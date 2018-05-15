Олігарх Дерипаска витратив мільйони доларів, допомагаючи ФБР знайти зниклого в Ірані американця

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії у політичні процеси у США та можливу змову між виборчим штабом Дональда Трампа та урядом Росії на виборах президента США 2016-го року, може мати конфлікт інтересів, адже Федеральне бюро розслідування під його керівництвом у минулому отримувало фінансову допомогу від російського олігарха Олега Дерипаски, який нині є одним із фігурантів розслідування Мюллера.

Про це заявив професор права у Гарвардському університеті Алан Дершовіц, коментуючи інформацію про те, що Олег Дерипаска на прохання ФБР фінансував власним коштом спроби знайти та повернути до США американця Роберта Левінсона, колишнього агента ФБР, який зник в Ірані у 2007-му році, буцімто, працюючи на Центральне розвідувальне управленні США.

Нові обставини ситуації навколо розслідування спеціального прокурора США Мюллера стали відомі днями з матеріалу журналіста-розслідувача видання The Hill Джона Соломона.

За словами юриста російського олігарха, останній витратив 25 мільйонів доларів на формування спеціальної команди, яка працювала під наглядом ФБР

Численні свідки в уряді та правоохоронних органах США підтвердили, що у 2009-му році ФБР звернулись до Дерипаски з проханням профінансувати операцію під наглядом ФБР покликану звільнити Роберта Левінсона з Ірану.

Останній зник там у 2007-му році, працюючи на ЦРУ. Мюллер, який на той час очолював ФБР, був поінформований про співпрацю бюро із Дерипаскою. За словами юриста російського олігарха, останній витратив 25 мільйонів доларів на формування спеціальної команди, яка працювала під наглядом ФБР над звільненням американця. Команді вдалося отримати фото та відео, які вказували на те, що Левінсон живий і добитись пропозиції щодо його звільнення.

У 2010-му році угоду про звільнення було відкинуто, після того як Державний департамент США не схвалив вимоги Ірану.

Зрештою, у 2011-му році ФБР закрило операцію, вважаючи, що іранці з якими контактував не зможуть добитись звільнення Левінсона на тлі суперечок між американськими державними агенціями щодо умов його звільнення.

Представник родини Левінсона, колишній прокурор США Девід Макґі, заявив виданню, що "зусилля Дерипаски наблизилися до досягнення успіху".

"У певний момент нам заявили, що умови звільнення Левінсона вже узгоджені між Іраном та США і, що відповідно до угоди, держсекретар Клінтон зробить заяву, яка зніме відповідальність з Ірану. В останню мить Клінтон не зробила погоджену заяву", - розповів Макґі.

Державний департамент, представники Клінтон, речники спеціального прокурора США Мюллера не стали коментувати подробиці операції зі звільнення Левінсона.

Стаття звертає увагу на те, що на момент співпраці ФБР із Дерипаскою останній мав бізнес в Ірані, а використання його коштів там для звільнення громадянина США дозволяло американським правоохоронцям обійти американські санкції проти Ірану. ДО того ж, з 2006-го року Дерипасці було заборонено в'їзд на територію США Державним департаментом через звинувачення у зв'язках із організованою злочинністю. Сам Дерипаска відкинув ці звинувачення. Їх також не було доведено у суді.

ФБР віддячило росіянину за сприяння. Восени 2009-го він відвідав Вашингтон за візою виданою під гарантії правоохоронців США (law enforcement parole visa - прим. ГА). З 2011-го року Дерипаска щонайменше 8 разів прибував до США за дипломатичним паспортом, хоча не працює в МЗС Росії. Колишні агенти ФБР розповіли The Hill, що саме бюро забезпечило Дерипасці доступ до США.

Видання звертає увагу на те, що сам Дерипаска через юриста заявив, що позбавлення його американської візи Державним департаментом було безпідставним і що ФБР ухвалило рішення про співпрацю з ним після самостійної ретельної перевірки.

