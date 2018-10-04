Мін'юст США викрив сімох російських агентів ГРУ

Хакери, як повідомляється, намагались зламати американські та міжнародні антидопінгові агенції, які викрили вживання допінгу російськими спортсменами та обґрунтували заборону на участь російських спортсменів у деяких змаганнях.

ГРУ (російське військове розвідувальне управління, - ред. ГА) поцілило ці організації за їхню роль у розслідуванні або публічному засудженні російської допінгової програми, спонсорованої державою.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Чотирьох агентів ГРУ також звинуватили у вчиненні хакерських атак на організації, які розслідують причетність Росії до використання хімічної зброї, зокрема у справі отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Трьох агентів, ім’я яких згадується у обвинуваченні Департаменту юстиції США, раніше обвинувачували за звинуваченням у втручанні в американські президентські вибори 2016 року.

Російські агенти зламали комп'ютери, крали та оприлюднювали особисту інформацію, намагалися перешкоджати розповсюдженню новин про російський допінг.

Цілями російських хакерських атак були Агентство США з антидопінгу, Всесвітнє антидопінгове агентство, Канадський центр етики у спорті та Міжнародна федерація футболу (ФІФА).

"ГРУ (російське військове розвідувальне управління, - ред. ГА) поцілило ці організації за їхню роль у розслідуванні або публічному засудженні російської допінгової програми, спонсорованої державою. Також, цілі хакерських атак публічно підтримували заборону російським спортсменам брати участь у спортивних змаганнях у всьому світі", - йдеться у обвинувачуваному вироку.

"Якщо Росія діє невибірково і безрозсудно, якщо вони роблять щось подібне до цих кібератак – ми будемо їх викривати", - заявив міністр оборони Великобританії Гейвін Вільямсон (Gavin Williamson). "Ми віримо, що подібна реакція зупинить такі атаки в майбутньому", - додав він.

Якщо Росія діє невибірково і безрозсудно, якщо вони роблять щось подібне до цих кібератак – ми будемо їх викривати

Нагадаємо, що уряд Нідерландів звинуватив російську військову розвідку – ГРУ – в нападі на установу, що регулює хімічну зброю в світі – Організацію з заборони хімічної зброї (OPCW).

Голландські посадовці розповіли деталі російської операції проти OPCW під час спільної голландсько-британської урядової конференції в Гаазі.

Коли операцію було виявлено, чотирьох офіцерів російської розвідки було негайно видворено з країни.

Вони залишили речі, що дозволило Нідерландам виявити на комп'ютері одного з агентів, що він також зв'язувався з Бразилією, Швейцарією та Малайзією, намагаючись втрутитись до слідства стосовно збиття літака МН17.

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