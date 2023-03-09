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У Вашингтоні відбулася спільна міжрелігійна молитва за Україну
У головному католицькому храмі Вашингтона, Національній базиліці непорочного зачаття (Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception), 7 березня відбулася спільна молитва за мир в Україні. Її провели архиєпископ Вашингтона кардинал Вілтон Грегорі та архиєпископ-митрополит Філадельфійської Архиєпархії Української католицької церкви ( таку назву має УГКЦ в Америці- ред.) Борис Ґудзяк.
Під час богослужіння священики разом із вірянами різних конфесій та релігій просили захисту для українських воїнів, медиків, волонтерів, а також згадували загиблих у війні з Росією та бажали сил їхнім рідним.
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Архиєпископ Вашингтона Вілтон Грегорі (перший афроамериканець, що став кардиналом Ватикану) під час меси згадав про силу українського спротиву та сміливість. І наголосив, що українці стали для всього світу взірцем того, як у жорстоких життєвих обставинах не втрачати віру. “Коли ми дивимося кадри з цієї країни, де знищують майно, де помирають люди, ми також бачимо людей величезної рішучості, що прагнуть відновити гідність, яка належить їм як дітям Божим. Вони продовжують терпіти і не втрачати надії. Це час і мить, щоб український народ не втрачав надії. І якщо є щось, що ми можемо зробити для них, - це запевнити, що ми з ними в молитві та підтримці, фінансовій допомозі, а також висловити їм нашу велику повагу”, - сказав Грегорі.
Митрополит Філадельфійської архиєпархії Української Греко-католицької церкви Борис Ґудзяк поділився із вірянами враженнями від нещодавньої, шостої за час повномасштабної війни поїздки в Україну. Він служив на похоронах полеглих захисників, зустрічався зі священиком обстріляної росіянами церкви в Ірпені, проте ніде не побачив сумнівів українців у перемозі. “Я не зустрівся ні з ким, хто каже, що треба здатися, що треба знайти компроміс чи віддати якусь територію. Я бачу цю стійкість, одночасно відчувається певна втома, і це природно. Але я думаю, що буде надприродна благодать, яка даватиме сил до самого кінця”, - сказав Ґудзяк.
На спільну молитву під керівництвом двох священиків у католицький храм прийшли представники різних конфесій та релігій. Серед них - американка Елен Вайс, яка сповідує іудаїзм. Вона допомагає Україні волонтерськими пожертвами, а також вірить у силу спільної молитви: "Я іудейка, я не католичка, я не православна, але ми всі маємо молитися за українців. Це дуже сміливі люди! Якщо Путін захопить Україну, далі він може піти, наприклад, до Польщі, ми не знаємо, які в нього наміри, тому його потрібно перемогти, я вірю в це!"
З-поміж українців, які прийшли на богослужіння, були і православні, і католики. Вони розповіли, що така спільна багатонаціональна та міжконфесійна молитва не лише підтримує, а й доносить більше інформації про Україну за кордоном. "Те, що прозвучали слова, які доносять англійською мовою наші почуття, наші болі до американської аудиторії - це дуже важливо", - зазначила учасниця богослужіння Віра Якуша.
Також на богослужінні українці вкотре відчули, наскільки змінилося ставлення за кордоном до України, її мови та культури. Про це розповів контр-адмірал Служби охорони здоров'я США у відставці Борис Лушняк, який народився у США в українській родині: "Коли я був молодим студентом в Чикаго, про нас говорили: "Що таке Україна, якою мовою ви говорите?" І ось бачите, що сьогодні двома мовами ми молилися - англійською і українською. Тепер дійсно американці розуміють, що Україна існує, і що ми маємо перед собою боротьбу, боротьбу доброго проти злого, і це дуже важливо".
Наприкінці богослужіння у храмі заспівали духовний гімн «Боже великий, єдиний, нам Україну храни», а священики озвучили побажання зустрітися для спільної молитви знову, але вже не просячи, а дякуючи Богу за мирне небо над Україною.
