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"Може збільшити провал Росії в Україні" - Пентагон про мобілізацію РФ на тлі успіхів контрнаступу України
Оголошена Кремлем мобілізація може вирішити проблеми Росії з нестачею особового складу, але не усуває проблеми, які стали вагомою причиною поразки російських сил під Києвом а також неспроможності Росії досягнути прогресу на Донбасі, вважають в Пентагоні.
"Невідомо, чи це може значно вплинути на питання командування та контролю, логістики, поставок і, що важливо, бойового духу, з якими, як ми бачили, російські сили зіткнулись в Україні", - заявив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу в четвер.
Райдер додав: "Якщо є значні виклики, а стратегічні системні питання, які роблять великі збройні сили боєздатними, не вирішено, то ніщо не вказує, що ситуація покращиться, якщо до рівняння додати більше змінних".
Райдер поділився оцінками Пентагону, що мобілізовані Росією резервісти потребуватимуть часу для навчання, підготовки та екіпірування. Він протиставив це американським резервістам, "які треновані і готові виступити за годни, дні, чи тижні за потреби".
Райдер додав, що заяви Путіна про мобілізацію не змінюють "операційного факту, що українці продовжать боротись за свою країну, а міжнародна спільнота підтримує Україну.
Україна продовжує тиск на території, які Росія вважає ключовими для своїх воєнних цілей, йдеться в звіті британського Міністерства оборони за 22 вересня.
"За минулі три дні, українські сили встановили контроль над плацдармами на східному березі річки Оскіл в Харківскій області. Росія намагалась інтегрувати Оскіл до консолідованої лінії оборони, після відведення військ раніше цього місяця", - твітує британська розвідка. У відомстві вказують, що ситуація на фронті залишається складною.
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На базі ВПС США вантажать боєприпаси для України
Військові льотчики США на базі ВПС США в Дуврі, штат Делавер, завантажують пакети боєприпасів на літак C-17 Globemaster III, який прямує до України під час місії з надання їй безпекової допомоги, повідомили в Пентагоні.
В американському оборонному відомстві зазначили, що США підтримують партнерство з Україною і водночас забезпечують поповнення власних запасів.
"Міністерство оборони працює із промисловістю над збільшенням виробництва певних спроможностей, щоб продовжувати задовольняти потреби українських сил і одночасно переконатись, що США готові захищати себе, наших партнерів та союзників", - йдеться в повідомленні Пентагону.
США надали Україні 15,8 млрд доларів військової допомоги з початку президентства Джо Байдена, згідно з урядовими даними. В середині вересня США оголосили про новий пакет оборонної допомоги обягом 600 млн дол.
В Пентагоні роз'яснили, що нова оборонна допомога включатиме боєприпаси для HIMARS, артилерії, радари, вантажні установки для транспортування важкого обладнання, системи проти БПЛА, установки для розмінування, протипіхотні боєприпаси для Claymore, стрілецьку зброю та інше.
Україна ефективно використовує зброю, яку надають США та партнери для того, щоб продовжувати контрнаступ, заявили в Державному департаменті США.
Італія має «захищати» Україну, каже Мелоні, але її партнери - апологети Путіна
Опитування в Італії перед парламентськими виборами у неділю 25 вересня дали підстави для припущень, що перемогу може здобути коаліція правих сил на чолі з партією Брати Італії (Fratelli d'Italia), і в тому разі її лідерка Джорджія Мелоні мала б шанс стати першою жінкою на посаді прем’єр-міністра в тій країні.
Італійські правила виборів забороняють опитування впродовж двох тижнів перед днем голосування, тому опитування не показують можливі найостанніші зміни у настроях виборців.
Ми хочемо міцної Італії... починаючи з захисту українського народу від російської агресії...Джорджія Мелоні
Союзниками Джорджії Мелоні у виборчій кампанії стали Маттео Сальвіні, лідер партії Ліга (Lega per Salvini Premier) і колишній урядовець, а також колишній прем’єр-міністр Сильвіо Берлусконі з його партією Вперед Італіє (Forza Italia).
