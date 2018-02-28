"М’яка сила" чи кулі. Головне, щоб допомога США була ефективною – сенатор

"Я - фіскальний консерватор, який вірить, що якщо міжнародна допомога надана ефективно - це ефективно витрачені гроші", - наголосив сенатор-республіканець Рон Джонсон, відповідаючи на питання журналістки Української служби «Голосу Америки» Тетяни Ворожко.

"Я погоджуюсь з міністром оборони Маттісом, який сказав, що якщо ви не витрачаєте гроші на допомогу, то значить мусите дати мені більше грошей на кулі", - так прокоментував сенатор рішення адміністрації президента Трампа скоротити фінансування програм так званої "м’якої сили", програми Ради міжнародного мовлення, «Голосу Америки» та програм Державного департаменту, спрямованих на міжнародну допомогу в проекті бюджету на 2019 рік.

А от сенатор-республіканець Роджер Вікер вважає програми "м'якої сили" надзвичайно важливими. "Я думаю, що ці елементи бюджету дуже важливі для американської безпеки. Адміністрація представила свій проект бюджету, різні комітети будуть його розглядати. Я переконаний, що врешті-решт Державний департамент матиме достатньо грошей, щоб забезпечити безпеку, яка необхідна американцям", - заявив Вікер.

Коментуючи питання санкцій стосовно Росії, сенатор Джонсон наголосив на важливості досягти прогресу в цьому напрямку.

"Що стосується санкцій, треба переконатися, що вони досягають бажаного ефекту, не є контрпродуктивними", - заявив сенатор.

"Я готовий дати новій адміністрації свободу дій, щоб вони могли робити речі розумно, і досягати бажаного ефекту. Я б хотів побачити, аби Росія припинила свою дестабілізуючу діяльність - чи то їхню участь у масових вбивствах в Сирії, чи в Східній Україні", - сказав Джонсон.

Позиція США стосовно Росії має відповідати діям цієї країни, переконаний сенатор.

"Я ціную зусилля адміністрації і її бажання вітати Росію у цивілізованому світі. Але до того як це зміниться, ми маємо судити Росію за її діями, а не за її риторикою", - заявив він.

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