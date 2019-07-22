Модернізувати системи протидії артилерійським нападам радить ЗСУ аналітик США

"Бійся, Росіє: українське військо стає силою, з якою потрібно рахуватись". З такою назвою вийшла стаття дослідника американського аналітичного центру The National Interest Марка Епіскопаса. Дослідник звертає увагу, що українські збройні сили значно підвищили рівень керованості, тренованості та професійності протягом останніх років, однак звертає увагу на недостатню модернізацію військового устаткування.

Оборонна допомога США не призвела до вагомих наслідків в регіоні, таких як повернення частин території Донбасу, стверджує аналітик. Ця допомога в основному складалась зі стрілецької зброї, засобів протистояння електронній війні і обладнання, таке як пристрої нічного бачення, а передача Джавелінів мала більш символічне значення.

Аналітик вважає, що шанси України отримати ракетні системи "Патріот" невеликими. Україна опинилась в "замкненому колі" вважає аналітик. "Якщо мета летальної допомоги США – змінити баланс сил на Донбасі, або підготувати Україну до самостійного опору повномасштабній російській агресії, потрібні більш активні дії – однак такі дії можуть спровокувати ескалацію з боку Росії".

Таким чином аналітик радить Україні зосередитись на заміні поточного ладу з більше 800 БМП-2 модернізованими бойовими машинами піхоти. Водночас зміцнити мережу контрбатарейних радарів та сучасних машин, щоб зменшити вплив нападів сепаратистів.

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