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Тарас Шевченко вже понад півстоліття "розповідає" у Вашингтоні про російську імперіалістичну тиранію
У Вашингтоні 9 березня поклали квіти до пам'ятника поету, якого українці вважають пророком - Тарасу Шевченку. Проти встановлення цього пам'ятника свого часу боролося посольство СРСР у Сполучених Штатах, а прорадянські сили розміщували у місцевих ЗМІ серію статей проти Кобзаря.
На пам'ятнику викарбувано слова про російську імперіалістичну тиранію, а також Шевченкову цитату із “Юродивого”: “Коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом? А діждемось-таки колись”.
Це один із небагатьох постаментів поету у світі, де його зображено молодим зосередженим чоловіком, а не людиною в літах і в кожусі з шапкою. Загалом в Україні саме Тарас Шевченко є рекордсменом за кількістю пам’ятників, МЗС України зафіксувало 99 скульптур у 44 країнах світу, ще 1068 — на території України. “Пам'ятники Кобзареві - традиційні "місця сили" української громади за кордоном”, - сказав тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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“Вітаємо з днем народження Тараса Шевченка, який так потужно висловив прагнення українського народу – і всіх людей – бути вільними. Сполучені Штати підтримують вас у вашій боротьбі за цю фундаментальну цінність заради всіх нас”, - написала у Twitter посолка США в Україні посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Вітання лунають на офіційних сторінках багатьох дипломатів. Посолка України в США Оксана Маркарова зацитувала такі слова Кобзаря: “І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі”, супроводивши допис одним із найпопулярніших відео у часи війни Росії проти України.
Постать Тараса Шевченка символічна для України, і особливо упродовж війни Росії. Так, одним із найбільш популярних відео став опублікований Повітряними силами України момент, коли воїни ЗСУ здерли ворожий триколор російського прапора з білборда в Балаклії під час деокупації і знайшли пророчі слова Шевченка із поеми "Кавказ", в якій Шевченко засуджує війну Російської імперії і возвеличує боротьбу народу за свободу:
"Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава,
І воля святая!"
У день народження Шевченка Росія провела чергову масовану ракетну атаку, по всій території України була оголошена повітряна тривога. Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет, - поінформував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
На відкритті пам’ятника Тарасу Шевченку 27 червня 1964 року у Вашингтоні зібралося близько 100 тисяч людей з різних штатів країни.
Пам’ятник було відкрито тоді, коли Україна перебувала під окупацією Радянського союзу.Оксана Маркарова
Оксана Маркарова нагадала, що пам’ятник було відкрито тоді, коли Україна перебувала під окупацією Радянського союзу.
Підставою для його створення стала двопалатна резолюція Конгресу яка набула чинності як публічний закон за номером 86-749. Відкривав пам‘ятник президент США Дуайт Ейзенхауер, а президент США Гаррі Трумен був долучений до комітету. Автори постаменту - скульптор Лео Мола та архітектор Радослав Жук.
Журналістка і громадська діячка Ірина Халупа, голова Вашингтонського відділу Союзу українок Америки регулярно відвідує пам’ятник, щоб прибрати територію довкола і - “з ним поговорити”.
Тарас - це символ нашого українства, де українці там і ШевченкоІрина Халупа
“Є кілька Шевченків у світі, які мені подобаються, - каже Ірина Халупа в коментарі Голосу Америки. - Я дуже люблю київського. І дуже-дуже – чернігівського, бо він такий дуже “доступний” - сидить на лавці і можна просто сісти посидіти біля нього. Тарас - це символ нашого українства, де українці там і Шевченко”.
Як розповідав Голос Америки, днями конгресвумен-демократка, обрана від штату Огайо, Марсі Каптур під час промови у Конгресі США зацитувала Тараса Шевченка.
Позаторік у Посольстві США нагадували про дружбу Кобзаря з актором-афроамериканцем.
