В історичній частині Мосула бої ідуть за кожен дім, за кожну вулицю

У Мосулі, що на півночі Іраку, бойовики «Ісламської держави» захищають свїй останній великий опорний пункт від наступаючих іракських військ.

У неділю повідомлено про початок наступу на Старе місто, історичну частину Мосула і невеликий район на північ, останні частини, які ще залишилися під контролем екстремістів.

У понеділок Міжнародний комітет Червогого Хреста висловив тривогу з приводу ситуації цивільного населення у Старому місті. За приблизними підрахунками ООН, там залишається дещо понад 100 тисяч людей.

«Ми бачимо щодня десятки нових пацієнтів», сказала Джулія Шерч з Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вона закликає до евакуації поранених, але для них це, можливо, вже пізно. «Це вже останній розділ» говорить генерал іракської армії.

Екстремісти пересуваються з будинку до будинку через діри у внутрішніх стінах, щоб уникнути бути побаченим з повітря.

За підрахунками іракської армії, в місті не більше трьохсот бойовиків «Ісламської держави» із майже 60 тисяч ще 17 жовтня минулого року, коли було повідомлено про початок боїв за Мосул. Цивільному населенню, яке опинилося у Старому місті, густо населеному районі, перерізаному вузенькому вуличками, не вистачає продовольства, води і медикаментів.

Як заявивла організація Save the Children, в небезпечній ситуації опинилося приблизно 50 тисяч дітей у Мосулі.

Очолена США міжнародна коаліція надає всесторонню підтримку іракським військам, які наступають на місто. Якщо Мосул буде звільнений, це означатиме кінець іракської частини «халіфату», проголошеного три роки тому Абу Бакр аль-Багдаді, і який охоплював чималі частини Іраку та Сирії.

Протягом останніх трьох тижнів, як повідомляють інформаційні агентства, загинули сотні цивільних, які намагалися втекти зі Старого міста.

Організація Об’єднаних Націй повідомляє, що снайпери «Ісламської держави» стріляють у цивільних, які цілими родинами намагаються втекти з міста пішки або на човнах через річку Тигр, щоб тримати цивільних як людські щити.

Екстремісти також відступають у Сирії, головно перед тиском з боку наступаючих сил, які мають підтримку з боку США. «Столиця» сирійських ісламістів Ракка оточена коаліційними частинами курдів і арабів.

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