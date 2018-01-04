Між Путіним та РПЦ намітились розбіжності через Україну - Carnegie Center

Після конфлікту в Україні між президентом Путіним та головою Російської православної церкви Кирилом намітились розбіжності.

Про це пише дослідник Московського центру Carnegie Андрій Перцев.

"Давно відомо, що стосунки президента та патріарха стали напруженими після початку української кризи та конфлікту на Донбасі", - зазначає дослідник.

"Для Путіна, підтримка Церкви, яка могла критикувати владу в Україні була б значним пропагандистським інструментом і мала підтримати російську державу. Для патріарха ж та РПЦ були важливими гарні стосунки з українською владою – на території України працює Українська православна церква Московського патріархату", - вважає дослідник.

Путін хотів би бачити ще більше критики до України з боку Російської православної церкви. Виступаючи на Архієрейському соборі Російської православної церкви в грудні, Путін наголошував на ролі Церкви як охоронця "стабільності та єдності" держави.

Водночас, патріарх Кирил не готовий до цього. У відповідь на виступ Путіна, Кирил розкритикував вплив держави на Церкву. "Через втручання держави не існувало прямого діалогу Церкви з суспільством", - наголосив Кирил, наводячи як приклад ситуацію в дореволюційній Росії.

В Кремлі бачать ситуацію в суспільстві загалом і в РПЦ зокрема, в спотвореному світлі

В Росії зараз ходять чутки що "в Кремлі мріють замінити норовливого патріарха на людину з більш державницькими поглядами. Наприклад, єпископа Тихона (Шевкунова), якого багато хто вважає духівником Путіна", - зазначає дослідник, однак, сумніваючись в правдивості таких чуток.

Аналітик очікує подальшого загострення суперечностей між президентом Росії та РПЦ. "Програмна промова президента перед архієреями напередодні президентської компанії тільки загострить протиріччя... Промова президента свідчить, що в Кремлі бачать ситуацію в суспільстві загалом і в РПЦ зокрема, в спотвореному світлі", - зазначається в статті.

Дивіться також: Час-Тайм. Як протистояти стратегії Кремля? Інтерв’ю з радником Трампа

​