Москва посилює тиск на RFERL/Радіо Свобода

Московський суд визнав банкрутом компанію, яка веде операції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Росії.

Указ був виданий у понеділок після того, як мовник відмовився платити штрафи на загальну суму понад 14 мільйонів доларів за недотримання російського закону про іноземних агентів.

Росія визнала Радіо Свобода іноземним агентом разом із понад 30 журналістами мережі. Після минулорічного вторгнення в Україну Кремль також заблокував доступ до сайтів іноземних ЗМІ, включаючи RFE/Радіо Свобода та Голос Америки. Обидва мовники є незалежними організаціями під управлінням Агентства глобальних медіа США (USAGM).

«Наразі Кремль довів нашу російську компанію до банкрутства, заблокував наші веб-сайти та назвав журналістів іноземними агентами, але наша аудиторія в Росії продовжує зростати», — цитує Радіо Свобода заяву Джеймі Флая, президента та генерального директора.

Росіяни «шукають незалежні джерела інформації. Цей останній напад на нашу російську структуру не змінить цього факту», — сказав Флай.

RFE/RL порівнює закон із інструментом цензури.

Нью-йоркський Комітет захисту журналістів заявив у заяві, що оголошення незалежної мережі новин банкрутом «демонструє, як законодавство країни щодо так званих «іноземних агентів» використовувалося для економічного придушення ЗМІ».

Радіо Свобода назвало закон про іноземних агентів інструментом політичної цензури. Вона оскаржила дії Москви в Європейському суді з прав людини.

Російський закон про іноземних агентів було розширено, щоб охопити ЗМІ після того, як указ США від 2017 року зобов’язав підтримувані Кремлем ЗМІ, що працюють в Америці, зареєструватися у Міністерстві юстиції за Законом про реєстрацію іноземних агентів, також відомому як FARA.

Згідно з FARA, компанії, контрольовані іноземними урядами, повинні звітувати про діяльність, кошти та «інформаційні матеріали».

Але на відміну від FARA, російські правила вимагають від ЗМІ, зареєстрованих як іноземні агенти, позначати весь контент як створений ЗМІ, яке «виконує функції іноземного агента».

Особи, призначені іноземними агентами, також повинні подавати докладні регулярні звіти про будь-які гроші, внесені на їхній рахунок.

В Росії стандарти щодо свободи ЗМІ жахливі. Вона посилила репресивні закони та політику після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Репортери без кордонів (RSF) зазначають, що з початку війни «майже всі незалежні ЗМІ були заборонені, заблоковані та/або оголошені «іноземними агентами». Усі інші підпадають під військову цензуру».

У рейтингу країн із найкращим медіа-середовищем RSF Росія посіла 155 місце зі 180.

ЗМІ діляться новинами через супутник

З огляду на те, що доступ до надійних новин у Росії закритий, USAGM активізувала зусилля, щоб забезпечити надходження новин.

У березні медіаагентство оголосило про плани розширити супутникове поширення російськомовного інформаційного шоу «Настоящее время», яке орієнтоване на аудиторію в Росії та сусідніх країнах.

«У Європі зростає бажання отримати надійну та засновану на фактах російськомовну альтернативу інформації, яка контролюється Кремлем», — заявила голова USAGM Аманда Беннетт у заяві.