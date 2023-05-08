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- Голос Америки
Міжнародна легкоатлетична асоціація допоможе українцям із підготовкою до світової першості
Міжнародна легкоатлетична асоціація допоможе українським спортсменам підготуватись до змагань світової першості із легкої атлетики у серпні.
Організація "Світова легка атлетика" World Athletics інвестує 190 тисяч доларів у відновлення знищеної російською війною інфраструктури, а також на покриття витрат на подорож для українських атлетів на змагання у Будапешт і Ригу.
Серед знищених спортивних об'єктів, де українські спортсмени могли тренуватись за будь-якої погоди, - великий спортивний комплекс та Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю імені Сергія Бубки у Бахмуті, а також стадіони у Харкові та Чернігів, кажуть в асоціації.
World Athletics має намір співпрацювати з виробниками, щоб замінити пошкоджене або втрачене обладнання та відправити його в тренувальні табори поблизу західного кордону України, йдеться у прес-релізі організації.
Президент асоціації Себастьян Коу заявив: "Минулого року Український фонд (в організації) дав змогу Українській федерації відправити сильну команду на Чемпіонат світу з легкої атлетики Oregon23, де Ярослава Магучіх та Андрій Проценко виграли медалі, і ми хочемо, щоб українські спортсмени мали такі ж можливості змагатись і досягти успіху цього року".
Як зазначає ESPN, після початку повномасштабної війни Росії в Україні "Світова легка атлетика" виключила зі свого складу спортсменів і офіційних осіб з Росії та Білорусі, очікується, що обидві країни пропустять майбутні чемпіонати світу.
Позиція легкоатлетичної асоціації була найсильнішою серед інших олімпійських організацій, тоді як Міжнародний олімпійський комітет допускає допуск росіян і білорусів в якості "нейтральних" спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.
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Як Кадиров використовує нагороди, щоб посилити вплив за межами регіону
На початку квітня в столиці Чечні, Грозному, коли голова федерального Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін відвідав регіон на Північному Кавказі, відбувся дивний обмін відзнаками.
Призначений Кремлем лідер Чечні Рамзан Кадиров нагородив високопосадовця країни орденом Ахмада Кадирова, найвищою відзнакою регіону, за «заслуги перед Чеченською Республікою». А Бастиркін нагородив Кадирова медаллю Слідчого комітету «За доблесть і відвагу».
Медаль Бастрикіна була однією з багатьох, які Кадиров роздав цими місяцями федеральним чиновникам та іншим видатним діячам політичної системи, створеної за президента Росії Путіна.
Аналітики кажуть, що цими нагородами Кадиров, який керує Чечнею з моменту призначення Путіним у 2007 році та зазнає широкої критики за авторитаризм і якого звинувачують у масштабних порушеннях прав людини, намагається підвищити свій престиж і посилити вплив за межами регіону -- головним чином в Москві.
«Роздача медалей — це «королівська прерогатива», — сказав Еміль Аслан, професор політики Карлового університету в Празі. — Чим вища посада людини, яка отримує нагороду, тим вищий статус того, хто її нагороджує – в даному випадку Рамзана Кадирова».
Діаманти, сапфіри та рубіни
Орден Ахмада Кадирова — названий на честь батька Рамзана Кадирова, колишнього президента Чечні, який був убитий на параді до Дня перемоги в 2004 році — це золота медаль, інкрустована 36 діамантами, сапфірами та рубінами.
Кожна медаль коштує 315 тисяч російських рублів ($4125). Наприкінці 2022 року обласна влада замовила 43 з них загальною вартістю 13,5 млн рублів ($177 тис.).
Протягом багатьох років Кадиров нагороджував такими медалями федеральних діячів, у тому числі керівника Нацгвардії Росії та соратника Путіна Віктора Золотова та депутата Держдуми Леоніда Слуцького, голову фракції ЛДПР у нижній палаті національного законодавчого органу.
У 2018 році він присудив нагороду Олександру Залдостанову, голові націоналістичного мотоциклетного угруповання «Нічні вовки», яке служило російським інструментом впливу в Європі та колишньому Радянському Союзі.
