“Московський Мітч”: голову республіканців у Сенаті критикують, через блокування законів проти втручання у вибори

Голова республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заблокував розгляд двох законопроектів, які мали на меті протидіяти втручанню третіх країн у вибори США. Напередодні Комітет з розвідки Сенату опублікував звіт, у якому йшлось, що ціллю Росії на виборах президента у 2016 році стали виборчі системи всіх 50 штатів - значно більше, ніж вважалось до цього.

На думку сенатора Макконнелла, законопроекти, розроблені Демократичною партією, були упередженими. Таке рішення голови республіканської більшості викликало критику в багатьох користувачів соцмереж. Зокрема, серед популярних хештегів у Twitter опинився тег #MoscowMitch (Московський Мітч). Це трапилось після того, як сенатора так назвав ведучий MSNBC Джо Скарборо у своїй ранковій програмі.

Зокрема, радниця екс-президента Обами з питань національної безпеки та колишня представниця США в ООН С’юзен Райс написала: “Чому Московський Мітч боїться посилення безпеки наших виборів? Чому він стає на бік наших противників? Чому з 2016 року він відмовляється визнати втручання Москви в наші вибори? Всі американці повинні бути стурбовані його перешкоджанням, вимагати відповідей і голосування”.

Автор The New York Times пише: “Наступного разу, коли Трамп і республіканці атакуватимуть демократів за те, що вони є "антиамериканськими", пам'ятайте, що Московський Мітч відмовляється вносити законопроект для посилення наших виборів на розгляд Сенату, незважаючи на активне втручання Росії. Трамп все ще хвалить Путіна, і ставить його слово вище, ніж слово американських спецслужб”.

Втім, дехто встав на захист Мітча Макконнелла. Консервативний автор Нік Адамс у своєму Twitter написав: “Мітч Макконнелл зробив фантастичну роботу, працюючи з нашим президентом для затвердження суддів Верховного суду і декількох важливих призначень в кабінеті. Стверджуючи, що Макконнелл працює для того, щоб дозволити російське втручання - нечесно і ганебно. Брудні політичні трюки!”

Нагадаємо, 24 липня в Конгресі відбулись слухання за участі спецпрокурора Роберта Мюллера. Він виступив перед представниками юридичного комітету і комітету з розвідки і ще раз наголосив, що російський уряд втручався у президентські вибори в США 2016 року “масштабно і систематично”.

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