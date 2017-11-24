В російському місті, центрі витоку радіації, про забруднення дізнались від друзів з Європи - FT

"Аргаяш – цинічне місто, яке нікому не довіряє", - пише видання Financial Times про містечко в Росії, яке опинилось в центрі скандалу цього місяця, пов'язаного з радіоактивним забрудненням повітря в Європі.

Аргаяш є одним з декількох містечок, розташованих біля виробничого комплексу «Маяк» на півдні Росії і є одним з найбільших радіоактивних забруднювачів в світі. Його назва, через ряд трагічних інцидентів, перетворилась на друге ім’я небезпеки ядерної індустрії, зазначає видання.

Поколіннями тут люди вмирали від хвороб пов’язаних з радіацією, в той час, як посадовці переконували, що все йде добре.

Цього місяця, 76 років після того, як радіація почала вперше витікати з комплексу «Маяк» до ближніх річок, озер і забруднювати атмосферу, російські посадовці визнали, що Аргаяш був у центрі, радіаційної хмари, яка містила «надзвичайно високий» рівень радіоактивного ізотопу рутеній-106 і поширилась так далеко, що досягла Франції, зазначає FT.

Російська метеорологічна служба зафіксувала підвищений рівень радіації наприкінці вересня, але заявила про це тільки цього понеділка. До цього місцеві політики тижнями заперечували чутки про витоки і спростовували повідомлення новинних агентства ЄС, які слідкували за пересуванням радіоактивної хмари, пише FT.

Рівень ізотопу перевищував звичайний рівень в 1000 разів. Посадовці стверджують, що це не шкідливо для громадського здоров’я.

«Ніхто нам нічого не каже», - говорить кухар місцевого кафе Лілія Галімжанова, 80-річна мати якої страждає на отруєння радіацією. «Ми боїмося. Ми боїмося за наших дітей та онуків», - нарікала Галімжанова виданню. Пані Галімжанова дізналась про радіацію в місті тільки тоді, коли її друг в Німеччині прочитав про це в західних газетах.

Джерело походження цього ізотопу, який не зустрічається в природі і утворюється в процесі переробки ядерного палива, не було підтверджено. Росатом, який управляє комплексом «Маяк» неодноразово заперечував звинувачення.

«Маяк не є джерелом підвищеного вмісту рутенію-106 в атмосфері», - йдеться в заяві Росатома, цитує FT. В четвер Росатом видав саркастичне повідомлення на сторінці в Facebook, насміхаючись над журнаілстами, і пропонуючи провести тур «колискою рутенія».

Головний онколог у регіоні запевнив місцевих жителів, що хвилюватись не варто, і порадив їм натомість «дивитись футбол та пити пиво», повідомляє FT.

Росатом також видав жартівливий пост, відкидаючи звинувачення у поширенні рутенію.

Однак, місцеві жителі не бачать підстав для жартів.

Незважаючи на можливі ризики для зодоров’я, багато хто тут говорить, що мовчання уряду, відмовки та відсутність чіткості викликає болючі спогади минулого. «Маяк», побудований таємно в 1940-х роках, був провідним підприємством в намаганнях Радянського Союзу наздогнати ядерну програму США. На ньому намагались виробляти плутоній для військової промисловості, і багато радіоактивних відходів скидалось в прилеглі озера та річку Теча. В 1957 році сховища радіоактивних відходів вибухнули і опади закрили сотні містечок – викиди радіації були більшими, ніж під час всіх інших інцидентів, крім Чорнобиля та Фукусіми, стверджує FT.

Через десять років, висох резервуар для відходів, і радіоактивний пил розвіяло регіоном. Місцевим не повідомляли, і їх не евакуювали. Власне існування комплексу «Маяк» було визнане лише наприкінці 1980-х, коли почала поширюватись інформація про тривале забруднення.

Порушення безпеки тривали і після того, йдеться в статті. В 2005 році, судовий процес виявив, що радіоактивні відходи скидались до річки аж до 2004 року. «З минулого досвіду ми знаємо, що вони брешуть і замовчують інформацію», - говорить Андрій Талвелін, спів-голова неурядової організації, що займається питаннями екології.

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