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У Білому домі відреагували на заяви про російський план дестабілізації Молдови
Повідомлення про ймовірний російський план із дестабілізації ситуації в Молдові викликають «глибоке занепокоєння», заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 13 лютого.
Хоча повідомлення про змову не були незалежно підтверджені, це «безумовно, не виходить за межі поведінки Росії, і ми абсолютно підтримуємо молдовський уряд і молдовський народ», – сказав Кірбі.
Раніше сьогодні президентка Молдови Мая Санду закликала до «максимальної пильності» після отримання документів від українських спецслужб, які, за її словами, свідчать про те, що Росія планує дестабілізувати Молдову, змінити владу країни і поставити своїх ставлеників.
За словами Санду, план передбачав, що під виглядом акцій протесту опозиційних сил прихильники Росії нападатимуть на держустанови і захоплюватимуть заручників. До цих дій можуть бути залучені «диверсанти з військовою підготовкою, одягнені в цивільний одяг», у тому числі з-за кордону – з Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії.
Санду також виступила із твердженням, що Росії у досягненні її цілей можуть допомагати деякі сили в Молдові, у тому числі прихильники опозиційних політиків і бізнесменів Ілана Шора і Влада Плахотнюка, які перебувають за кордоном.
На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни та використати Молдову у війні проти України. Санду прямо пов’язала масові акції протесту, які проходили минулої осені, з планами Росії, сказавши, що вони «не досягли своєї мети завдяки оперативним діям органів безпеки і громадського порядку».
Минулого тижня у відставку пішла прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця. Виконувачем обов’язків прем’єра призначили Доріна Речана – колишнього секретаря Ради безпеки. Заміна прем’єра відбулася наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами країн Європейського союзу повідомив, що ознайомив президентку Молдови з російським планом щодо дестабілізації ситуації в її країні.
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- Голос Америки
Кірбі: Для президента Байдена надзвичайно важливий візит до Польщі. Відео
Для президента Байдена надзвичайно важливий візит до Польщі, приурочений до першої річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це під час брифінгу в Білому домі сказав координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
Чого Україні очікувати від нового «Рамштайну». Відео
Новий великий російський наступ в Україні вже почався, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на зустрічі з пресою в понеділок.
Байден "дуже чекає" на візит до Польщі - Кірбі
Для президента Байдена надзвичайно важливий візит до Польщі, приурочений до перших роковин широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це заявив на брифінгу Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США.
Американський лідер спільно з польським президентом Дудою говоритимуть про важливість єдності НАТО і продовження підтримки України.
За словами Кірбі, Байден "хоче відзначити важливість сміливої єдності Польщі та інших країн НАТО" для України на всього світу.
"Президент дуже очікує на цей візит. Дуже сумно, що війна в Україні вже триває [майже] рік. Польща була і є сильним союзником, надає величезну підтримку Україні. І гостинно приймає не лише американські війська, а й мільйони українських біженців, які втекли туди заради безпеки. І ми дуже цінуємо цю підтримку, - сказав високопосадовець. - Президент Байден хоче особисто подякувати президентові Дуді, хоче особисто подякувати польському народу".
Раніше у Білому домі повідомляли, що президент Байден також виступить із промовою напередодні 24 лютого, і це буде "сильне послання", "не лише від Сполучених Штатів, а й міжнародного співтовариства" про підтримку України в "наступні тижні та місяці, які будуть важкими та критичними".
Пенсії у березні зростуть на 18-20%, а виплати пенсіонерам на окупованих територіях і за кордоном продовжать - глава мінсоцполітики Жолнович
Пенсії в Україні у березні зростуть на 18-20 відсотків через інфляцію, їхні остаточні розрахунки оприлюднять наприкінці лютого, коли уряд опублікує постанову про індексацію. Про це в інтерв'ю українській службі Голосу Америки повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
"Ми будемо підвищувати пенсії, зважаючи на інфляцію в березні. ... Відсоток сказати ще не можу, тому що він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а є більш гнучким. Але я думаю, від 18 до 20 відсотків збільшення буде", - сказала очільниця Міністерства соціальної політики України.
Жолнович також розповіла, що в час війни українському уряду вдалось зберегти виплати пенсій завдяки зарплатам військових.
Оксана Жолнович: "Пенсійний фонд за цей проміжок часу фактично продемонстрував свою стійкість, і це відбулось, як би там дивно не було, але завдяки нашим воїнам, тому що близько мільйона людей пішли служити в армію, там у них досить високі заробітні плати, з цих зарплат у нас є єдиний соціальний внесок, який йде в пенсійний фонд. Це дозволило стабілізувати пенсійний фонд, не провалити його. Тобто це наші внутрішні гроші, які ми платимо військовим, вони працюють як інструмент підтримки пенсіонерів. Дві групи - військові та пенсіонери - сьогодні взаємозв'язані, з точки зору фінансової підтримки. То ж ми виконуємо дохідну частину Пенсійного фонду і розуміємо, що можемо проіндексувати пенсії найбіднішим нашим категоріям, що ми й плануємо робити".
За словами міністерки, зараз в уряді тривають розрахунки зростання пенсії, "тому що кінцевий показник інфляції буде в лютому опублікований, зараз ми його з відповідних статистичних органів беремо, і за формулою розраховуємо".
Постанову про індексацію грошових доходів населення Кабмін має оприлюднити наприкінці лютого, повідомила представниця уряду.
Жолнович також повідомила, що уряд продовжує нараховувати пенсії українцям на окупованих територіях та тим пенсіонерам, які були змушені виїхати за кордон.
"Ті люди, що опинилися закордоном впродовж останнього року, ми їм продовжуємо оплачувати. Якщо вони отримували пенсію через "Укрпошту", і їм фізично приносили гроші, зараз вони такої змоги не мають, бо вони за кордоном. Пенсія їм нараховується на передрахунку в "Ощадбанку", і коли вони звернуться в будь-яке відділення "Ощадбанку", щоб відкрити картку, вони отримають свою пенсію", - повідомила міністерка соціальної політики.
Світовий Банк та американська агенція USAID частково покривають фінансування пенсій окремим категоріям населення, як-то працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій чи незахищеним верствам населення.
Як повідомляв раніше "Голос Америки", уряд США та Світовий банк відстежують американські виплати Україні, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням". Міністерство фінансів США заявляло, що не бачить жодних ознак того, що українці використовували американські кошти не за призначенням.
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