На виборах 2018 року партія Брати Італії здобула ледве 4%, але оприлюднене 9 вересня дослідження показувало, що під гаслами критики влади за зростання вартості життя партія могла сподіватися на 25% голосів.
Партія Ліга в тому опитуванні мала 13%, а Вперед Італіє - 7%.
Права коаліція обіцяє домогтися зниження цін на енергію, хоче зменшити деякі податки, збільшити допомогу сім'ям з дітьми і боротися з незаконною імміграцією.
Представники цієї коаліції критично налаштовані щодо Європейського Союзу, заявляючи, що хочуть обмеження влади Брюсселя і пріоритету повноважень національних урядів.
«Ми хочемо міцної Італії, шанованої у світі, впевненої у собі Європи, високо піднятих голів у Європі і на Заході; вартої довіри, вірної, серйозної, починаючи з захисту українського народу від російської агресії, що буде для нас пріоритетом разом з можливістю твердіше вимагати розподілу тягаря санкцій», - проголосила Джорджія Мелоні 22 вересня.
Але в той час як Мелоні називає себе твердою прихильницею НАТО і гучно підтримує політику ЄС щодо тиску на Росію, Берлусконі і, раніше, Сальвіні виявляли симпатії до російського президента Путіна.
«Ми можемо отримати більш націоналістичний та протекціоністський уряд, який можливо продовжуватиме міжнародний курс уряду Драґі, тобто буде твердо підтримувати Україну і виступати проти китайських інвестицій», - сказав агентству Reuters професор історії Римського університету Лоренцо Кастеллані.
Інші коментатори зауважують, що політика майбутнього італійського уряду також залежатиме від того, представники яких сил опиняться на ключових міністерських посадах.
Шанувальники Путіна
85-річний Сильвіо Берлусконі нещодавно знову показав готовність виправдовувати російську агресію проти України, а тому можливих представників його партії в уряді вважають потенційними голосами, наприклад, проти санкцій щодо Росії.
«Путіна підштовхнув російський народ, його партія, його міністри, щоб він влаштував цю спеціальну операцію», - сказав Берлусконі у четвер.
Берлусконі заявив, що він «не зрозумів, чому російські війська розійшлися по Україні», замість того, щоб штурмувати Київ для повалення українського уряду, як того хотів Путін.
Ще раніше Берлусконі, близький приятель Путіна, виправдовував захоплення Росією українського Криму і відвідував півострів разом з Путіним у вересні 2015 року.
Маттео Сальвіні також відомий критикою ЄС і проявами прихильності до Путіна, хоча основою його політичного курсу є обіцянки обмежити імміграцію.
Під час виборчої кампанії Сальвіні казав, що підтримує європейські санкції проти Росії, але скаржився, що вони впали тягарем і на італійців.
«Нумо далі карати агресора, але захищаймо наші підприємства і наших працівників», - сказав Сальвіні на конференції 4 вересня.
Після початку російського вторгнення в Україну Сальвіні приїздив до Польщі, де мер Перемишля Войцех Бакун дорікав італійському політикові за приятелювання з Путіним.
Раніше Сальвіні називав Путіна «видатним державним діячем».
Наприкінці травня Маттео Сальвіні казав, що планував знову поїхати до Москви у межах «намагань зупинити війну», але поїздка не відбулася.
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Родички захисників "Азовсталі": будемо боротися за всіх, хто залишився в полоні
Новини про обмін захисників "Азовсталі" застали Катерину Прокопенко у Вашингтоні. Разом з іншими родичами українських військових вона приїхала до США з адвокаційною місією, аби в Конгресі, аналітичних центрах, у ЗМІ та на всіх можливих рівнях підняти питання звільнення полонених.
Чоловік Катерини Прокопенко, Денис з позивним "Редіс" - командир полку "Азов". Його, разом із чотирма іншими командирами маріупольського гарнізону вдалося звільнити внаслідок нового обміну.