Ще раніше у Лос-Анджелесі День народження Тараса Шевченка відзначали, наприклад, театральною постановкою про жінок поета:
Тарас точно наш батько-засновникВолодимир Єрмоленко
"Батьком-засновником" назвав Шевченка сьогодні філософ, президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко, проводячи паралель з вшануванням у США батьків-засновників. "Він створив деякі речі, на яких наша країна і досі тримається", - каже Єрмоленко.
$58 млрд активів російських олігархів заморожено. Це створює атмосферу страху серед посіпак Путіна, каже Браудер
США та союзники з початку повномасштабної війни Росії в Україні, заморозили активи російських олігархів вартістю 58 млрд дол. Про це йдеться в заяві Робочої групи REPO, до якої крім США входять також Європейська комісія, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Австралія та Велика Британія.
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"Російська загарбницька війна триває і члени REPO віддані своєму зобов'язанню завдавати значних втрат Росії, - йдеться в заяві. - REPO продовжить виявляти, встановлювати місце знаходження, заморожувати активи підсанкційних росіян, з метою позбавити Кремль коштів, яких вона потребує для фінансування цієї незаконної війни".
Союзники також заморозили розкішні будинки, а інші активи підсанкційних російських олігархів на багато мільярдів доларів.
Покарання російських олігархів також і покаранням власне російського президента Путіна, вважає Білл Браудер, відомий критик Кремля і лідер Світової кампанії за справедливість ім. Магнітського.
"Путін не тримає кошти на власному імені, - сказав Браудер в інтерв'ю Голосу Америки. - Де Путін тримає кошти? Його кошти записані на ім'я довірених олігархів. Це також і кошти Путіна. Тому це так важливо і в цьому основна ціль".
Браудер також переконаний - кроки проти одного російського олігарха можуть застерегти сотні людей від підтримки режиму Путіна.
Це яскрава демонстрація для інших і, сподіваюсь, це створює справді атмосферу страху серед російських олігархів і посіпак ПутінаБілл Браудер
"Кожного разу, коли йдеться про якусь особу, пов'язану з режимом, на кожну таку людину припадає 100 інших, які щось схоже робили і не хочуть опинитись на місці тієї людини. Це яскрава демонстрація для інших і, сподіваюсь, це створює справді атмосферу страху серед російських олігархів і посіпак Путіна", - каже він.
Група REPO також бореться з тими, хто намагається обійти санкції. І в 2023 році планує подвоїти зусилля, щоб "притягнути Росію до відповідальності за несправедливу війну, протистояти намаганням Росії зашкодити колективним санкціям REPO, обійти їх, чи ухилитись", йдеться в спільній заяві.
Робоча група видала інформаційне повідомлення для компаній щодо виявлення тих, хто намагається обійти санкції.
Захід почне карати тих, хто ухиляється від санкцій. Але це дуже складна гра – росіяни добре обманюють, ухиляються, займаються шахрайством. Це буде як кіт та мишаБілл Браудер
Цей рік має стати роком переслідування за обхід санкцій, каже Браудер.
"Я говорив з посадовцями Сполучених Штатів, Британії та інших урядовцями: 2023-тій буде роком, коли Захід почне карати тих, хто ухиляється від санкцій. Але це дуже складна гра – росіяни добре обманюють, ухиляються, займаються шахрайством. Це буде як кіт та миша. Ми будемо вводити правила, а вони намагатимуться їх обманювати. Нам не потрібно все достеменно зробити, треба зменшити кількість грошей, які йдуть Росії, щоб у неї більше не вистачило коштів на війну, - додає активіст.
- Голос Америки
«Просто російське варварство». Дипломати і політики реагують на ракетний обстріл України
Провідні західні ЗМІ, посилаючись на слова президента України, повідомили про «масований ракетний удар», який російські сили завдали по українських містах, і який вразив критично важливу інфраструктуру та житлові будинки в 10 регіонах України. ЗМІ повідомляють, що за словами офіційних осіб, щонайменше шість загинули від обстрілів під час найбільшої такої нічної атаки за три тижні.
