"Надто багато країн ігнорують зло, насильство проти жінок" - звернення колишнього віце-президента США Байдена

Насильство проти жінок - страшне зло, яке досі толерується, або ж ігнорується у надто багатьох суспільствах у світі

Людство має покінчити із нерівною винагородою жінок за однакову з чоловіками працю та нерівністю у доступі до представників різних статей до капіталу. До цього у спеціальному зверненні з нагоди Міжнародного жіночого дня закликав колишній віце-президент США Джозеф Байден.

"У час, коли ми вшановуємо всіх мужніх жінок, які цього року виступили на захист прав усіх жінок, ми визнаємо, що цей бій далекий від завершення", - відзначив Байден.

Екс-віце-президент США закликав "працювати, щоб покінчити з насильством проти жінок, страшним злом, яке досі толерується, або ж ігнорується у надто багатьох суспільствах у світі".

"Ми маємо боротись за посилення участі жінок у всіх суспільних процесах та їх представництва, та добиватись розширення можливостей для всіх людей. Ми маємо покінчити із нерівною винагородою жінок за однакову з чоловіками працю та нерівністю у доступі представників різних статей до капіталу", - заявив Джозеф Байден.

Кожному живеться краще, коли жінки здатні повністю реалізувати свої таланти

Політик, який, як вважається, може взяти участь у виборах президента США 2020-го року, також підкреслив, що бар'єри від яких потерпають жінки, шкодять усім.

"Кожному живеться краще, коли жінки здатні повністю реалізувати свої таланти", - відзначив Байден.

"Зміна культури насильства у нашій країні є пристрастю цілого мого життя. Тому я планую битись аж до спільної перемоги, поруч із цими непохитними жінками, які завжди перебувають на чолі цього руху", - заявив Джозеф Байден.

Міжнародний жіночий день відзначили і у Білому домі.

Як повідомляє сайт Білого дому, 21-го березня перша леді США Меланія Трамп візьме участь у церемонії вшанування жінок-героїнь світу (International Women of Courage).

"Необхідно відзначити безстрашшя з яким ці жінки боряться за рівність та свободу у місцях далеких від безпеки їх власних домівок. Їх сміливість лише посилює нашу віру у потужний вплив, який мають жінки, коли вони солідарні та підтримують одна одну. Необхідно святкувати нашу силу, і для мене великий привілей мати нагоду стати поруч з цими жінками та вручити їм нагороди, які вони справедливо заслужили", - наводить слова Меланії Трамп сайт Білого дому.

У 2014-му році премію International Women of Courage з рук Мішель Обами отримала українська співачка Руслана.

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