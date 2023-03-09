У Вашингтоні відбулася спільна міжрелігійна молитва за Україну

У головному католицькому храмі Вашингтона, Національній базиліці непорочного зачаття (Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception), 7 березня відбулася спільна молитва за мир в Україні. Її провели архиєпископ Вашингтона кардинал Вілтон Грегорі та архиєпископ-митрополит Філадельфійської Архиєпархії Української католицької церкви ( таку назву має УГКЦ в Америці- ред.) Борис Ґудзяк.

Під час богослужіння священики разом із вірянами різних конфесій та релігій просили захисту для українських воїнів, медиків, волонтерів, а також згадували загиблих у війні з Росією та бажали сил їхнім рідним.

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Архиєпископ Вашингтона Вілтон Грегорі (перший афроамериканець, що став кардиналом Ватикану) під час меси згадав про силу українського спротиву та сміливість. І наголосив, що українці стали для всього світу взірцем того, як у жорстоких життєвих обставинах не втрачати віру. “Коли ми дивимося кадри з цієї країни, де знищують майно, де помирають люди, ми також бачимо людей величезної рішучості, що прагнуть відновити гідність, яка належить їм як дітям Божим. Вони продовжують терпіти і не втрачати надії. Це час і мить, щоб український народ не втрачав надії. І якщо є щось, що ми можемо зробити для них, - це запевнити, що ми з ними в молитві та підтримці, фінансовій допомозі, а також висловити їм нашу велику повагу”, - сказав Грегорі.



Митрополит Філадельфійської архиєпархії Української Греко-католицької церкви Борис Ґудзяк поділився із вірянами враженнями від нещодавньої, шостої за час повномасштабної війни поїздки в Україну. Він служив на похоронах полеглих захисників, зустрічався зі священиком обстріляної росіянами церкви в Ірпені, проте ніде не побачив сумнівів українців у перемозі. “Я не зустрівся ні з ким, хто каже, що треба здатися, що треба знайти компроміс чи віддати якусь територію. Я бачу цю стійкість, одночасно відчувається певна втома, і це природно. Але я думаю, що буде надприродна благодать, яка даватиме сил до самого кінця”, - сказав Ґудзяк.

На спільну молитву під керівництвом двох священиків у католицький храм прийшли представники різних конфесій та релігій. Серед них - американка Елен Вайс, яка сповідує іудаїзм. Вона допомагає Україні волонтерськими пожертвами, а також вірить у силу спільної молитви: "Я іудейка, я не католичка, я не православна, але ми всі маємо молитися за українців. Це дуже сміливі люди! Якщо Путін захопить Україну, далі він може піти, наприклад, до Польщі, ми не знаємо, які в нього наміри, тому його потрібно перемогти, я вірю в це!"

З-поміж українців, які прийшли на богослужіння, були і православні, і католики. Вони розповіли, що така спільна багатонаціональна та міжконфесійна молитва не лише підтримує, а й доносить більше інформації про Україну за кордоном. ​"Те, що прозвучали слова, які доносять англійською мовою наші почуття, наші болі до американської аудиторії - це дуже важливо", - зазначила учасниця богослужіння Віра Якуша.

Також на богослужінні українці вкотре відчули, наскільки змінилося ставлення за кордоном до України, її мови та культури. Про це розповів контр-адмірал Служби охорони здоров'я США у відставці Борис Лушняк, який народився у США в українській родині: "Коли я був молодим студентом в Чикаго, про нас говорили: "Що таке Україна, якою мовою ви говорите?" І ось бачите, що сьогодні двома мовами ми молилися - англійською і українською. Тепер дійсно американці розуміють, що Україна існує, і що ми маємо перед собою боротьбу, боротьбу доброго проти злого, і це дуже важливо".

Наприкінці богослужіння у храмі заспівали духовний гімн «Боже великий, єдиний, нам Україну храни», а священики озвучили побажання зустрітися для спільної молитви знову, але вже не просячи, а дякуючи Богу за мирне небо над Україною.