Минулого року Кадиров нагородив медалями призначених Москвою керівників окупаційної влади у двох частково контрольованих Росією областях України, Леоніду Пасечнику в Луганську та Денису Пушиліну в Донецьку.
«Вручення орденів і медалей дозволяє Кадирову ще раз стверджувати, що він є впливовою особистістю, яка може нагороджувати і карати за своєю царською примхою», — каже Аслан.
Чеський експерт з Кавказу Томаш Баранец сказав Радіо Свобода, що практика, коли регіональний лідер вручає нагороди національним діячам, є «незвичайною».
«Кадиров не вважав і ніколи не вважав себе лише главою якогось крихітного суб’єкта [Російської] Федерації, — сказав Баранець. — І справді не був, оскільки Чечня — не звичайний регіон за нинішньої [російської] структури влади. Плюс у Кадирова є велике бажання налагодити хороші зв'язки на федеральному рівні. Вручення медалі Бастрикіну – один із способів зміцнення таких зв’язків».
Північнокавказький правозахисник Станіслав Дмитрієвський описує цю практику як «форму домінування» з боку Кадирова.
«Адже зазвичай нагородженням займається старша та авторитетніша особа, – сказав Дмитрієвський. - Принаймні, коли йдеться про внутрішньодержавні відносини».
«Слабкість до таких ігор»
Крім нагород для впливових людей на федеральному рівні, Кадиров також дотримується більш традиційної авторитарної практики нагородження своїх родичів і політичних соратників, а також місцевих знаменитостей, таких як спортсмени, артисти та блогери.
«У всіх диктаторів є слабкість до таких ігор», – сказав Дмитрієвський.
У березні він дав відзнаку регіону за захист прав людини собі, своїй матері і, посмертно, своєму батьку.
Того ж місяця він нагородив медалями «За відзнаку в боротьбі з тероризмом» свого 15-річного сина Адама та 17-річного сина Ахмата. У червні 2022 року він нагородив орденом Ахмада Кадирова свою 23-річну доньку Айшат, яка є міністром культури Чечні. Нагорода була надана нібито за «величезний внесок» у сферу культури.
Серед інших лауреатів – депутат Держдуми Адам Делімханов – його близький соратник, який торік публічно поклявся вбити всіх членів сім’ї критика Кадирова – і двоє його братів.
Для Кадирова вручення почестей і подарунків є «свідченням його статусу», сказав політолог Аслан: «Це дозволяє йому утвердити свій статус арбітра, найвищого в ієрархії».
За роки перебування при владі активісти, опоненти та ймовірні жертви звинувачували Кадирова в порушеннях прав людини, включаючи викрадення, тортури, позасудові вбивства, убивства політичних опонентів і переслідування сексуальних меншин.
Генеральна прокуратура та Слідчий комітет Бастрикіна відмовилися розслідувати будь-які звинувачення, незважаючи на благання правозахисників.
Колаборанти просять "про пощаду" — мер Мелітополя розповів про підготовку до деокупації міста
Мелітополь після окупації був осередком партизанського спротиву на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це рік тому зокрема повідомляв американський Інститут дослідження війни.
У інтерв’ю Голосу Америки, мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни не можуть зрозуміти, як після року та трьох місяців окупації міста, спротив триває.
“Це не жарт, ворог реально очікував, що він зайде в Мелітополь, і громадяни дякуватимуть йому за звільнення, а міський голова з хлібом і сіллю передасть ключі від міста. Натомість вони отримали тисячі людей на вулицях, які голими руками зупиняли танки і казали: "Геть звідси!" а команда міської влади сказала, що працюватиме лише під українським прапором”, — розповідає мер.
За словами Федорова, міськрада активно співпрацює з партизанами Мелітополя. Водночас росіяни постійно шукають партизан — за рік, наголошує мер, більше ніж 1000 мешканців Мелітополя побували в полоні.
“Всі, хто сьогодні чинить спротив на території тимчасової окупації — герої. Вони чітко усвідомлюють, що кожна їхня хвилина життя може бути останньою. Тому їм потрібно комунікувати з тими, кому вони можуть на 100% довіряти. Всі ми обʼєднані однією метою і мрією — повернутися додому”, — розповідає міський голова.
