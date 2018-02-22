«Tаємні тюрми» та тиск на активістів і ЗМІ – доповідь міжнародних правозахисників щодо України

Нова доповідь міжнародної правозахисної організації «Міжнародна амністія» (Amnesty International) оцінює стан прав людини в 159 країнах світу протягом 2017 року. За даними правозахисників, результати аналізу свідчать про безперестанну боротьбу багатьох людей з урядами за свої права.

В Україні правозахисники звертають особливу увагу на так звані «таємні тюрми» українських спецслужб, а також неправомірні утримання людей з боку правоохоронних органів. Також йдеться про ситуацію з правами людини в анексованому Росією Криму та на підконтрольній російським гібридним силам частині Донбасу.

У розслідуванні щодо так званих таємних тюрем Служби безпеки України (СБУ) не відбулося жодного прогресу, - зазначають автори доповіді. Офіційні представники правоохоронних органів знову вдавалися до тортур та інших видів жорстокого поводження.

За даними міжнародних правозахисників, українська влада посилила тиск на своїх критиків і незалежні громадські організації, у тому числі на журналістів й антикорупційних активістів. Серед іншого, державні органи відкривали кримінальні провадження та приймали закони, покликані обмежити права на свободу слова та свободу об’єднань.

Як зазначають дослідники «Міжнародної амністії», де-факто влада на територіях під контролем сепаратистів продовжувала незаконно затримувати та ув’язнювати своїх опонентів. У листопаді де-факто Верховний суд у Донецьку засудив чоловіка до страти. Влада в окупованому Росією Криму залякувала, цькувала та відкривали кримінальні провадження проти своїх критиків.

У Києві під належним захистом поліції пройшов Марш рівності ЛГБТІ, зазначають правозахисники. По всій країні число нападів на заходи ЛГБТІ зросло. Уряд не спромігся належним чином підійти до вирішення питання сексуального та домашнього насильства. Влада заявила, що Україна заморозила будь-які збройні поставки до Південного Судану, - йдеться в розділі, присвяченому ситуації з правами людини в Україні.

Як нагадали автори дослідження, в цьому році виповнюється 70 років з часу прийняття Загальної декларації прав людини.



«Сьогодні цілком очевидно, що нікому з нас не гарантоване дотримання наших прав, - йдеться в передмові до доповіді. - Ми не можемо бути впевнені в тому, що зможемо вільно збиратися для того, щоб протестувати або виступати з критикою наших урядів. Ми також не можемо бути впевнені в тому, що соціальна підтримка буде доступна, коли ми постаріємо або підірвемо здоров'я, що наші діти зможуть рости в містах з чистим, придатним для дихання повітрям, або що, будучи молодими людьми, що закінчили школу, ми зможемо знайти роботу, яка дозволить нам купити житло».



Автори доповіді відзначають, що в світі до сих пір не вирішені проблеми допомоги біженцям, запобігання насильству по відношенню до расових, етнічних, гендерних та релігійних груп, порушуються права меншин.

У розділі, присвяченому ситуації в Росії, правозахисники підкреслюють, що в країні тривають «переслідування і нападки» на правозахисників і співробітників недержавних організацій. Через широке поширення самоцензури і в результаті репресій з боку держави скорочується обсяг прав в ділянці культури, постійно порушуються права на чесне та неупереджене правосуддя, триває переслідування релігійних меншин. Як і в минулі роки, «серйозні порушення прав людини» зафіксовані на Північному Кавказі, а правоохоронні органи продовжують використання тортур і жорстокого поводження із затриманими.



Дослідники Amnesty International констатують, що минулий рік був відзначений низкою масштабних протестних акцій, що пройшли по всій країні.



«Сотні мирних протестуючих, звичайних перехожих та журналістів були заарештовані, багато хто з них були піддані жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню, зіткнулися з тривалими термінами затримання і несправедливим судовим розглядом». - наголошується в доповіді правозахисної організація «Міжнародна амністія».

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