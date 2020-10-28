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Діаспора

«Системних порушень не було»: попередня оцінка місцевих виборів спостерігачів від української діаспори

Попередні висновки щодо місцевих виборів в Україні оприлюднили Світовий конгрес українців та Український конгресовий комітет Америки

Міжнародні спостерігачі від української діаспори працювали на виборах, попри пандемію. Одначе цього разу об’єднана місія СКУ і УККА була не така чисельна, як зазвичай. Центрвиборчком зареєстрував 26 офіційних спостерігачів із 6 країн, які працювали у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Чернігівській областях та у місті Києві.

Свої попередні висновки місія оприлюднила 28 жовтня на прес-конференції в Києві. Як позитив відзначено низку змін в українському виборчому законодавстві. Зокрема, вперше врегульовано реалізацію виборчого права внутрішньо переміщених осіб, враховано гендерне представництво у виборчих списках, вперше ухвалені законодавчі умови для забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю.

Натомість занепокоєння міжнародних спостерігачів викликало те, що у 18 територіальних громадах у Донецькій та Луганській областях вибори проведені не були; позбавленими права обирати органи місцевого самоврядування виявились понад півмільйона виборців.

позбавленими права обирати органи місцевого самоврядування виявились понад півмільйона виборців

Місія висловила також занепокоєння зовнішнім втручанням у виборчий процес на Закарпатті, де представники влади сусідньої Угорщини агітували за підтримку «Партії угорців України».

Напередодні та у день виборів офіційні спостерігачі зафіксували порушення на окремих дільницях. Ішлося, зокрема, про закримки з відкриттям дільниць, нестачу скриньок та кабінок для голосування, спроби сфотографувати чи винести бюлетень, елементи забороненої агітації, недотримання протиепідеміологічних заходів тощо.

Проте як зазначається у попередньому звіті, «Ці порушення не були системними та в загальному не вплинули на результати виборів».

Ці вибори були відмінними від інших виборів в історії України з огляду на виклики, зумовлені пандемією


Як зауважив голова місії УККА Андрій Футей, «Ці вибори були відмінними від інших виборів в історії України з огляду на виклики, зумовлені пандемією та розширеними повноваженнями органів місцевого самоврядування».

А голова спостережної місії СКУ Борис Вжесневський наголосив: «Фактично російська гібридна військова агресія проти України найбільш негативно вплинула на місцеві вибори-2020, бо не дозволила українському народові обрати органи місцевого самоврядування в Криму та на окупованих територіях Донбасу».

найбільші перепони нам як міжнародним спостерігачам ставило все те, що пов’язано з вірусом COVID-19


«Ці вибори були складні, але найбільші перепони нам як міжнародним спостерігачам ставило все те, що пов’язано з вірусом COVID-19", - додає головний спостерігач міжнародної місії СКУ Наталія Немилівська. За її словами, "Нам було важкувато набрати людей. Але таки вдалося залучити найбільш відданих – і представників української діаспори, і експатів, які спостерігали за виборами в різних регіонах України».

Як сказала Немилівська "Голосу Америки", «Наші спостерігачі не зафіксували системних порушень. І загалом оцінили, що вибори пройшли чесно, демократично, і кожен виборець в Україні мав змогу зробити свій вибір у день голосування».

Своїми враженнями з «Голосом Америки» поділився також головний спостерігач міжнародної місії УККА Ріно Доменіко.

Як він сказав, «Мусимо віддати належне Центральній виборчій комісії, що змогла взяти бика за роги, впоратися з ситуацією в умовах ковіду і провести всі процедури на належному рівні. Я був приємно здивований".

Ріно Доменіко незгодний з тими, хто нарікає на низьку явку виборців. "Маємо віддати належне українським виборцям. Я вважаю, що насправді вони продемонстрували високу активність, зважаючи на вибори у розпал епідемії. 37% під час пандемії, і причому це не найгарячіші вибори, а лише місцеві. Тож мусимо подякувати виборцям за те, що прийшли», - сказав міжнародний спостерігач.

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