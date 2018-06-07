Міжнародна спільнота слідкуватиме за виконанням закону про антикорупційний суд – Лінкявічус

"Литва щиро вітає важливий крок України на шляху реформ. Прийняття закону про антикорупційний суд переважною більшістю голосів", - наголосив Лінас Лінкявічус, міністр закордонних справ Литви, в своєму коментарі у Twitter.

"Міжнародна спільнота уважно спостерігатиме за процесом виконання", - додав він.

"Вітання Україні з затвердженням закону про створення Вищого антикорупційного суду! Це ще один крок у вірному напрямку!", - написав у Twitter член європейського парламенту Петрас Аустевічус.

В четвер Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про антикорупційний суд. Рішення підтримали 315 народних депутатів за необхідних 226.

Перед цим депутати кілька днів розглядали поправки до документа, яких було майже дві тисячі.

7 червня перед голосуванням у парламенті виступив президент України Петро Порошенко, який є автором законопроекту. Він заявив, що мета ухвалення документа – "гарантувати ефективну, прозору боротьбу з корупцією і створити незалежний антикорупційний суд".

На основі швидкого аналізу закону, Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Україна, наголосив, що закон містить всі вимоги Венеціанської комісії.

Однак, наголосив експерт, наразі не відомо як саме формуватиметься склад Громадської ради міжнародних експертів.

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