США ввели санкції проти представників Молдови, через "корупцію та участь в російській операції впливу"

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох молдовських олігархів Владіміра Плахотнюка та Ілана Шора а також семи росіян і 12 організацій за "участь в корупції та зловмісних операціях впливу" в Молдові.

На тлі нещодавніх військових програшів в Україні та світового обурення її діями в Україні, російські оперативники роздумують над використанням все більш відчайдушних заходів, щоб запобігти подальшому розмиванню свого впливу

"Росія намагається зашкодити демократії через відкриті і приховані операції. На тлі нещодавніх військових програшів в Україні та світового обурення її діями в Україні, російські оперативники роздумують над використанням все більш відчайдушних заходів, щоб запобігти подальшому розмиванню свого впливу", - йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати зусилля Молдови із подолання корупції та протистояння російскому впливу", - заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

"Давно очікуваним" назвав цей крок США посол Молдови в країні Віорель Урсу.

У американському відомстві назвали Плахотнюка та Шора "олігархами, широко відомими захопленнями та корумпуванням політичних та економічних установ Молдови а також діями на користь глобальної російської кампанії з поширення свого впливу, яка має на меті маніпулювати Сполученими Штатами, союзниками та партнерами, включаючи Молдову та Україну".

Плахотнюк, вважають в американському відомстві, використовував правоохоронний апарат країни проти своїх політичних та бізнес-конкурентів, а також в 2018 році використовував судову систему, щоб скасувати вибори мера в Кишиневі, тощо.

Шора, зокрема звинувачують у роботі на шкоду політичній кампанії теперішнього президента країни Маї Санду, за вказівкою уряду Росії, а також вказують на його ділові та персональні зв'язки з Росією. Під санкції також потрапили російські представники, яких звинувачують у координації кампанії впливу на Молдову, а також пов'язані з ними компанії.

З січня 2020 року Плахотнюку та його родині обмежено в'їзд до США, повідомили в Державному департаменті США.