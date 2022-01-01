Білий дім вирішив до 2030-го продовжити роботу Міжнародної космічної станції, на якій в 2021-му усували витоки повітря

Білий дім дав вказівку НАСА продовжити участь США в Міжнародній космічній станції до 2030 року. Раніше планувалось, що станція зійде з орбіти в 2024 році і згорить в атмосфері Землі.

В НАСА привітали рішення продовжити роботу станції. "Продовження участі Сполучених Штатів в МКС посилисть інновації та конкурентність а також просування досліджень та технологій, необхідних, щоб здійснити першу подорож жінки а також особи небілої раси на Місяць в рамках програми НАСА "Артеміда" і прокласти шлях для того, щоб вперше відправити людей на Марс", - заявив адміністратор НАСА Білл Нельсон.

Нельсон наголосив на важливих дослідженнях, проведених на МКС за більш ніж 20 років перебування станції на орбіті.

Більше 3 000 досліджень від більш ніж 4 200 науковців було проведено в лабораторії мікрогравітації. Майже 110 країн та регіонів взяли участь в проектах на станції, що включає долучення більш ніж 1 500 000 учнів та студентів щорічно, повідомили в НАСА.

В 2021 році астронавти боролись із витоком повітря на МКС. Джерело витоку було виявлено на російському модулі "Звєзда" в 2020 році. Витік пов'язли з невеликими тріщинами в переходній камері поблизу порталу для швартовки.

Для того, щоб продовжити роботу станції, НАСА має провести переговори з іншими учасниками проекту: космічними агенціями Канади, Європи, Японії та Росії, а також переконати американський Конгрес продовжити фінансування МКС після 2024 року.

НАСА також уклало контракти з приватними компаніями на побудову космічних станцій, які мають замінити МКС.

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