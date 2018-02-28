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"М’яка сила" чи кулі. Головне, щоб допомога США була ефективною – сенатор

Cенатор Рон Джонсон

"Я - фіскальний консерватор, який вірить, що якщо міжнародна допомога надана ефективно - це ефективно витрачені гроші", - наголосив сенатор-республіканець Рон Джонсон, відповідаючи на питання журналістки Української служби «Голосу Америки» Тетяни Ворожко.

"Я погоджуюсь з міністром оборони Маттісом, який сказав, що якщо ви не витрачаєте гроші на допомогу, то значить мусите дати мені більше грошей на кулі", - так прокоментував сенатор рішення адміністрації президента Трампа скоротити фінансування програм так званої "м’якої сили", програми Ради міжнародного мовлення, «Голосу Америки» та програм Державного департаменту, спрямованих на міжнародну допомогу в проекті бюджету на 2019 рік.

А от сенатор-республіканець Роджер Вікер вважає програми "м'якої сили" надзвичайно важливими. "Я думаю, що ці елементи бюджету дуже важливі для американської безпеки. Адміністрація представила свій проект бюджету, різні комітети будуть його розглядати. Я переконаний, що врешті-решт Державний департамент матиме достатньо грошей, щоб забезпечити безпеку, яка необхідна американцям", - заявив Вікер.

Коментуючи питання санкцій стосовно Росії, сенатор Джонсон наголосив на важливості досягти прогресу в цьому напрямку.

"Що стосується санкцій, треба переконатися, що вони досягають бажаного ефекту, не є контрпродуктивними", - заявив сенатор.

"Я готовий дати новій адміністрації свободу дій, щоб вони могли робити речі розумно, і досягати бажаного ефекту. Я б хотів побачити, аби Росія припинила свою дестабілізуючу діяльність - чи то їхню участь у масових вбивствах в Сирії, чи в Східній Україні", - сказав Джонсон.

Позиція США стосовно Росії має відповідати діям цієї країни, переконаний сенатор.

"Я ціную зусилля адміністрації і її бажання вітати Росію у цивілізованому світі. Але до того як це зміниться, ми маємо судити Росію за її діями, а не за її риторикою", - заявив він.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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