністром закордонних справ Вадимом Пристайком в Києві.

Помпео та Пристайко обговорили "нові кроки з просування дипломатичних зусиль задля припинення підбурюваного Росією конфлікту на сході України", наголосила речниця державного департаменту США Морган Ортагюс.

Серед інших питань зустрічі – прогрес з реформ на шляху євроатлантичної інтеграції України.

"Держсекретар підкреслив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться в заяві.



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