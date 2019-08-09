Очільник Пентагону отримав незвичний подарунок в Монголії

Важке рішення довелось зробити очільнику Пентагона Марку Есперу під час свого візиту до Монголії – як назвати коня. Він обрав ім'я "Маршалл", на честь американського генерала та Держсекретаря США, який на початку кар'єри їздив до Монголії, щоб придбати найкращих коней для піхотного підрозділу США, що базувався на той час в Китаї, пише журналістка "Голосу Америки" Карла Бабб.

Еспер перебуває з візитом в Азійсько-Тихоокенському регіоні. Посадовці оборонної сфери США називають Монголію експортером безпеки в регіоні, адже країна бере активну участь в операціях очолюваних США в Афганістані та надає силам США можливості для проведення навчань. Монголія сподівається розвинути військові та економічні зв'язки зі США і зменшити залежність від Китаю.

Нещодавно президент США Дональд Трамп провів зустріч з президентом Монголії Халтмаа Баттулгою в Білому домі. Серед питань, що обговорювались була співпраця в сфері торгівлі та безпеки.

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