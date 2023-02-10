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Уряд Молдови пішов у відставку на тлі економічних потрясінь, зростання напруги у відносинах з Росією
КИШИНІВ, 10 лютого (Reuters) – Прозахідний уряд Молдови пішов у відставку в п’ятницю після бурхливих 18 місяців перебування при владі, відзначених економічними потрясіннями та побічними наслідками війни Росії в сусідній Україні.
Напруга у відносинах з Москвою зростає і, незадовго до того, як прем’єр-міністр Наталія Гавриліта оголосила про свою відставку, уряд країни заявив, що російська ракета порушила повітряний простір Молдови, і викликав посла Росії.
Президент Мая Санду прийняла рішення Гавриліти і сказала, що буде консультуватися з парламентськими групами щодо призначення нового прем'єр-міністра. Вона не подала жодних ознак відмови від своєї прозахідної політики, яка включає прагнення вступу до Європейського Союзу.
"Дуже дякую вам за вашу величезну жертву та зусилля, спрямовані на керівництво країною в час такої кількості криз", - написала Санду у Facebook.
«Незважаючи на безпрецедентні виклики, країною керували відповідально, з великою увагою та самовідданою працею. У нас стабільність, мир і розвиток – там, де інші хотіли війни та банкрутства».
Колишня радянська республіка з населенням 2,5 мільйона постраждала від стрімкої інфляції, а минулого року зіткнулась з напливом українських біженців.
Вона також зазнала відключень електроенергії після російських повітряних атак на українську енергетичну інфраструктуру, і їй важко було подолати залежність від російського газу.
Стрімке підвищення цін, зокрема на російський газ, призвело до вуличних протестів минулого року, під час яких демонстранти вимагали відставки уряду та Санду.
Протести, організовані партією опозиційного політика у вигнанні Ілана Шора, стали найсерйознішим політичним викликом для Санду з моменту її переконливої перемоги на виборах у 2020 році на проєвропейській та антикорупційній платформі.
Кишинів назвав протести частиною спонсорованої Кремлем кампанії з дестабілізації уряду.
"Я вірю в народ Молдови. Я вірю в Молдову, - сказала Гавриліта на брифінгу, на якому оголосила, що її уряд йде у відставку. - Я вірю, що ми зможемо пройти через усі труднощі та виклики".
Гавриліта стала прем’єр-міністром у серпні 2021 року після того, як її проєвропейська Партія Дії та Солідарності отримала більшість у парламенті з мандатом подолати корупцію.
Минулого року лідери ЄС прийняли Молдову як кандидата на членство в дипломатичному тріумфі Санду. Уряд планував реформи, щоб прискорити приєднання до блоку з 27 країн, і працював над диверсифікацією енергопостачання.
Росія, яка має війська в Придністров'ї негативно сприймає можливість приєднання колишніх радянських республік до ЄС, а розвідка Молдови підтвердила звинувачення президента України Володимира Зеленського в четвер про те, що Росія діяла з метою дестабілізації Молдови.
Міністерство закордонних справ Молдови різко розкритикувало Москву після виклику свого посла через російську ракету, яка, за його словами, пролетіла через повітряний простір Молдови перед тим, як увійти в Україну в п'ятницю.
"Ми рішуче відкидаємо останні недружні дії та заяви проти Молдови, які є абсолютно неприйнятними для нашого народу", - йдеться в заяві міністерства.
Закликаємо Російську Федерацію припинити військову агресію проти сусідньої країни, яка призвела до численних людських жертв і матеріальних збитків.
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Чого не навчив досвід Сребрениці, і як Україна може покласти край геноцидам – конференція в Гарварді
Чи можна уявити собі, що через 30 років у Донецьку і Луганську будуть стояти пам'ятники "Ґіві" та "Моторолі", а в підручниках історії у школах Росії та контрольованих нею територій злочинців з Бучі будуть оспівувати як герої? Адже бійців 64-ої окремої мотострілецької бригади президент Росії Володимир Путін відзначив почесним званням «гвардійської» вже після того, як про масові злочини солдатів цієї бригади дізнався світ.
Таке майбутнє цілком можливе, якщо спроєктувати події колишньої Югославії на сучасну війну Росії в Україні, вважають учасники міжнародної конференції Українського наукового інституту Гарвардського університету, яка відбувається у США.
