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Москва посилює тиск на RFERL/Радіо Свобода
Московський суд визнав банкрутом компанію, яка веде операції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Росії.
Указ був виданий у понеділок після того, як мовник відмовився платити штрафи на загальну суму понад 14 мільйонів доларів за недотримання російського закону про іноземних агентів.
Росія визнала Радіо Свобода іноземним агентом разом із понад 30 журналістами мережі. Після минулорічного вторгнення в Україну Кремль також заблокував доступ до сайтів іноземних ЗМІ, включаючи RFE/Радіо Свобода та Голос Америки. Обидва мовники є незалежними організаціями під управлінням Агентства глобальних медіа США (USAGM).
«Наразі Кремль довів нашу російську компанію до банкрутства, заблокував наші веб-сайти та назвав журналістів іноземними агентами, але наша аудиторія в Росії продовжує зростати», — цитує Радіо Свобода заяву Джеймі Флая, президента та генерального директора.
Росіяни «шукають незалежні джерела інформації. Цей останній напад на нашу російську структуру не змінить цього факту», — сказав Флай.
RFE/RL порівнює закон із інструментом цензури.
Нью-йоркський Комітет захисту журналістів заявив у заяві, що оголошення незалежної мережі новин банкрутом «демонструє, як законодавство країни щодо так званих «іноземних агентів» використовувалося для економічного придушення ЗМІ».
Радіо Свобода назвало закон про іноземних агентів інструментом політичної цензури. Вона оскаржила дії Москви в Європейському суді з прав людини.
Російський закон про іноземних агентів було розширено, щоб охопити ЗМІ після того, як указ США від 2017 року зобов’язав підтримувані Кремлем ЗМІ, що працюють в Америці, зареєструватися у Міністерстві юстиції за Законом про реєстрацію іноземних агентів, також відомому як FARA.
Згідно з FARA, компанії, контрольовані іноземними урядами, повинні звітувати про діяльність, кошти та «інформаційні матеріали».
Але на відміну від FARA, російські правила вимагають від ЗМІ, зареєстрованих як іноземні агенти, позначати весь контент як створений ЗМІ, яке «виконує функції іноземного агента».
Особи, призначені іноземними агентами, також повинні подавати докладні регулярні звіти про будь-які гроші, внесені на їхній рахунок.
В Росії стандарти щодо свободи ЗМІ жахливі. Вона посилила репресивні закони та політику після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Репортери без кордонів (RSF) зазначають, що з початку війни «майже всі незалежні ЗМІ були заборонені, заблоковані та/або оголошені «іноземними агентами». Усі інші підпадають під військову цензуру».
У рейтингу країн із найкращим медіа-середовищем RSF Росія посіла 155 місце зі 180.
ЗМІ діляться новинами через супутник
З огляду на те, що доступ до надійних новин у Росії закритий, USAGM активізувала зусилля, щоб забезпечити надходження новин.
У березні медіаагентство оголосило про плани розширити супутникове поширення російськомовного інформаційного шоу «Настоящее время», яке орієнтоване на аудиторію в Росії та сусідніх країнах.
«У Європі зростає бажання отримати надійну та засновану на фактах російськомовну альтернативу інформації, яка контролюється Кремлем», — заявила голова USAGM Аманда Беннетт у заяві.
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«Я впевнена, що ми переможемо, і це буде наша спільна перемога», – Юлія Паєвська (Тайра). Інтервʼю
«Я впевнена, що ми переможемо, і це буде наша спільна перемога», – Юлія Паєвська, прокоментувала Голосу Америки отримання міжнародної премії «Відважні жінки», а також свій візит у США.
Крах SVB позначився на діяльності українського Petcube
Ці вихідні були дуже нервовими для техіндустрії — у пʼятницю американський банківський регулятор перебрав управління банком SVB — 16 найбільшим банком у США, серед клієнтів якого багато технологічних стартапів і венчурних фондів.
Одним із клієнтів цього банку була українська компанія Petcube. Про це Голосу Америки повідомила Альона Мисько, засновниця та СЕО Fuelfinance, компанії, яка допомагає українським та американським стартапам вести їхні фінанси. Зокрема, Fuelfinance управляє і фінансами Petcube.
За словами Мисько, лише 5-7% їхніх клієнтів мали основні рахунки у банку, який збанкрутував. Водночас, як тільки стало відомо про можливі проблеми з ліквідністю, їхні клієнти намагалися перерозподілити кошти на інші рахунки, розповідає Мисько.