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Телеканал CNN повідомляє, посилаючись на українських офіційних осіб, що у четвер вранці «Росія закидала Київ, Львів та інші великі міста України безпрецедентною серією ракет».
За словами головного командувача Збройних сил України Валерія Залужного, у четвер Росія запустила 81 ракету та вісім вибухових безпілотників "Шахед". За його словами, було перехоплено 34 крилаті ракети, а також чотири безпілотники.
Президент Володимир Зеленський назвав цей обстріл «спробою Москви знову залякати українців».
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter назвав російський «масований ракетний і безпілотний удар» по Україні «простим російським варварством» і закликав притягнути до відповідальності тих, хто його здійснив, на чолі з президентом Росії Володимиром Путіним.
«Ніякої військової мети, просто російське варварство. Настане день, коли Путін і його спільники будуть притягнуті до відповідальності спеціальним трибуналом», – написав Кулеба у Twitter.
Західні політики та дипломати висловлюють обурення обстрілом цивільних цілей і закликають чимшвидше надати Україні можливість витиснути російську армію за кордони України.
Президент Естонії Алар Каріс висловив солідарність з українцями, які стали цілями російських атак.
«Мої думки з усіма українськими містами, які минулої ночі зіткнулися з черговою хвилею російських ракетних і безпілотних атак. Цілями були суто цивільні, житлові райони та інфраструктура. Що робити з країною, яка використовує крилаті ракети проти мирного населення?» – риторично запитує естонський президент.
У нещодавньому інтерв’ю кореспондентці «Голосу Америки» Мирославі Гонгадзе він сказав, що «це не просто війна проти України, це також війна проти наших демократичних цінностей». Президент Естонії наголосив, що хоча його країна і невелика, але вона найбільше надає допомоги Україні відносно свого розміру і заохочує інші країни допомагати Україні у протистоянні російській агресії.
Посолка Великої Британії у Києві Мелінда Сіммонс також вважає, що Україна «не має іншого вибору», ніж витиснути росіян зі своєї території.
«Сьогодні вранці друзі та колеги в Києві прокинулися від вибухів і тремтіння вікон. Це ще й близько не закінчилося, і Україна, як і раніше, не має іншого вибору, окрім як витиснути Росію назад до своїх кордонів», – написала у Twitter посолка Сіммонс.
У жовтні минулого року російські сили різко посилили ракетні напади на українські міста та об’єкти інфраструктури після того, як українські війська провели успішний контрнаступ на півночі та на півдні України. Аналітики вказували, що йдеться про «очевидні спроби деморалізувати цивільне населення та змусити Київ домовитися про мир на умовах Москви».
Пізніше атаки стали рідшими, і аналітики припустили, що у Росії, можливо, закінчилися боєприпаси. Останній великий обстріл стався 16 лютого.
Як повідомляє агентство АР, російське міністерство оборони заявило, що ці атаки були помстою за нещодавнє ймовірне вторгнення до Брянської області на заході Росії. Москва стверджувала, що на її територію потрапили українські диверсанти.
Україна заперечила ці звинувачення та попередила, що Москва може використати ці звинувачення, щоб виправдати посилення власних атак.
Через страйки майже половина споживачів у Києві залишилася без опалення. Харків після влучення 15 ракет, як повідомив мер міста Ігор Терехов – без водопостачання, опалення, та електричного наземного транспорту.
Вже вшосте внаслідок обстрілів було відключено від енергомережі найбільшу атомну електростанцію в Європі – Запорізьку АЕС, що змусило її покладатися на дизельні генератори. Згодом подачу струму було відновлено. Станцію захопила Росія кілька місяців тому, і голова ядерної служби ООН попередив, що шанси катастрофи в Запоріжжі збільшуються.
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«Це вже вшосте, коли ЗАЕС повністю знеструмлена і змушена працювати в аварійному режимі. Нагадаю, це найбільша атомна електростанція в Європі, яка вже вшосте працює на аварійних дизель-генераторах. Що ми робимо?», – гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
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