Російська агресія щодо України стала можливою тому, що були непокарані злочинці, які вчинили попередні злочини проти людяності та воєнні злочини, припускають експерти, які зібралися у четвер, 9 лютого, на сесію «Правда і справедливість». Вони згадали про геноцид у Сребрениці, який стався майже 30 років тому.
І для того, щоб це не повторилося десь ще в іншому місці, в інший час, українці та решта світу мають докласти всіх зусиль, щоб перемогти Росію та засудити злочинців, говорять експерти.
Ми розуміємо, що тривкий мир не може настати без справедливостіАнтон Кориневич
Через майже рік від початку російської агресії українці хочуть не лише миру після перемоги України, але і відповідальності тих, хто її розпочав та справедливості щодо тих, хто став її жертвою, каже посол України з особливих доручень Антон Кориневич. За його словами, формула миру неможлива без цих двох складових.
«Ми всі хочемо тривкого миру, але ми розуміємо, що тривкий мир не може настати без справедливості», – сказав Антон Кориневич, виступаючи онлайн з Києва на конференції Гарвардського університету.
Посол з особливих доручень, який займається питаннями створення міжнародного трибуналу зі злочину агресії Російської Федерації каже, що цей злочин є першопричиною всіх інших злочинів росіян в Україні, тому Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу.
«Злочин агресії в нашому конкретному випадку породив ці десятки тисяч воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Якби не було злочину агресії проти нашого народу, то на території України не було б жодного воєнного злочину. До 2014 року ми не знали, що це таке», – каже юрист-міжнародник.
За даними Міністерства внутрішніх справ України на 2-ге лютого 2023 року, українська поліція відкрила понад 60 тисяч проваджень щодо російських злочинів в Україні.
Серед них – справи про вбивство 7516 цивільних, у тому числі 459 дітей, 60 проваджень ведеться за фактом сексуального насильства, вчиненого російськими військовими. Також розслідується пошкодження або зруйновання понад 152 тисячі житлових будинків, майже 3200 навчальних та 1200 медичних закладів, понад 7,5 тисяч об’єктів критичної інфраструктури.
Уроки Сребрениці не були вивчені – боснійський дослідник, який пережив геноцид
Злочини, які нині документують інші українські учасниці конференції Українського наукового інституту Гарвардського університету українська письменниця та активістка Вікторія Амеліна та керівниця Служби забезпечення діяльності Кримської платформи Марія Томак, для ще одного учасника дискусії, Гасана Гасановича зі Сребрениці, звучали як спогади дитинства.
Боснійський мусульманин згадував, як у 1991 році боснійські серби за підтримки сербського президента Слободана Мілошевича розпочали війну проти місцевих мусульман. У результаті понад трирічної війни загинуло близько 100 тисяч людей, переважно боснійських мусульман.
А у липні 1995 року поблизу містечка Сребрениця стався один із наймасштабніших воєнних злочинів у повоєнній історії Європи, коли протягом 4-ох днів боснійські серби винищили близько 8 тисяч боснійських чоловіків та хлопців віком від 12 до 77 років, включно з братом-близнюком Гасана Гасановича і його батьком.
Сербія уникла відповідальності за агресію перед Міжнародним судом ООН, головним чином через неправильну та несправедливу політику ЗаходуГасан Гасанович
Через понад 30 років після цього злочину, керівник групи усної історії Меморіального центру Сребрениці, Гасанович каже, що те, що він почув від українських колег про злочини російських військових в Україні, «вражає своєю подібністю».
Але найбільше його засмучує те, що і через три десятиліття міжнародне співтовариство не змогло нічого протиставити новим воєнним злочинам в Європі. Гасанович каже, що після геноциду в Сребрениці Захід зупинив війну підписанням Дейтонських угод та переслідував злочинців у Міжнародному суді ООН та Гаазькому трибуналі щодо колишньої Югославії. Але на рівні держави Сербію не було визнано винною у злочині агресії, каже Гасанович.
«Сербія уникла відповідальності за агресію перед Міжнародним судом ООН, головним чином через неправильну та несправедливу політику Заходу», – вважає Гасанович. І за його словами, попри те, що обидва суди визнали різанину у Сребрениці геноцидом, боротьба за справедливість не закінчується – дружини, сестри, матері вбитих боснійських мусульман продовжують боротися проти тих, хто заперечує і навіть виправдовує геноцид.