Він набрав мене на 3 секунди, сказав: “Катя, я живий, все добре. Ще зідзвонимось”.Катерина Прокопенко, дружина командира полку "Азов" Дениса Редіса
“Він набрав мене на 3 секунди, сказав: “Катя, я живий, все добре. Ще зідзвонимось”, - зі сльозами на очах ділиться Катерина. Їй складно стримувати емоції. “По голосу начебто все добре, але коли я побачила відео з їхнього брифінгу… Я рада, що він живий, але та картинка, яку я звикла бачити в житті, і те, як він зараз виглядає – я боюсь уявити, що з ним там робили. Я не знаю, що сказати”.
Катерина не думає довго над тим, що зробить одразу після того, коли побачить чоловіка. “Обійму, поцілую. Буду просто мовчати і обіймати. Мені не треба змушувати його розмовляти зі мною. Ми не бачились з лютого, останній раз розмовляли в травні. Тепер побачу його скоро - готова летіти хоч першим рейсом, тільки скажіть де він, і все”.
Пʼятеро командирів гарнізону Маріуполь - Денис “Редіс” Прокопенко, Сергій “Волина” Волинський, Святослав “Калина” Паламар, Денис Шлега та Олег Хоменко зараз перебувають в Туреччині під гарантіями безпеки президента Ердогана. За словами Володимира Зеленського, вони залишаться там до кінця війни - такими були умови обміну. Ще двісті захисників "Азовсталі" повернулись до України. Серед них Ілля Самойленко - мама якого також приїхала із адвокаційною місією у Вашингтон.
“Відчуття дивовижні. Не передати, не описати, - розповідає Алла. - Мабуть, приблизно такі відчуття в мене були тоді, коли він вперше зателефонував після поранення - коли він сам витягнув із себе трубку, яку йому вставили для дихання. Він говорив зі мною трошки не своїм голосом, а я не могла повірити. А потім раділа, плакала та сміялась - точно так, як сьогодні”.
Та жінки кажуть - окрім радості, їх переповнюють й інші емоції.
“Так, я дуже щаслива, що побачу свого чоловіка, - розповідає Катерина Прокопенко. - Але все одно я дуже сильно переймаюсь за інших жінок, які не побачать своїх чоловіків сьогодні. Я відчуваю цей біль, відчуваю, як їм теж важко. Я розумію, що вони зараз відчувають і певну несправедливість - і від цього теж дуже тяжко”.
Дуже багато наших іще залишилось в полоні. Чи будуть в нас такі козирі, щоб їх обміняти, як це зараз відбулося?Алла Самойленко, мама захисника "Азовсталі" Іллі Самойленка
“Дуже багато наших іще залишилось в полоні, - додає Алла Самойленко. І риторично запитує - Чи будуть в нас такі козирі, щоб їх обміняти, як це зараз відбулося?”
В межах обміну Росії передали Віктора Медведчука (його обміняли на 200 українських бійців), а також 55 російських військових (їх обміняли на командирів гарнізону “Маріуполь”). Крім того, Росія відпустила 10 полонених іноземців, які воювали на стороні України, з них двоє - громадяни США.
За словами родичів захисників "Азовсталі", в російському полоні залишаються ще понад дві тисячі бійців гарнізону "Маріуполь". Серед тих, кого наразі не вдалося повернути - чоловік Юлії Федосюк Арсеній.
“Про їхні умови перебування нам наразі нічого невідомо, - каже жінка. Вона не має звʼязку зі своїм чоловіком і не знає, де він. - Все, що ми знаємо - це пропагандистські відео, на яких хлопці виглядають погано. Вони дуже худі, вони виглядають гірше ніж на "Азовсталі", де умови теж були жахливі. Ми розуміємо, що їх там мучать, їх допитують з насильством. Про це кажуть і ті хлопці, які повернулись. Тому в цей день, окрім радості, хотілося б говорити про те, що ми маємо далі боротися за тих, хто залишився в полоні. Наша ціль залишається недосягнутою до кінця”.
