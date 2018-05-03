Молдова винесла вироки вісьмом особам за участь в конфлікті в Україні

Вісім громадян Молдови отримали тюремні вироки через те, що вони воювали на боці проросійських бойовиків у конфлікті на сході України. Про це оголосив Генеральний прокурор Молдови Едуард Гарунжен.

Виступаючи у парламенті, Гарунжен сказав, що громадяни Молдови, які працюють в Росії часто ризикують бути втягнутими в конфлікт, який вже забрав життя більше 10 000 людей з початку в 2014 році.

«Коли брати, батьки, чоловіки, їдуть працювати до східних країн і їх наймають до військових груп, інколи вони гинуть там, а інколи вони повертаються додому, однак їх руки – в крові», - сказав він.

Засуджені отримали різні тюремні строки. Ще 25 громадян Молдови перебувають у міжнародному розшуку у зв’язку з конфліктом на сході України, заявив він.

Відносини між Молдовою та Росією є напруженими після висилки дипломатів минулого року. Джерела Reuters на той час повідомляли, що ця висилка частково пов’язана з спробами Москви наймати бойовиків в Молдові для участі в конфлікті в Україні.

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