Мирна угода може зупинити насильство, але законсервувати його причини на багато років, попереджає Гасанович
Гасанович говорить, що цю проблему на десятиліття заклала саме мирна угода, яка мала покласти край етнічним чисткам. Але, незважаючи на те, що 95% масових поховань було знайдено на території Республіки Сербської, Дейтонська угода легалізувала цей сербський анклав, який, як каже Гасанович, зберігає «спадщину війни» – повторює геноцидний наратив та «звеличує воєнних злочинців як героїв».
«Вони використовують державні фонди та бюджет Республіки Сербської для того, щоб заперечити, чи применшити сербські злочини у Боснії та Герцеговині», – каже Гасанович.
Він наводить нещодавній приклад – коли менше, ніж рік тому уповноважений міжнародного комітету ООН запровадив закон проти заперечення геноциду, керівництво Республіки Сербської погрозило заблокувати функціонування Боснії та Герцеговини як держави.
Як каже Гасанович, пам’ять про сербські злочини намагаються стерти і навіть пам’ятники жертвам геноциду на території, яку контролюють боснійські серби, вони бачать як загрозу для себе. Це ускладнює роботу Меморіалу жертвам геноциду у Сребрениці, який розташований у цій частині країни, і відчуває на собі тиск місцевої влади та населення.
«На жаль, у підручниках з історії Сербії та Республіки Сербської наратив вибудований так, що вони применшують злочини, скоєні сербськими силами, заперечують геноцид та звеличують тих, хто його вчиняв. В результаті серби постають як єдині жертви війн на території колишньої Югославії та світової змови проти них», – каже Гасанович.
Притягнути Росію до відповідальності за агресію – українці можуть зробити це для себе, для світу і для самих росіян
З огляду на цей досвід, український юрист Антон Кориневич каже, що для України буде важливим завданням не лише припинити війну, яку розпочала Росія, але і притягнути її до відповідальності. Це завдання, на думку Кориневича, має значення для світу не менше, ніж для України та українців. Зрештою, трибунал може відкрити інше майбутнє для самої Росії, вважає український юрист.
«Я вважаю, що розуміння протиправності та злочинності дій російської еліти може привести до тями громадян російської держави. Тому що одна справа, коли ми говоримо тут, на цьому вебінарі, що Путін є злочинцем, чи Шойгу є злочинцем, це може бути універсальною правдою, але це – політична, громадянська оцінка. Нам потрібні вироки суду, які дадуть правову оцінку цих осіб та визначать їхні дії як злочинні», – каже Кориневич.
Він додає, що це може змінити правила гри у всьому світі. Український юрист, який став дипломатом, нагадав, що йому говорили німецькі колеги про Нюрнберзький трибунал, який вони називали «подарунком для німецького народу, бо він допоміг його відродженню».
«Я думаю, що коли ми притягнемо до відповідальності російських виконавців і пособників воєнних злочинів, це може допомогти Росії відродитися, тому що спадщина, якою вони зараз користуються, пострадянські традиції, постімперські, це – якась незграбна суміш усього найгіршого, що є у Москви. Я думаю, що, можливо, наші зусилля щодо відповідальності допоможуть Росії переглянути і позбутися цієї спадщини», – каже Кориневич.
«Тому я вважаю, що зокрема Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії проти України, який буде спрямований саме на представників політичного та військового керівництва Російської Федерації за вчинення злочину агресії, буде великим кроком вперед, він відкриє можливість для російського суспільства перегорнути цю сторінку і почати щось нове, питання буде в тому, чи захоче російське суспільство це зробити», – зауважує український юрист.
Але він наголошує, що для того, щоб справедливість перемогла, перемогти має Україна на полі бою, і для цього їй зараз потрібна зброя. Бо без перемоги України буде неможливо собі уявити суди над російськими воєнними злочинцями і будь-які позитивні зміни в Росії.
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“Лише на одному полі знайшли понад 1,5 тис. мін”, - як американський бізнес продовжує роботу в Україні
Попри війну багато американських компаній продовжують працювати в Україні, хоча багатьом із них довелося перелаштувати свій бізнес та вивезти частину працівників за кордон.
Діяльність в Україні від початку війни, зокрема, не припинила жодна з понад 200 американських компаній-учасниць Американсько-української ділової ради.
Голос Америки поспілкувався з представниками Ділової ради в рамках серії матеріалів про американсько-українські неурядові організації.
