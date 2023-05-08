Міжнародна легкоатлетична асоціація допоможе українцям із підготовкою до світової першості

На початку квітня в столиці Чечні, Грозному, коли голова федерального Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін відвідав регіон на Північному Кавказі, відбувся дивний обмін відзнаками.

Призначений Кремлем лідер Чечні Рамзан Кадиров нагородив високопосадовця країни орденом Ахмада Кадирова, найвищою відзнакою регіону, за «заслуги перед Чеченською Республікою». А Бастиркін нагородив Кадирова медаллю Слідчого комітету «За доблесть і відвагу».

Медаль Бастрикіна була однією з багатьох, які Кадиров роздав цими місяцями федеральним чиновникам та іншим видатним діячам політичної системи, створеної за президента Росії Путіна.

Аналітики кажуть, що цими нагородами Кадиров, який керує Чечнею з моменту призначення Путіним у 2007 році та зазнає широкої критики за авторитаризм і якого звинувачують у масштабних порушеннях прав людини, намагається підвищити свій престиж і посилити вплив за межами регіону -- головним чином в Москві.

«Роздача медалей — це «королівська прерогатива», — сказав Еміль Аслан, професор політики Карлового університету в Празі. — Чим вища посада людини, яка отримує нагороду, тим вищий статус того, хто її нагороджує – в даному випадку Рамзана Кадирова».

Діаманти, сапфіри та рубіни

Орден Ахмада Кадирова — названий на честь батька Рамзана Кадирова, колишнього президента Чечні, який був убитий на параді до Дня перемоги в 2004 році — це золота медаль, інкрустована 36 діамантами, сапфірами та рубінами.

Кожна медаль коштує 315 тисяч російських рублів ($4125). Наприкінці 2022 року обласна влада замовила 43 з них загальною вартістю 13,5 млн рублів ($177 тис.).

Протягом багатьох років Кадиров нагороджував такими медалями федеральних діячів, у тому числі керівника Нацгвардії Росії та соратника Путіна Віктора Золотова та депутата Держдуми Леоніда Слуцького, голову фракції ЛДПР у нижній палаті національного законодавчого органу.

У 2018 році він присудив нагороду Олександру Залдостанову, голові націоналістичного мотоциклетного угруповання «Нічні вовки», яке служило російським інструментом впливу в Європі та колишньому Радянському Союзі.

Минулого року Кадиров нагородив медалями призначених Москвою керівників окупаційної влади у двох частково контрольованих Росією областях України, Леоніду Пасечнику в Луганську та Денису Пушиліну в Донецьку.

«Вручення орденів і медалей дозволяє Кадирову ще раз стверджувати, що він є впливовою особистістю, яка може нагороджувати і карати за своєю царською примхою», — каже Аслан.

Чеський експерт з Кавказу Томаш Баранец сказав Радіо Свобода, що практика, коли регіональний лідер вручає нагороди національним діячам, є «незвичайною».

«Кадиров не вважав і ніколи не вважав себе лише главою якогось крихітного суб’єкта [Російської] Федерації, — сказав Баранець. — І справді не був, оскільки Чечня — не звичайний регіон за нинішньої [російської] структури влади. Плюс у Кадирова є велике бажання налагодити хороші зв'язки на федеральному рівні. Вручення медалі Бастрикіну – один із способів зміцнення таких зв’язків».

Північнокавказький правозахисник Станіслав Дмитрієвський описує цю практику як «форму домінування» з боку Кадирова.

«Адже зазвичай нагородженням займається старша та авторитетніша особа, – сказав Дмитрієвський. - Принаймні, коли йдеться про внутрішньодержавні відносини».

«Слабкість до таких ігор»

Крім нагород для впливових людей на федеральному рівні, Кадиров також дотримується більш традиційної авторитарної практики нагородження своїх родичів і політичних соратників, а також місцевих знаменитостей, таких як спортсмени, артисти та блогери.

«У всіх диктаторів є слабкість до таких ігор», – сказав Дмитрієвський.

У березні він дав відзнаку регіону за захист прав людини собі, своїй матері і, посмертно, своєму батьку.

Того ж місяця він нагородив медалями «За відзнаку в боротьбі з тероризмом» свого 15-річного сина Адама та 17-річного сина Ахмата. У червні 2022 року він нагородив орденом Ахмада Кадирова свою 23-річну доньку Айшат, яка є міністром культури Чечні. Нагорода була надана нібито за «величезний внесок» у сферу культури.

Серед інших лауреатів – депутат Держдуми Адам Делімханов – його близький соратник, який торік публічно поклявся вбити всіх членів сім’ї критика Кадирова – і двоє його братів.

Для Кадирова вручення почестей і подарунків є «свідченням його статусу», сказав політолог Аслан: «Це дозволяє йому утвердити свій статус арбітра, найвищого в ієрархії».

За роки перебування при владі активісти, опоненти та ймовірні жертви звинувачували Кадирова в порушеннях прав людини, включаючи викрадення, тортури, позасудові вбивства, убивства політичних опонентів і переслідування сексуальних меншин.

Генеральна прокуратура та Слідчий комітет Бастрикіна відмовилися розслідувати будь-які звинувачення, незважаючи на благання правозахисників.