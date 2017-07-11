В американському Міссісіпі розбився військовий літак – 16 загиблих

Представники військового командування США назвали інцидент «нещасним випадком»



Літак-дозаправник Корпусу морської піхоти США розбився на соєвому полі в південно-східному штаті Міссісіпі.



За повідомленнями влади, в результаті катастрофи загинули щонайменше 16 осіб, що знаходилися на борту. Уламки літака розкидані на території радіусом в декілька кілометрів.





Літак КС-130 пішов в штопор і впав на землю приблизно за 135 кілометрів на північ від адміністративного центру штату, міста Джексон, в районі дельти річки Міссісіпі.



Шериф округу Лефлор Ріккі Бенкс повідомив агентству Associated Press, що через п'ять годин після катастрофи, вже вночі, пошуки тіл тривали.



«Важко шукати тіла в темряві», - сказав він.



Раніше Бенкс повідомив газеті Greenwood Commonwealth, що на борту літака, імовірно, знаходилися 16 людей, але не зміг підтвердити цю інформацію.



За словами Бенкса, владі вдалося виявити принаймні 16 тіл, але він не виключив, що будуть знайдені інші тіла.



Представник Корпусу морської піхоти капітан Сара Бернс заявила, що з літаком КС-130 «стався нещасний випадок», але не входила в деталі.



Енді Джонс, який працював на сімейній фермі з вирощування сої, розповів, що літак впав на землю за деревами і до того моменту, коли він і інші люди добралися до місця катастрофи, до уламків не можна було підійти через сильну пожежу.

Дивіться також: Як у США борються із спалахом кору