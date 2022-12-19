На тлі повідомлень про можливий наступ Росії Кишинів заговорив про небезпеку для Молдови – ЗМІ

У Молдові припускають, що Росія планує вторгнутися на територію країни, але реалізація цього залежить від розвитку подій в Україні, заявив в інтерв’ю для TVR Moldova директор Служби інформації та безпеки Александру Мустяце.

«Питання не в тому, чи зробить Російська Федерація новий наступ на територію Республіки Молдова, а в тому, коли це станеться: або на початку року – січні, лютому, або пізніше – березні, квітні. Але з тієї інформації, яку ми маємо, Російська Федерація має намір піти далі. З метою створення стику з Придністровським регіоном, який є територією Республіки Молдова, і тоді з наочністю можна сказати, що так, вони мають намір потрапити сюди, з’єднатися. Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева ми можемо обговорити, але це реальний і дуже високий ризик», – сказав він.



Очільник Служби інформації та безпеки Молдови додав, що найбільший склад боєприпасів у Європі, розташований у придністровській Колбасній, охороняється російськими військовими, однією з гіпотез наміру Москви прорватися до Придністров’я є намір використати ці боєприпаси.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 19 грудня заявив про ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці, але закликає не переоцінювати здатність російських військ до успішного проведення такого наступу.

В оприлюдненому напередодні інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

«Росіяни готують близько 200 000 нових солдатів, – сказав Залужний. – Я не сумніваюся, що вони знову спробують атакувати Київ».

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.