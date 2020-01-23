Київ – серед 50 найбільш популярних міст для Instagram

Столиця України Київ стала 33-тім за популярністю містом, фото про які розміщують користувачі у Instagram.

Київ отримав 19 мільйонів гештегів у соцмережі.

Укладачі рейтингу відзначили велич та красу Києва, згадавши монумент Батьківщині, 18-метрову репліку Ейфелевої вежі, Майдан Незалежності, який "десятиліттями був центром політичного життя України".

Рейтинг щорічно складає туристична компанія Big 7 Travel на основі аналізу таких показників, як кількість гештегів, що позначають місто, дані опитування користувачів а також голосування команди редакторів, які працюють у світі.

Минулого року австралійський Сідней посів провідне місце завдяки природній красі та сучасним містам. Сідней зберіг це місце в 2020 році, через хвилю гештегів а також світову увагу до лісових пожеж, що охопили континент.

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