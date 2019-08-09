Компанія Monsanto протидіяла журналістам, критикам - ЗМІ

У ході судового процесу щодо гербіциду Roundup компанії Monsanto (входить до складу Bayer) оприлюднено документи, які вказують, що ця компанія цілеспрямовано працювала проти журналістів та активістів, діяльністю яких була незадоволена. Про це пише британське видання The Guardian.

Так, згідно внутрішніх документів компанії, з 2015 по 2017 роки там діяв спеціальний центр, який серед іншого працював щодо журналіста інформаційної агенції Reuters, який писав про зв'язок гербіциду Roundup з раком.

Представник Bayer заявив журналістам The Guardian, що відповідні дії Monsanto були покликані, серед іншого, протидіяти дезінформації.

Більш ніж 18 000 осіб позиваються проти Monsanto, стверджуючи, що гербіцид Roundup викликає рак, а компанія намагалася приховати це, відзначає The Hill. Як пише це видання, компанія вже програла три гучні справи, і буцімто пропонує 8 мільярдів доларів, що вирішити позови, які лишились.

Дивіться також: Як брати з Волині створили успішний бізнес у США