Чому ФБР дійшло висновку, що Дерипаска проти якого діяли обмеження з боку Державного департаменту, міг виступити спонсором рятувальної місії та бути джерелом для важливого розслідування?

ЗМІ тепер пов'язують Дерипаску із розслідуванням спеціального прокурора Мюллера (колишнього очільника ФБР часів співпраці бюро із Дерипаскою) щодо Росії. Зокрема, на Дерипаску протягом певного часу працював Пол Манафорт, якому Мюллером було висунуто звинувачення у відмиванні грошей та лобізмі в інтересах закордонного уряду без спеціальної реєстрації.

Вони мали спільний бізнес, який зазнав краху. Дерипаска судився із Манафортом, закидаючи що той вкрав у нього гроші.

Дерипаска не фігурує у обвинуваченнях висунутих Мюллером проти Манафорта і, як відзначає The Hill, ФБР протягом останнього часу звертались до Дерипаски за коментарями, як до джерела.

Наприклад, ФБР звернулись до нього за коментарем щодо скандального досьє із закидами на адресу Дональда Трампа та його команди, яке підготував для Демократичної партії колишній співробітник британських спецслужб Стіл. Видання також відзначає, що ФБР зустрілося із Дерипаскою у Нью-Йорку у 2016-му році за 2 місяці до обрання Трампа президентом.

У ході півторагодинної зустрічі агенти ФБР представили Дерипасці теорію про змову Трампа із Росією на виборах 2016-го року. Останній розсміявся у відповідь, а пізніше сказав, що ФБР "створює щось з нічого".

Якщо спільна з Дерипаскою операція суперечила федеральному законодавству, ця особа може сприйматись, як потенційний іміджевий ризик для Мюллера

Якщо спільна з Дерипаскою операція суперечила федеральному законодавству, ця особа може становити іміджевий ризик для Мюллера

Видання відзначає, що інформація про співпрацю Дерипаски із ФБР та його статус джерела для американських правоохоронців викликає низку питань.

Зокрема, чи вказало ФБР суду, який надав дозвіл на стеження за членами команди Трампа, про те, що його джерело відкинуло саму ідею змови Трампа та Росії?

Чому ФБР дійшло висновку, що Дерипаска проти якого діяли обмеження з боку Державного департаменту, міг виступити спонсором рятувальної місії та бути джерелом для важливого розслідування?

Видання також звертає увагу на те, що відсутність імені Дерипаски у звинуваченнях проти Манафорта висунутих Мюллером може бути пов'язане із його роботою з ФБР у минулому.

"Справжнє питання тепер полягає у тому, чи вірно було не включати Дерипаску до обвинувачень висунутих Мюллером проти Манафорта і чи таке рішення не було спричинене прагненням уникнути прозорості, якої вимагає закон", - заявив виданню професор права у Гарвардському університеті Алан Дершовіц.

"Можливо, що угода ФБР із Дерипаскою порушила законодавство США, яке забороняє уряду приймати добровільні послуги", - заявила The Hill Мелані Слоан, колишній посадовець Мін'юсту США.

А професор конституційного права в університеті Джорджа Вашингтона, Джонатан Турлі зазначив, що спеціальний прокурор Мюллер може вважати інформацію про роботу ФБР із Мюллером такою, що зіпсує імідж слідства.

Ігри в кішки-мишки між Московою та Вашингтоном часто змальовуються у чорно білих тонах, але правда полягає у тому, що дані відносини мають багато напівтонів

"Якщо спільна з Дерипаскою операція суперечила федеральному законодавству, ця особа може становити іміджевий ризик для Мюллера. Питання у тому, чи може він вказати на будь-які неналежні дії з боку Мюллера", - заявив виданню Турлі.

Сам автор розслідування Джон Соломон відзначає, що тепер суд США має встановити, чи має місце конфлікт інтересів у роботі Спеціального прокурора США Мюллера.

"Між тим, даний епізод вказує на забуту істину: ігри в кішки-мишки між Москвою та Вашингтоном часто змальовуються у чорно білих тонах, але правда полягає у тому, що дані відносини мають багато напівтонів", - пише Джон Соломон.

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