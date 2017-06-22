Бойовики «Ісламської держави» знищили історичну мечеть у Мосулі

Терористичне угруповання «Ісламська держава» знищило історичну мечеть аль-Нурі і нахилений мінарет, відомий як аль-Хадба в Мосулі. Це сталося в час, коли іракські війська намагаються витіснити ісламістів з одного з останніх опорних пунктів у місті.

Представник іракських військ заявив, що в середу солдати наблизились на відстань приблизно 50 метрів до мечеті, коли бойовики ІДІЛ «вчинили ще один історичного значення злочин, підриваючи будівлю».

Інформаційне агентство «Ісламської держави» Амак опублікувало свою заяву, в якій звинуватило американський літак у знищенні мечеті.

Сполучені Штати і представники коаліції негайно відкинули твердження цього терористичного угруповання.

Стародавня мечеть, відома також як Велика мосульська мечеть, стояла понад 800 років. У ній лідер «Ісламської держави Абу Бакр аль-Багдаді у 2014 році проголосив себе халіфом над чималими частинами Іраку і Сирії.

Знищення мечеті сталося четвертого дня наступальної операції іракських військ при підтримці коаліційних сил на Старе місто Мосула. Старе місто – це останній район Мосула, який ще контролюють екстремісти в ході восьмимісячної наступальної операції іракських і коаліційних сил.

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