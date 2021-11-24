США засудили арешт учасників мітингу в Криму

Посольство США в Україні виступило із заявою в якій засудило "масовий арешт Росією кримських татар, які вчора ввечері мирно зібралися на підтримку адвоката Едема Семедляєва".

США закликали до негайного звільнення затриманих, і звільнення всіх українських політв’язнів Росії. Текст відповідної заяви розміщено в соцмережах.

Як повідомляло Радіо Свобода, прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактами затримання кримських татар у окупованому Сімферополі 24 листопада.

Як зазначають у прокуратурі, групу людей затримали, коли вони зустрічали кримськотатарського адвоката Едема Семедляєва, якого звільнили з ізолятора тимчасового тримання. Серед затриманих були дитина та журналісти.

11 листопада підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя заарештував Едема Семедляєва на 12 діб за відмову припинити відкрите ведення аудіозапису на вимогу начальника відділу Центру з протидії екстремізму Руслана Шамбазова. Також суд оштрафував його на 4 тисячі рублів за другим адмінпротоколом за відмову роздягтися на вимогу співробітника Центру з протидії екстремізму, пише видання.

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