В цей день, окрім радості, хотілося б говорити про те, що ми маємо далі боротися за тих, хто залишився в полоні. Наша ціль залишається недосягнутою до кінця.Юлія Федосюк, дружина захисника "Азовсталі" Арсенія Федосюка
Окрім родичів українських військових з адвокаційною місією до США прибули і ті захисники "Азовсталі", яким ще раніше вдалось повернутися додому. Вони підтверджують, що в полоні з ними поводилась жахливо.
“Ми не розуміли, що з нами буде далі. Ми не знали, що станеться наступного дня, - пригадує військовий Артур Липка. - Ми просто чекали. Чи нас розстріляють, чи буде над нами суд, чи нас обміняють - був повний інформаційний вакуум. І це очікування було найважчим”.
Владислав Жайворонок з позивним “Вікіпедія” каже, що повернення з полону було наче поверненням до цивілізації: “Лише в Києві ми отримали належну медичну допомогу, ми отримали нормальні умови існування. А Росії це не стосується, і російської сторони конфлікту також. Росія веде себе не так, як має вести себе цивілізована країна в цивілізованому конфлікті”.
Саме тому зараз так важливо впевнитись, що ті, хто досі залишається в полоні, отримають належні умови та медичний догляд, кажуть чоловіки.
“Ми намагаємося всіма силами донести сенаторам, конгресменам та політичній еліті цивілізованого світу, що Україна бореться за цивілізацію в цілому, - розповідає Владислав Жайворонок. - Тому ми вимагаємо, щоб сторона противника виконувала міжнародні конвенції щодо прав військовополонених і не тільки. Бо вона порушує все, що тільки можна порушити. В 21 сторіччі це ненормально”.
Ми намагаємося всіма силами донести сенаторам, конгресменам та політичній еліті цивілізованого світу, що Україна бореться за цивілізацію в цілому.Владислав Жайворонок, захисник Азовсталі
У Вашингтоні делегація спілкувалась також і з представниками Міжнародного комітету “Червоного Хреста”. Бійці сподіваються, що ця зустріч вплине на дії організації - аби вона взяла під власний контроль дотримання належних умов для військовополонених.
“Наша мета - як би дивно це не звучало, сказати “Червоному хресту”, щоб вони відчули силу в собі. Відчули силу як найбільшої міжнародної гуманітарної організації”, - каже Жайворонок.
Родичі захисників "Азовсталі" та українські військові переконані - вагому роль в поверненні усіх військовополонених може зіграти Конгрес та адміністрація США.
“Вони можуть тиснути на Росію, - міркує Артур Липка. - Робити санкції сильнішими, впливати тиском - тільки так. Змусити Росію підпустити “Червоний хрест” до місць, де є наші полонені”.
“Я знаю, що США мають великий вплив на Росію, - переконана Катерина Прокопенко. - В Палаті представників та Сенаті питання повернення військовополонених має бути на політичній повістці постійно. В будь-яких перемовинах, в будь-яких угодах повернення бійців має бути першочерговим - тому що цінності людського життя в 21 сторіччі мають бути на найголовнішому рівні. Інакше ніяк”.
Попри те, що вдалося повернути значну частину військовополонених, родичі захисників "Азовсталі" запевняють - будуть продовжувати боротьбу, поки додому не повернуться всі.
“Ще багато наших залишається в полоні. За них теж треба боротися, шукати важелі, які нам дозволять забрати їх усіх”, - говорить Алла Самойленко.
“Нам стало зрозуміло, що всі пропагандистькі наративи про те що полк “Азов” неможливо обміняти, що це дуже важливий момент для російської пропаганди - все це неправда, - додає Юлія Федосюк. - Насправді обміняти можна, якщо тиснути. Я впевнена, що США можуть дотиснути питання захисників "Азовсталі". Мені б хотілося, щоб у будь-яких переговорах з Росією, а вони є і будуть, - щоб першим пунктом йшли наші військовополонені. Без обміну військовополонених подальші розмови з Росією не мають відбуватися”.
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