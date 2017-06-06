За вступ Чорногорії до НАТО Росія погрожує їй відплатними діями

У понеділок Чорногорія стала двадцять дев’ятим членом Північноатлантичного союзу. Сполучені Штати високо оцінили рішучість країни на шляху до членства в західному військовому союзі, незважаючи на тиск з боку Росії.

Навіть у той час, як прем’єр-міністр Душко Маркович перебував у Вашингтоні для участі в церемонії прийняття до НАТО, Росія остерегла, що вдасться до відплатних дій проти «ворожого курсу» Чорногорії і осудила «антиросійську істерії країни».

Після церемонії в Державному департаменті віце-президент Майк Пенс прийняв прем’єр-міністра Марковича у Білому домі. Проте на зустрічі не було президента Трампа.

Перша зустріч Марковича з Трампом викликала здивування серед дипломатів минулого місяця, коли президент відсунув його на саміті НАТО, на якому висунув вимогу, щоб союзники збільшили свої внески на оборону для полегшення фінансового тягара США.

Прем’єр-міністр Маркович заявив віце-президенту Пенсу, що Чорногорія має намір виконати вимогу щодо вплат членських внесків на рівні двох відсотків свого ВВП до 2014 року.

Тимчасом Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Чорногорія нестиме «повну відповідальність» після приєднання до санкцій Європейського Союзу проти Росії у 2014 року, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

«У світлі ворожого курсу, обраного чорногорськими органами влади, російська сторона залишає за собою право вдатися до відплатних заходів на відповідній основі. У політиці, як і у фізиці, кожній дії відповідає протидія», сказано у заяві Міністерства закордонних справ РФ.

У Державнгому департаменті заступник державного секретаря США Томас Шеннон похвалив Чорногорію, кажучи, що вона «повинна бути високо оцінена за підкреслення свого суверенного права обрати свої союзи навіть перед лицем іноземного тиску».

Як сказав президент Трамп 28 лютого у промові на спільній сесії Конгресу, Америка шанує право всіх країн іти своїм шляхом, сказав Шеннон.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що вступ Чорногорії до організації є добрим для міжнародного миру і безпеки.

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