На думку Федорова, Мелітополь — стратегічне місто для деокупації під час контрнаступу, оскільки це — сухопутний коридор, який пов’язує територію Росії та Кримський півострів.
“Мелітополь — це ворота до українського Криму. 70% всього трафіку з континентальної Росії до Криму ведеться через Мелітополь. І ми розуміємо, що цей трафік треба припиняти. Тоді місто буде обрізане з одного боку Азовським морем, а з іншого — Дніпром і просування далі буде питанням часу”, — запевняє Федоров.
Міська рада вже готується до деокупації і роз’яснює мешканцям, як себе поводити, коли ЗСУ звільнять місто. Водночас, переконаний мер, справжнє здивування чекає на росіян, коли наступ почнеться не лише ззовні, а й зсередини міста.
Мер наголошує, що крім відновлення міста, пріоритетом для влади є виявлення і покарання усіх колаборантів — для цього в мерії навіть є "перевірений" список усіх, хто співпрацює з окупантами.
“Ми чітко знаємо, хто що робить, хто за, хто проти. Всі понесуть відповідальність за зрадництво. Якщо ми сьогодні допустимо що колаборація може зійти з рук, то це розвалить наше суспільство, тому що всі зрозуміють, що так можна і за це нічого не буде”.
Федоров розповів, що колаборанти вже намагаються знайти шляхи відступу.
“Проводиться запис на евакуацію населення — першочергово колаборантів. Але вони не здатні вивезти всіх — йдеться про якісь категорії колаборантів, яких евакуюватимуть,” — пояснює міський голова.
Також за словами мера, після того, як в Мелітополі загинув Олександр Міщенко, співробітники міської ради та силових структур почали отримувати повідомлення “про пощаду” від його колег колаборантів-поліцейських.
Як повідомляють ЗМІ з посиланням на дані російських джерел, а також повідомленням Федорова, Міщенко, який пішов на співпрацю з окупантами, в квітні помер в результаті травм, отриманих від вибуху саморобного пристрою. Відповідальність за вибух взяли на себе Мелітопольські партизани.
42-річний Олександр Міщенко був керівником Приазовського відділку поліції в Мелітополі і добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Федоров наголошує, що Міщенко зробив усе, щоб якомога більше співробітників його відділку стали на бік росіян. За це він отримав статус заступника керівника окупаційної поліції. Він також забезпечував охорону Галини Данильченко — самопроголошеної керівниці Мелітополя під час російської окупації.
- Голос Америки
Загроза безпеці Путіна та небезпека заворушень - що стоїть за рішенням Росії зменшити масштаб святкувань 9 травня
Святкування до Дня перемоги у Росії, що десятки років були провідними для наративу президента Путіна щодо російської величі, цьогоріч пройдуть у меншому масштабі через "загрози безпеці". Через "безпекові занепокоєння" скасували зокрема традиційну ходу із фотографіями ветеранів Другої світової - "Безсмертного полку".
На відміну від жалобних заходів 8 травня зі вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні у Європі, це безпрецедентний крок для країни, де "паради, присвячені тріумфу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, стали знаковою подією президента Володимира Путіна". Про це пише New York Times.
Паради можуть показати справжні втрати в Україні
Очікується, що найбільший парад країни біля Кремля на Червоній площі все ще буде звичайною демонстрацією військової могутності, пише видання, але за межами Москви нещодавня серія атак безпілотників на військові об’єкти чи об’єкти інфраструктури в таких містах, як Севастополь в незаконно окупованому Криму, змусили чиновників задуматися.
Також деякі аналітики припускають, що Кремль "може нервувати через те, що великі натовпи росіян на вулицях у такий неспокійний час можуть призвести до громадських заворушень, навіть попри драконівські закони Росії проти протестів під час війни". Особливо ситуація може вийти з-під контролю, якщо тисячі людей прийдуть на парад із фотографіями нещодавно загиблих родичів на війні в Україні, що може показати справжні втрати Росії.
Тим часом перед Днем перемоги Кремль намагається просувати наратив, що Росія бореться проти "потужного і злого" ворога - України. "Цей наратив має на меті пояснити відсутність успіху на фронті після 14 місяців боїв, водночас пропонуючи росіянам відчуття безпеки, що для них життя триватиме, як завжди", - пише Politico.
