Україна має скинути кайдани радянського минулого - заступник держсекретаря про свій візит до України

Заступника державного секретаря США глибоко зворушило те, як українці вшановують пам’ять Небесної Сотні та жертв бойових дій на Донбасі.

Про свої враження від візиту до України, що відбувся наприкінці лютого, Джон Саллівен поділився в програмі Державного департаменту Readout.

"Було дуже зворушливо побачити меморіал тим, кого було вбито під час так званої Революції Гідності на Майдані. Молоді люди, яких вбивали збройні сили і поліція.

Є і другий меморіал з навіть більшою кількістю українців, пам’ять про яких вшановують, які загинули в бойових діях на сході України - фото військових, які загинули на сході України. Це дуже зворушливо. Кожного дня туди несуть свічки, квіти, для сімей, які втратили своїх коханих на початку революції на Майдані і під час насильницьких дій, що продовжуються на сході України", - заявив високопосадовець.

Під час свого візиту Саллівен наголосив на підтримці України з боку США проти агресії Росії, а також на важливості проведення реформ.

"Для України – є два послання – підтримка України в опорі російській агресії на сході України і наше несприйняття, наша опозиція до російської анексії Криму. Друга тема – допомога Україні, надання підтримки в зусиллях народу України і уряду України з реформування, викорінення корупції, допомогти скинути кайдани, які стримували народ України та українську економіку і які вони успадкували від десятиріч життя в радянській системі, і протягом десятиріч з часу падіння Берлінської стіни, корупція все ще залишається", - наголосив Саллівен.

Він відзначив прогрес у реформах і підкреслив пріоритетність створення антикорупційного суду.

"Вони (українці - ГА) досягли великого прогресу в реструктуризації свого уряду, реструктуризації економіки, однак потрібно ще багато зробити. Вони створили нову слідчу установу, щоб розслідувати корупцію, а також незалежну прокуратуру, щоб переслідувати корупційні справи. Тепер їм потрібна система антикорупційних судів, яку зараз розглядає їх законодавча гілка. Я був там, щоб підтримати створення ними антикорупційного суду, як ще один крок в їх зусиллях з реформування уряду і подолання корупції".

Відкрита агресія та гібридна війна Росії проти України значно ускладнюють процес реформування.

"Україна переживає складну трансформацію в реформуванні, подоланні корупції, реформуванні установ. Цей процес, який ми підтримуємо, вдвічі ускладнився, став надзвичайно складним через зовнішню агресію і погрози, що виходять від Росії і керованих Росією сил на сході України, на Донбасі, де щодня на сході України відбувається насильство, українські військові гинуть і отримують поранення, як і цивільні".

"Крім цього, - наголосив посадовець, - Росія докладає гібридні зусилля, адже це не лише військова операція, а і кібероперації також. Ми, якраз напередодні мого візиту до України, зробили оголошення про приналежність кібератак, які почались в Україні і називались NotPetya. Атака почалась в Україні, але поширилась світом, спричинивши мільярди доларів збитків.

Ми вважаємо, що російські діячі використовують Україну в якості лабораторії для такого виду зловмисних дій. Я був там, щоб підтримати українців в їх опору цій агресії, і щоб запропонувати нашу підтримку в їх зусиллях з реформування уряду", - наголосив Саллівен.

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