"Операція танення". В Нью-Йорку десятки авто з морозивом опинились на штрафмайданчику

У Нью-Йорку заарештували майже 50 кіосків на колесах, що торгували морозивом на вулицях мегаполісу.

Мерія міста заявляє, що вона виявила масштабну схему, за якою продавці морозива ухилялись від сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Міська влада звинувачує торговців морозивом в несплаті штрафів за порушення дорожнього руху на 4,5 мільйона доларів.

"Операція Танення" спрямована проти торговців морозивом, які, часто нехтують правилами і паркують свої авто для продажу морозива в заборонених для паркування місцях, наприклад, біля пожежних гідрантів, ігнорують сигнали світлофорів.

"Це жахливо, бо діти біжать за авто з морозивом, але ті не зупиняються, або не зупиняються на червоне, або перед знаком стоп і може статись наїзд", - говорить мешканець Нью-Йорка в коментарі CBS.

Власники цих автівок не сплачували штрафи, а передавали мобільні кіоски у власність десятка фіктивних компаній. Деякі накопичили десятки тисяч доларів заборгованості за штрафи. Ці компанії виявило Міністерство фінансів США, коли звернулось з вимогою про сплату боргів.

Деякі спостерігачі говорять, що у переповненому Нью-Йорку вуличним торговцям фактично неможливо уникнути штрафів, однак, їх потрібно ретельно сплачувати.

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