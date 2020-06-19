МОЗ України ініціює посилення контролю за дотриманням карантину

Міністерство охорони здоров'я України ініціює посилення контролю за дотриманням в країні карантинних обмежень. До більш жорстких заходів контролю за дотриманням карантинних обмежень уряд може вдатися на фоні постійного збільшення кількості випадків захворювання, які фіксуються в країні. За даними МОЗ, за минулу добу в країні захворів 921 громадянин. Це новий добовий рекорд за весь час спостереження.

"Це черговий антирекорд. Такого ще Україна не знала. Звичайно, ми будемо реагувати. Сьогодні ми будемо ініціювати максимально жорсткий контроль закладами умов карантину", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Насамперед у МОЗ хочуть зробити більш жорсткими покарання за порушення вимог карантину у транспорті, громадських місцях та закладах торгівлі. Йдеться також про можливе закриття нічних клубів, заявив керівник відомства Максим Степанов. У МОЗ попереджають про те, що на порушників будуть накладати штрафи та інші санкції.

Про нові випадки захворювання сьогодні повідомили і в Збройних силах України.

Попри карантинні обмеження, освітяни готуються до проведення зовнішнього незалежного оцінювання для випускників шкіл і наполягають на неприпустимості його скасування.

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