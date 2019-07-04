20 років в'язниці та штраф у 10 тисяч доларів за облизане морозиво загрожує жінці у США - ЗМІ

Від 2 до до 20 років ув'язнення та багатотисячний штраф можуть загрожувати жінці, яка облизала морозиво у торговельному центрі у штаті Техас та повернула відкритий нею контейнер до морозильної камери. Про це повідомляє сайт NBC News.

Дії жінки було знято на відео невідомим чоловіком, який здається також заохочував її до відповідних дій. Відео інциденту виклав у соціальну мережу Twitter один із користувачів з коментарем "що це за психопатична поведінка?"

Звинувачення, як відзначають NBC News, відповідно до законів Техасу, передбачає покарання від 2 до 20 років ув'язнення та до 10 000 доларів штрафу

Як відзначають NBC News, інцидент відбувся у місті Лафкін у Техасі, а поліція вже заявила, що особу порушниці попередньо встановлено на основі матеріалів камер спостереження. Поліція планує видати ордер на арешт жінки за порушення цілісності продукту споживання другого ступеня. Відповідне звинувачення, як відзначають NBC News, відповідно до законів Техасу, передбачає покарання від 2 до 20 років ув'язнення та до 10 000 доларів штрафу.

У коментарях під відео інциденту деякі користувачі Twitter назвали вчинок жінкою причиною через яку продукти харчування необхідно надзвичайно ретельно пакувати. Окрему увагу звернули на небезпеку поширення хвороб через забруднення харчового продукту через дії жінки.

"Через таке от зараз і доводиться ледь не бенозпилу використовувати, щоб подолати пакування деяких продуктів", - відзначила одна користувачка. Інші дорікнули виробнику морозива за те, що його продукт не був захищений додатково пластиковою плівкою. Інші користувачі висловили жаль з приводу, як їм здається, надмірної реакції на вчинок жінки.

Виробник марки морозива, яку видно у відео назвав дії жінки "злісним актом порушення цілісності харчового продукту". Компанія також пояснила, що пошкоджені контейнери легко вирізнити через технологію пакування морозива. Повідомляється, що представники компанії також зустрілись із Управлінням з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.

У магазині, де відбулася подія, вилучили усі контейнери відповідного морозива. Повідомляється, що використаний жінкою контейнер також вдалося знайти.

Не виключено, що дії жінки могли бути спробою розпочати, або частиною т.з. "челенджу". Окремі користувачі повідомляють, що у інших містах Америки секції морозива закривають, бо там спостерігалась аналогічна поведінка.

"У нас закрили секцію морозива, бо маленькі бешкетники його лижуть", - твітує одна користувачка.

"Тепер щоразу, коли я хочу морозива, змушений влаштовувати йому перевірку, бо всі ви хочете жартувати", - твітує інший користувач, додавши до твіта відео перевірки, яку він влаштував морозиву просто у торговельному центрі.

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