Друга спроба запуску ракети НАСА на Місяць зірвалась, через витік палива

КЕЙП-КАНАВЕРАЛ, штат Флорида (AP) — у суботу на ракеті НАСА зареєстрували ще один небезпечний витік палива, що змусило диспетчерів запуску скасувати другу спробу відправити капсулу з тестовими манекенами на орбіту Місяця.

Перша спроба на початку тижня також зірвалась, через витік водню, але ці витоки були в іншому місці 98-метрової ракети, найпотужнішої з коли-небудь створених НАСА.

Адміністратор НАСА Білл Нельсон сказав, що ремонтні роботи можуть перенести запуск на жовтень.

Керівники місії планували зустрітися пізніше цього дня, щоб визначити план дій. Після вівторка розпочинається двотижневий період, коли запуски неможливі. Тим часом для ретельної перевірки витоків і ремонту можливо потрібно буде забрати ракету з майданчика та повернути її в ангар; це перенесе політ на жовтень, сказав Нельсон.

"Запуск відбудеться, коли все буде готово. Ми не вирушаємо до того часу, особливо при тестуванні, бо ми хочемо провести випробуваня і перевірки, щоб переконатися, що це правильно, перш ніж відправити чотирьох людей на вершині ракети", - сказав Нельсон.

Він додав: "Це частина нашої космічної програми: будьте готові до скасувань".

НАСА хоче відправити капсулу для екіпажу на орбіту навколо Місяця і випробувати її, перш ніж астронавти вирушать у наступний політ. Якщо п’ятитижнева демонстрація з тестовими манекенами вдасться, астронавти зможуть облетіти Місяць у 2024 році та приземлитися на ньому у 2025. Востаннє люди були на Місяці 50 років тому.

На світанку керівниця запуску Чарлі Блекуелл-Томпсон і її команда завантажували майже 1 мільйон галонів палива в ракету Space Launch System, коли у нижній частині двигуна стався витік.

Наземні диспетчери намагалися заткнути його так само, як і попередній: зупиняючи та відновлюючи потік надхолодного рідкого водню, сподіваючись закрити щілину навколо лінії подачі. Вони спробували це зробити двічі, а також пустили гелій через лінію. Але витік тривав.

Блеквелл-Томпсон нарешті зупинила зворотний відлік, після трьох-чотирьох годин марних зусиль.

Під час спроби запуску в понеділок водневе паливо витекло з інших частин ракети. Минулого тижня техніки підтягнули замки, але Блеквелл-Томпсон попередила, що герметичність можна буде перевірити лише на суботній заправці.

Молекули водню надзвичайно малі — найменші з існуючих — і навіть найменша щілина чи тріщина може створити для них вихід. Космічні човники НАСА, які зараз вийшли з експлуатації, страждали від витоку водню. Нова ракета використовує той самий тип головних двигунів.

Ще більшою проблемою стало те, що в понеділок датчик вказав, що один із чотирьох двигунів ракети був надто теплим, але пізніше інженери підтвердили, що він справді був достатньо холодним. Команда запуску планувала цього разу проігнорувати несправний датчик і покластися на інші прилади, щоб переконатися, що кожен головний двигун належним чином охолоджений.

Керівники місії взяли на себе додатковий ризик через проблему з двигуном, а також тріщину в ізоляційній піні ракети. Але вони визнали, що інші проблеми, як-от витік палива, можуть спричинити ще одну затримку.

Це не завадило тисячам людей прибути на узбережжя, щоб побачити зліт ракети Space Launch System. Місцева влада очікувала масового скупчення людей через довгі святкові вихідні в День праці.

Тестовий політ вартістю 4,1 мільярда доларів є першим кроком у програмі НАСА “Артеміда” із дослідження Місяця, названій на честь сестри-близнюка Аполлона в грецькій міфології.

Дванадцять астронавтів вийшли на Місяць під час польоту НАСА "Аполлон", останній раз у 1972 році.

“Артеміда”, програма, яка відстає на роки і бюджет якої перевищив план, має на меті встановити постійну присутність людини на Місяці, щоб екіпажі проводили там тижні. Його вважають полігоном для підготовки до відправлення на Марс.