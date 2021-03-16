Moderna тестуватиме вакцину на дітях віком від 6 місяців до 11 років

Компанія-виробник вакцини від COVID-19 Moderna повідомила у вівторок про початок у США та Канаді тестування вацини на дітях у віці від півроку до 11 років.

Як відзначає американське видання Axios, це важливий крок до поширення вакцинації за межі групи дорослих, яким більше загрожують гострі випадки.

"Це педіатричне дослідження допоможе нам оцінити потенційну безпеку та імуногенність нашої вакцини-кандидата проти COVID-19 у цій важливій віковій групі населення", - заявив виконавчий директор компанії Стефан Бансел.

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