У Білому домі відреагували на заяви про російський план дестабілізації Молдови

Повідомлення про ймовірний російський план із дестабілізації ситуації в Молдові викликають «глибоке занепокоєння», заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 13 лютого.

Хоча повідомлення про змову не були незалежно підтверджені, це «безумовно, не виходить за межі поведінки Росії, і ми абсолютно підтримуємо молдовський уряд і молдовський народ», – сказав Кірбі.

Раніше сьогодні президентка Молдови Мая Санду закликала до «максимальної пильності» після отримання документів від українських спецслужб, які, за її словами, свідчать про те, що Росія планує дестабілізувати Молдову, змінити владу країни і поставити своїх ставлеників.

За словами Санду, план передбачав, що під виглядом акцій протесту опозиційних сил прихильники Росії нападатимуть на держустанови і захоплюватимуть заручників. До цих дій можуть бути залучені «диверсанти з військовою підготовкою, одягнені в цивільний одяг», у тому числі з-за кордону – з Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Санду також виступила із твердженням, що Росії у досягненні її цілей можуть допомагати деякі сили в Молдові, у тому числі прихильники опозиційних політиків і бізнесменів Ілана Шора і Влада Плахотнюка, які перебувають за кордоном.

На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни та використати Молдову у війні проти України. Санду прямо пов’язала масові акції протесту, які проходили минулої осені, з планами Росії, сказавши, що вони «не досягли своєї мети завдяки оперативним діям органів безпеки і громадського порядку».

Минулого тижня у відставку пішла прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця. Виконувачем обов’язків прем’єра призначили Доріна Речана – колишнього секретаря Ради безпеки. Заміна прем’єра відбулася наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами країн Європейського союзу повідомив, що ознайомив президентку Молдови з російським планом щодо дестабілізації ситуації в її країні.