“Хтось переводив кошти на рахунки знайомих, щоб якось їх зберегти. Комусь вдалося провести платежі в п'ятницю. Але були також ті, в кого платежі в п'ятницю зависли”.
Згодом, каже Мисько, її клієнти отримали повідомлення про те, що SVB закривається і доступ до їхніх рахунків заблоковано.
“До ранку понеділка вся стартап-індустрія була на межі однієї з найбільших криз, яка була рівноцінна кризі 2008 року. Були випадки, коли стартапи тільки залучили кошти, вони тільки зайшли на рахунок компанії — і все, доступ до них заблокували. Це означає, що компанія не може платити зарплати, не може платити по своїх рахунках. В багатьох випадках це означає смерть стартапу,” — розповідає підприємиця.
Протягом вихідних президент США Джо Байден та його адміністрація готували стратегію по збереженню стабільності в економіці.
12 березня Американське казначейство, Федеральна резервна система та Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC) виступили зі спільною заявою. Управління SVB передали проміжному банку і 13 березня більшості клієнтів SVB повернули доступ до їхніх коштів.
“По суті, нас всіх пронесло, нічого не змінилось і світ не зруйнувався, всі матимуть доступ до своїх коштів, — каже Мисько, але попереджає, що довіра до американських банків уже підірвана. — За останні дні нам прислали кілька листів інші банки — Mercury, Chase bank про те, що вони керують своєю фінансовою частиною, що в них все нормально з ліквідністю. Але ніхто не виключає, що зараз компанії почнуть переводити кошти з одного банку в інший — якісь банки можуть закритися, а інші можуть навпаки виявитися попереду”.
В понеділок, фондові індекси впали, через падіння акцій банків. Так акції JPMorgan Chase впали на 2%, Citigroup - на 3.4%, повідомляє CNN. Регіональні банки зафіксували ще більше падіння акцій.
В Великій Британії вживають кроків, щоб запобігти поширенню нестабільності. Для того, щоб запобігти поширенню впливу кризи, дочірній банк SVB у Великій Британії придбав місцевий HSBC, повідомив канцлер Казначейства Великої Британії Джеремі Гант у Twitter.
Банкрутство SVB стало найбільшим з часів світової фінансової кризи 2008 року. Як повідомляє Блумберг, глобальні фінансові акції втратили $465 млрд після краху цього банку. Експерти говорять, що цей тиждень стане визначальним і дозволить побачити, чи буде ця ситуація мати глобальні наслідки.
- Голос Америки
"Зараз ключовий момент у боротьбі України за свою свободу" - очільник Пентагону відкрив засідання в форматі "Рамштайн"
"Зараз ключовий момент у боротьбі України за свою свободу", - заявив очільник Пентагону Ллойд Остін відкриваючи засідання Міжнародної контактної групи з безпекової допомоги Україні в форматі "Рамштайн" в середу. Він відзначив, що пріоритетами засідання, що відбувається в режимі онлайн, є забезпечення потреб України на найближчу перспективу, включаючи надання боєприпасів та зміцнення систем протиповітряної оборони.
"Ми повинні надати Україні спроможності для наступної боротьби, включаючи запчастини, набори для ремонту, щоб підтримати критично важливе обладнання, надане членами цієї контактної групи, а також надати додаткове обладнання", - наголосив він.
Остін закликав "відшукати шляхи, щоб забезпечити нові поставки боєприпасів та систем протиповітряного захисту" і вказав на важливість поставок систем протиповітряної оборони для захисту цивільних об'єктів від ракетних обстрілів та ударів іранськими дронами.
"Жоден українець не має переносити щоденні обстріли, жоден з українських батьків має турбуватись, що школу їхньої дитини бомбуватимуть, жодна країна не має битись за виживання проти іноземного загарбника, який зрівнює із землею цілі міста та селища", - заявив очільник Пентагону.
Він підкреслив - міжнародна спільнота розуміє важливість підтримки України: "Країни сьогодні розуміють, що стоїть на кону у війні, яку обрала Росія, як для народу України, так і для світу. Це - найбільша загроза для європейської безпеки з початку Холодної війни та після Другої світової війни і це - прямий напад на міжнародний порядок, заснований на правилах, який охороняє нашу безпеку".
Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі очолюють засідання Міжнародної контактної групи з безпекової допомоги Україні, що відбувається у Вашингтоні. Група засідає вдесяте і є "нагодою зібрати міжнародну спільноту, щоб зосередитись на найбільш нагальних потребах України, що включає боєприпаси", заявив під час брифінгу напередодні речник Пентагону Пет Райдер.
