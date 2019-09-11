"Прибрати людину з мінного поля" дозволить нова установка ВМС США

ВМС США провели успішну демонстрацію робота, що проводить розмінування на морі. Роботизований човен виявляє міни сонаром, встановлює її вид і надсилає іншу установку для знешкодження, пише американське оборонне видання Defense News.

Це значний крок на шляху до мети "прибрати людину з мінного поля", наголошує видання. Традиційно такі завдання виконували пілотовані шукачі мін та пірнальники, які пройшли спецпідготовку.

Тепер розмінування на морі потребуватиме лише невеликої кількості людей, які слідкуватимуть за роботою автоматів.

"Якщо вам знайома мінна війна, вона болісно довга, говорить Стівен Олсон з ВМС США в коментарі Defense News, - коли керівництво говорить: "Треба розмінувати поле" і ви питаєте: "Скільки я маю часу?", вони дивляться на годинник, а мають витягати календар. Я їм маю говорити, що це забере тижні, а вони говорять: Мені треба негайно".

Зрештою, прогрес у цих технологіях дозволить визначити наскільки автономні системи впливатимуть на сучасні бойові дії, говорить виданню Браян Кларк, дослідник американського Центру стратегічних та бюджетних оцінок. "Ненормально, коли люди усувають міни. Це небезпечно, це не можна масштабувати і це забирає довгий час – це значна вразливість, з якої може скористатись навіть примітивний супротивник", - говорить Кларк.

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