Американсько-українськa діловa рада (USUBC) була заснована 1995 року у Вашингтоні, згодом відкрила офіс у Києві. За майже 30 років існування вона співпрацювала із сотнями американських компаній, які вклали мільярди доларів в українську економіку. У час війни головним завданням асоціації стало те, щоб американські компанії не пішли з України, розповів президент Американсько-української ділової ради Морган Вільямс: "Ми почали працювати над поширенням інформації про те, наскільки важлива Україна, чому вона стала жертвою агресії Путіна, чому важливо її підтримувати та захищати. Ми працювали з нашим урядом. Ми працювали над тим, щоб переконати наші компанії залишитися там".
Переконати вдалося - американські інвестори не пішли з України, розповідає членкиня виконавчого комітету Американсько-української ділової ради Ірина Паліашвілі:
Ніхто з наших компаній-учасниць не виїхав з України. Всі залишаються там.
"Ніхто з наших компаній-учасниць не виїхав з України. Всі залишаються там. Звичайно, вони переформатували свою роботу. Деякі з працівників, особливо жінки з дітьми, працюють дистанційно з Польщі, Австрії, Бельгії та інших країн".
Частина американських компаній перелаштували діяльність, аби підтримувати Україну в час війни, заснувавши благодійні проекти. "Після початку повномасштабної війни основна місія Американсько-Української Ділової Ради, окрім підтримки бізнесу та його учасників, – гуманітарна. Багато наших представників створюють свої фонди, через які вони постачають Україні гуманітарну допомогу", - розповіла Паліашвілі.
Одна з таких американських компаній - SigmaBleyzer - працює на українському аграрному ринку понад 10 років. Одна з керівників компанії, американка з українським корінням Джесіка Блейзер на початку війни заснувала неприбуткову організацію Ukraine Rises, що допомагає забезпечувати українців зокрема генераторами, термоодягом, медичними засобами.
В останні роки весь свій агробізнес SigmaBleyzer сконцентрувала на Харківщині. На початку війни половина її полів опинилася в окупації. "Близько 50 відсотків наших земель були захоплені на окупованій території до тієї неймовірної операції, яку провели українські військові, щоб звільнити ці землі кілька місяців тому. Крім того, фактично вся решта території була дуже близько до лінії фронту", - розповіла Джесіка Блейзер, партнерка компанії SigmaBleyzer .
Після того, як на землях компанії господарювали росіяни, замість урожаю довелося збирати міни: "Після деокупації території лише на одному полі наші працівники прийшли та змогли розмінувати понад тисячу п’ятсот окремих мін, і жоден наш працівник за цей час не постраждав. Але це дає уявлення лише про одне поле", - розповіла Блейзер.
Проте компанія планує вкладати гроші в решту земель і не збирається відмовлятися від ведення агробізнесу в Україні.
Бізнес продовжує працювати в Україні. Це те, що люди, які перебувають за її межами, не зовсім уявляють і розуміють.
"Бізнес продовжує працювати в Україні. Це те, що люди, які перебувають за її межами, не зовсім уявляють і розуміють. І поки я не стала повертатися сюди сама, щоб побачити це на власні очі, це було дуже важко зрозуміти. Але бізнес не зупинився. Люди не зупиняються тут. В українців є мужність і цілеспрямованість - вони продовжують жити своїм життям, а бізнес продовжує працювати", - каже Блейзер.
В Американсько-українській діловій раді спостерігають надзвичайно велику цікавість американського бізнесу до українського ринку. "Вони (американські бізнесмени, - ред.) відкрили Україну як інноваційну країну, як країну з мужньою та високоосвіченою робочою силою. Тож із нетерпінням чекають перемоги України, приїзду в Україну, ведення бізнесу в Україні. В бізнесу величезний інтерес," - розповіла Ірина Паліашвілі.
За прогнозами Американсько-української ділової ради та самих бізнесменів, одними з найперспективніших галузей після війни в Україні стануть енергетика та будівництво.
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- Голос Америки
Посол ЄС побачив зв'язок ракетних обстрілів РФ з візитом Зеленського до Європи, посолка США згадала промову Байдена
"Немов реакція на дуже успішний візит [президента України Володимира] Зеленського до європейських столиць". Так відреагував на ракетні обстріли території України в п'ятницю посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
Дипломат відзначив, що Зеленського вітали в Європі "як члена родини" і висловив переконання, що нові удари не похитнуть рішучість українців. "Як і з попередніми такими ударами, немає шансу зламати рішучість українців", - написав він у Twitter.
Посолка США в Україні Бріджит Брінк на тлі новий російських обстрілів згадала слова президента США Джо Байдена, які той сказав про Україну: «Українці мають сталевий кістяк і незламну рішучість, навіть з ракетами в повітрі».
