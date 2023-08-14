Молдова видворила з країни 45 працівників посольства Росії. З них - 22 дипломати

Молдова зменшує дипломатичне представництво Росії в своїй країні. У понеділок, 14 серпня, Кишинів залишили 22 російські дипломати та інший персонал посольства. Загалом 45 людей.

За даними МЗС Молдови, у російському посольстві з 80-ти працівників залишилось працювати 25, що становитиме паритет з молдовським посольством у Москві. З вівторка, від 15 серпня, в посольстві РФ у Кишиневі можуть залишатися не більше 10 російських дипломатів і 15 осіб допоміжного персоналу.

Білоруське незалежне видання “Белсат Англійською” у мережі Х (у минулому Twitter) опублікувало відео, де видно велику кількість людей, що залишають російське посольство з речами та домашніми тваринами.

“Співробітники посольства Росії в Молдові покинули Кишинів. Влада Молдови вирішила скоротити кількість персоналу в закладі після того, як ЗМІ звернули увагу, що на даху будівлі посольства розташовані десятки антен”.

А журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty у Молдові Деніс Дерменжі опублікував у Твітері відео автобусів з дипломатами та їхніми родинами, які в супроводі поліції залишають країну.

“У супроводі поліції десятки дипломатів та їхні родини доставлені автобусами в аеропорт, де на них чекав російський літак. Чисельність персоналу посольства Росії в Молдові скоротили на понад 40 осіб”.

Молдовські ЗМІ повідомляють, що літак Ту-214 вилетів з Москви о 1:43 дня, щоб забрати дипломатів і їхні родини. В обхід України, літак летів через Сочі, з акваторії Чорного моря увійшов в повітряний простір Румунії, потім приземлився у Кишиневі.

Як повідомляє видання Reuters, вже з дипломатичним персоналом на борту літак вилетів назад до Сочі, звідки продовжить курс до Москви. Крім дипломатів, у літаку - 23 співробітники служби технічної підтримки посольства та їхні родини.

У липні 2023 року МЗС Молдови звернулось до Росії з проханням скоротити присутність свого посольства в Кишиневі через ймовірні спроби росіян дестабілізувати ситуацію в країні.

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску раніше заявляв, що десятиліттями Республіка Молдова була “мішенню досить ворожих видів діяльності та політики з боку РФ”.

“Частина з них здійснювався, зокрема, і через посольство Російської Федерації. Нещодавно ми також бачили інформацію про надмірну кількість антен”, – сказав глава МЗС Молдови, посилаючись на журналістські розслідування про ймовірні системи шпигунства на даху дипломатичного представництва Росії в Кишиневі та кібератаку на систему урядового зв’язку.

Тоді росіяни у відповідь на розслідування журналістів щодо антен на даху посольства, відповіли, що їх встановили ще наприкінці 90-х років, коли будувалося посольство, і коли в Молдові були неякісні Інтернет і телефонний зв'язок.