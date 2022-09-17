Польща побудувала новий морський шлях, щоб зменшити залежність від Росії

ВАРШАВА, Польща (AP) — Лідери Польщі відсвяткували у суботу відкриття нового — хоча й незавершеного — каналу, який, як вони кажуть, усуне необхідність для кораблів отримувати дозвіл Росії на вхід з Балтійського моря до портів Віслинської лагуни.

Захід був приурочений до 83-ї річниці радянського вторгнення до Польщі під час Другої світової війни та символічно продемонстрував кінець впливу Москви на економіку та розвиток регіону, який межує з російським Калінінградським ексклавом. Уряд каже, що водний шлях дає Польщі повний суверенітет у північно-східному регіоні, який потребує інвестицій та економічного розвитку.

«Ідея полягала в тому, щоб відкрити цей водний шлях і більше не просити дозвіл у недржньої країни, чия влада не вагаючись нападає та підкорює інших», — сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Він сказав, що інвестиції окупляться через збільшення вартості землі навколо, через розвиток міст і портів у лагуні завдяки збільшенню торгівлі, бізнесу та туризму.

Кілька тисяч людей із національними біло-червоними прапорами зібралися під дощем, щоб спостерігати, як технічне судно «Зодіак II» проходить через водні ворота для урочистого відкриття каналу.

Очікується, що прохід невеликих суден та яхт буде дозволено в неділю.

Лідер правлячої правлячої партії Польщі Ярослав Качинський сказав натовпу, що це «початок четвертого великого порту Польщі (Ельблонг) і новий поштовх для розвитку цієї землі», який скоротить безробіття, яке є серед найвищих у Польщі - 7,6%.

Качинський підкреслив, що будівництво каналу свідчить про те, що «Польща є справді незалежною, суверенною та сильною державою, і має вагу».

Канал, вартістю майже 420 мільйонів доларів США, перетинає Віслинську косу на схід від Гданська і дозволяє кораблям йти з Балтійського моря та Гданської затоки до Ельблонга та менших портів лагуни без дозволу на прохід російською протокою Пілава. Це також скорочує маршрут від Балтики до Ельблонга приблизно на 100 кілометрів (54 морські милі).

Однак вантажні судна не можуть використовувати прохід, доки підхід до порту Ельблонг не буде поглиблено до 5 метрів (16 футів). Очікується, що вартість робіт становитиме 21 мільйон доларів, що є джерелом суперечок між національним урядом і місцевою владою.