"Як і з початку цієї кампанії, ми продовжимо робити все можливе, щоб забезпечити, що ми відповідаємо на потреби України чи в боєприпасах, чи в протиповітряній обороні, чи в броньованих машинах", - додав Райдер.
Також члени контактної групи працюють над інноваційними рішеннями, щоб збільшити виробництво боєприпасів, заявив Остін у ремарках на відкритті засідання. Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Європи активізували співпрацю задля збільшення виробництва боєприпасів. ЄС працює над домовленістю, що дозволила б поповнити запаси боєприпасів країн, а також допомогти Україні. Ініціатива загальною вартістю 2 млрд євро - на кінцевій стадії узгодження, повідомляє Politico на основі документів, які отримала редакція.
Україна відстояла право захищати в суді неповернення «боргу Януковича» Росії
Найвищий суд Великої Британії оголосив 15 березня, що український уряд має право відстоювати в суді рішення України не віддавати Росії 3 мільярди доларів США позичені 2013 року в часи президентства Віктора Януковича.
Верховний суд у Лондоні, оглянувши суперечку, яка триває понад 8 років на тлі війни Росії проти України, дійшов висновку, що британське судочинство може розглядати українські доводи про те, що домовленість про позику була Україні нав’язана.
Тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації...
Суддя Роберт Рід підкреслив, що Верховний суд розглядав українську апеляцію подану на рішення суду нижчої інстанції ще до нового вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 р.
«Успіх захисту України полягає в тому, чи зможе вона довести, що Росія погрожувала застосовувати силу, і чи були ті погрози причиною рішення України укладати ту домовленість», - зачитав у рішенні 15 березня 2023 р. суддя Роберт Рід.
Рішення британського Верховного суду проголошує, що питання щодо російських силових погроз «може бути визначене лише після суду».
Суддя Роберт Рід додав: «Якщо буде виявлено, що економічний тиск посилив вплив тих погроз застосування сили, то це зміцнить аргументи України».
Україна стверджує, що домовленість Путіна і Януковича про російську позику, яка загалом мала становити $15 мільярдів, була нав’язана під тиском російських погроз безпеці й територіальній цілісності України, а також застосованими тоді Москвою економічними важелями, включно з торговельними ембарго щодо України, щоб Київ був змушений відмовився від угоди про співпрацю й від процесу зближення з Європейським Союзом.
Адвокати російської сторони досі доводили, що Україна повинна повернути позичені російські гроші, і що міждержавні політичні суперечки не виправдовують боржника й не можуть навіть розглядатися в суді.
Українське міністерство фінансів схвально відгукнулося на рішення суду в Лондоні назвавши її «перемогою справедливості і права» і натякнуло, що Росії тепер буде потрібна «сміливість продовжувати висувати свої вимоги».
«Тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що в подальшому були використані Росією як один із інструментів зброї проти України», - сказано в заяві українського уряду.
Історія «Боргу Януковича»
2013 у листопаді тодішній президент України Віктор Янукович, відкинувши угоду про асоціацію з ЄС, заявив про домовленість з російським президентом Путіним щодо надання українському уряду позики від Москви на $15 мільярдів.
2013 в грудні український уряд, очолюваний Миколою Азаровим, випустив єврооблігації на суму $3 мільярди, які одразу ж повністю викупила Росія.
2014 в лютому Віктор Янукович втік до Росії на тлі антиурядових демонстрацій, а також дій Москви, що згодом вилилися в захоплення російськими військами українського Кримського півострова і в бойові дії в Донецькій та Луганській областях.
2015 у серпні Україна уклала угоду з міжнародними кредиторами про реструктуризацію зовнішніх боргів, але Росія відмовилася брати участь в тому процесі.
2016 в лютому Росія оголосила, що подала позов на Україну про стягнення заборгованості $3 млрд і штрафних відсотків.
2017 у березні Високий суд Англії та Уельсу задовольнив позов російської сторони про необхідність повернення Україною боргу, але наголосив право України на апеляцію.
2018 у вересні Апеляційний суд частково задовольнив апеляцію України проти рішення Високого суду, заявивши, що українська сторона повинна мати право відстоювати в суді неповернення боргу.
2018 у листопаді російська сторона подала оскарження рішення Апеляційного суду до Верховного суду Великої Британії.
2023 у березні Верховний суд оголосив, що Україна має право на судовий розгляд її тверджень, що «борг Януковича» не підлягає поверненню, бо він був Україні нав’язаний з погрозами і з тиском з боку Росії.
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