Вона також нагадала слова із промови Байдена "Про стан держави", виголошеної у вівторок, де той запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.
Компанія ДТЕК повідомила, що 10 лютого, внаслідок нічних та денних ворожих обстрілів постраждало чотири теплові електростанції.
"Україна залишається сильною, незважаючи на нові удари по критичній інфраструктурі, - написала посол Брінк у Twitter. - Світло завжди буде переважати над темрявою, і, як @POTUS сказав американському народу у вівторок: «Америка єдина у підтримці вашої країни. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно»".
Під час масованого ракетного удару по території України з вечора 9 лютого до 12:00 10 лютого, Росія здійснила 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, «Калібр» - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував 7 ударних БПЛА типу Shahed, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Залужний заявив, що ЗСУ вдалось знищити 61 крилату ракету ворога та 5 дронів і поінформував, що напади було здійснено із акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак, йдеться в повідомленні.
Макрон каже спішити з боєприпасами й артилерією для України, бо літаки будуть пізніше
Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що не виключає можливості постачання бойових літаків Україні після того, як Велика Британія оголосила початок навчання українських пілотів для використання «літаків зі стандартами НАТО».
Я зовсім цього не виключаю, але це не відповідає потребам сьогодення.Еммануель Макрон
Але на тлі повідомлень, що Росія накопичила сили для нових наступів в Україні французький керівник закликав західних партнерів зосередитися на постачанні більш нагальної зброї.
«Необхідно, щоб союзники зробили пріоритетним те оснащення, яке найбільш потрібне українським військовим, найважливіше для вирішальних результатів і найшвидше», - заявив Макрон у Брюсселі на саміті ЄС, в якому брав участь також український президент Володимир Зеленський.
Заклики Зеленського, щоб партнери надали Україні бойові літаки, стали провідною темою його виступів під час перших за рік відвідин Лондона, Парижа і Брюсселя.
Макрон у відповідь на запитання про можливість постачання українцям літаків сказав: «Я нічого не виключаю».
«Літаки винищувачі ніяк не можуть бути надані у найближчі тижні, бо потрібен час на навчання, постачання… Отже я зовсім цього не виключаю, але це не відповідає потребам сьогодення», - сказав французький президент.
Натомість Еммануель Макрон наголосив на важливості артилерії і згадав ефективність далекобійних гармат, зокрема наданих Україні французьких гаубиць Caesar.
Він особливо підкреслив потребу забезпечення українських військових боєприпасами і сказав, що працюватиме над цим «у найближчі дні».
Британці також кажуть, що літаки будуть згодом
Британський міністр оборони Бен Воллес сказав, що навіть за умови початку навчання українських пілотів вже зараз, бойові літаки можуть опинитися на озброєнні України лише через місяці.
Воллес сказав британським журналістам, що «реалістичніше і продуктивніше» було б розглядати постачання Британією літаків як аспект гарантії безпеки України у майбутньому, коли війна закінчиться.
«Британія знає, що потрібно Україні і багато в чому може допомогти досягти результату. Тією результативності можна досягти, але потенційно в інший спосіб, щоб це не забирало місяці, а стільки звичайно ж забрало б надання бойових літаків», - цитує Бена Воллеса Бі-Бі-Сі.
Увага на США і на Швеції
Західні фахівці кажуть, що з тих бойових літаків, які західні країни мають на озброєнні, зараз Україні можливо найбільше підійшли б американські винищувачі F16, а також шведські Gripen.
Перевагою американських F16 називають зокрема те, що це давня, перевірена і дуже поширена модель з розгалуженою системою забезпечення й боєприпасів.
Про шведські літаки Gripen кажуть, що їм потрібна простіша наземна інфраструктура, і що можливості тих літаків відповідають завданням української авіації.
Але Швеція, хоч і надає Україні збройну допомогу, досі на подавала ознак готовності постачати українцям літака.
Особливістю ситуації Швеції зараз є те, що країна разом з сусідньою Фінляндією перебуває в процесі вступу в НАТО.
Для того, щоб Швеція могла розраховувати на захист союзників відповідно до статті 5 у договорі Північноатлантичного альянсу, необхідно, щоб протоколи про вступ Швеції ще ратифікували дві останні країни: Туреччина і Угорщина.
Щодо F16, то американський президент Джо Байден сказав нещодавно, що він не розглядає негайного постачання Україні тих літаків.
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