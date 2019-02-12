Дипломати США закликають Росію виконувати Мінські домовленості

Почати нарешті виконувати Мінські домовленості закликають Росію у четверту річницю з дати їх підписання представники Державного департаменту США.

Росія продовжує порушувати Мінські угоди щодня. Настав час для миру в Україні

«Чотири роки тому Росія підписала пакет Мінських домовленостей, першим пунктом яких було припинення вогню чотирнадцятого лютого. І вже за тиждень Росія та її ставленики захопили Дебальцеве», написав у своєму Твіттері спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер.

«Росія продовжує порушувати Мінські угоди щодня. Настав час для миру в Україні», продовжив він.

У своїй заяві на сторінці в Фейсбук Посольство США в Україні також зазначає, що Росія постійно не дотримується угод і закликає її припинити розпалювати створені нею гуманітарну, економічну та екологічну кризи, звільнити українських в’язнів, відвести озброєння та війська, здійснити негайне та всеосяжне припинення вогню.

Рівно чотири року тому в Мінську розпочалися дводенні переговори Нормандської четвірки, у результаті яких були підписані Мінські домовленості або Мінськ –2. Офіційно - Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу - угоди про тимчасове перемир’я, досягнутої у вересні 2014-го року.

У результаті марафонської сесії переговорів, була прийнята декларація із тринадцяти пунктів, що містять припинення вогню, обмін та звільнення заручників, проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей, відновлення повного контролю з боку України над державним контролем, тощо. Прокоментувати, чого було досягнуто у виконанні угоди за чотири роки після її підписання, «Голос Америки» попросив колишнього посла США в Україні, а нині дослідника Стенфордського університету Стівена Пайфера.

Припинення вогню, відведення важкого озброєння від лінії зіткнення та надання повного доступу оглядачам ОБСЄ на окуповані частині Донбасу, в Донецьку та Луганську - нічого з цього не сталося

«На жаль, Мінські домовленості не були виконані. Три перші пункти Мінських домовленостей, які мали бути виконані буквально протягом кількох днів, а саме – припинення вогню, відведення важкого озброєння від лінії зіткнення та надання повного доступу оглядачам ОБСЄ на окуповані частині Донбасу, в Донецьку та Луганську, нічого з цього не сталося. І коли не досягнуті базові умови із забезпечення безпеки, важко почати виконувати політичні умови, про які домовилися чотири року тому в Мінську», - заявив Пайфер.

На думку колишнього дипломата, Росія схоже незацікавлена у завершенні конфлікту.

«Не маю жодних сумнівів, якщо Москва захоче завершити конфлікт, враховуючи контроль, який Москва має у регіоні через свої збройні сили, постачання зброї, амуніції, фінансування бойових дій, конфлікт припиниться. Проблема в тому, що Росія ще не прийняла таке рішення», - заявив Пайфер.

Сполучені Штати не є учасником Нормандського формату, але їхні дипломатичні зусилля спрямовані на його підтримку, говорить Пайфер.

Не думаю, що реалістично для Кремля сподіватися, що наступний президент, якщо це не Порошенко, буде проросійським

«Сполучені Штати залучилися до процесу на дипломатичному рівні, щоб допомогти виконанню Мінської угоди. Спочатку це була помічник Державного секретаря США Вікторія Нуланд, тепер - посол Курт Волкер. На жаль, мало що сталося протягом останніх 6-12 місяців. Я думаю, це тому, що у Москві прийняли рішення спочатку дочекатися, що буде після українських виборів», - сказав Стівен Пайфер.

Експерт пов’язав позицію Росії із бажання дочекатись результатів виборів в Україні. Росія, мовляв, хоче на виборах переміг будь-хто крім Порошенка.

«Але я не думаю, що реалістично для Кремля сподіватися, що наступний президент, якщо це не Порошенко, буде проросійським. Враховуючи ставлення українців до Росії, спричинене російською агресією, жоден український політик не може собі дозволити, аби його сприймали як проросійського», - наголосив Пайфер.

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