Видання відзначає слабкість російської оборони, що стала особливо явною під час польоту дрона над Кремлем. Хто б не стояв за цим, інцидент став показовим, "оскільки це сталося безпосередньо перед тим, як країна демонструє свою звичайну військову доблесть".
Багато що залежатиме від промови президента Путіна, пише Politico. Адже його щорічна промова на Червоній площі в День Перемоги - один із небагатьох моментів, коли його місце перебування відомо заздалегідь. Однак видання припускає, що попри сумніви у безпеці для Путіна, навряд чи він відмовиться від промови, адже це матиме значні психологічні наслідки для Росії.
Слоган "можемо повторити" у повоєнний час був немислимий
Радянський народ, зокрема Україна та Білорусь, "заплатили за цю війну десятками мільйонів жертв, величезними руйнуваннями та стражданнями", тож ідея перетворити День перемоги на масштабні радісні святкування, а тим більше слоган "можемо повторити" у повоєнний час були немислимі, нагадує проект ЄС із протидії російській дезінформації EU vs Disinfo.
Лише у 1965 році глава ЦК КПРС Леонід Брежнєв перетворив 9 травня зі звичайного робочого дня на вихідний та влаштував парад для стимулювання "патріотизму", й лише з 2007 року Путін почав використовувати День перемоги як ключовий елемент внутрішньої пропаганди із просуванням наративу про потужність російської армії, прославлення війни та перетворення Заходу на ворога Росії.
Після нелегальної анексії Криму у 2014 році цей наратив посилився, а торік після початку повномасштабної війни Росії в Україні Путін присвятив практично всю свою промову на 9 травня засудженню підтримки Заходу для України в її захисті від російської агресії. Попри це масштаби параду у 2022 році були менші, авіація не брала участі через "погодні умови", хоча чимало повітряних суден та авіаторів були втрачені у російській війні в Україні.
- Голос Америки
"Справжньої перемоги не буде поки земля України не буде вільна від сил агресора" - в Європі вшановують пам'ять полеглих в Другій світовій
8 травня в Європі відзначають перемогу сил союзників над нацистською Німеччиною в Європі і згадують про теперішню війну Росії в Україні. У вівторок до Києва планує прибути президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, щоб відзначити День перемоги в Європі, повідомили в прес-службі посадовиці.
Український президент Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом, наголосив на ролі українців в перемозі в Другій світовій війні і заявив, що подає до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
9 травня в Україні відзначатиметься День Європи, заявив український президент. "Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм", - йдеться в заяві.
В Європі цього дня відбуваються урочисті церемонії, паради. Під час вшанувань пам'яті учасників Другої світової згадують і про українських військових, які воюють в теперішній війні проти російського вторгнення.
"В День перемоги в Європі ми вшановуємо українських захисників, які безстрашно щодня борються за мир та свободу у всій Європі, - йдеться в соцмедійному дописі Міністерства оборони Литви. - Справжньої перемоги не буде поки земля України не буде вільна від сил агресора".
"В День перемоги в Європі, ми із глибокою шаною і вдячністю згадуємо чоловіків та жінок, які віддали все в Другій світовій війні за свободу, - йдеться в дописі Міністерства закордонних справ Великої Британії у Twitter. - Ми також думаємо про українських друзів, які борються з тиранією сьогодні. Ми продовжимо робити все можливе, щоб поновити мир в Європі".
Зі словами підтримки України перед 8 травня звернулось представництво США в НАТО. Дипломати нагадали, що навіть російський президент Путін 18 років тому говорив про право кожної країни на самовизначення.
"В той час, як Сполучені Штати та наші союзники по НАТО і партнери готуються вшанувати День перемоги в Європі 8 травня, ми рішуче підтримуємо право України та кожної іншої країни обирати власний шлях", - йдеться в дописі представництва США в НАТО.
Росія планує святкувати День перемоги 9 травня, однак цього року святкування будуть значно меншими ніж зазвичай, в багатьох містах скасовано традиційний марш "Безсмертний полк".
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