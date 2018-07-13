Мюллер висунув звинувачення проти 12 російських шпигунів

Обвинувачені росіяни фігурували у розслідуванні спеціального прокурора США Роберта Мюллера.

Всі 12 росіян є членами ГРУ, російської розвідувальної служби. Вони працюють у головному управлінні розвідки, виконуючи «офіційні розпорядження».

Мінюст США стверджує, що ціллю хакерських атак був передвиборчий штаб Гілларі Клінтон, Національний комітет Демократичної партії та Комітет кампанії Демократичного конгресу. За інформацією розслідування, розвідники мали намір «розповсюдити інформацію в інтернеті під акаунтами «DCLeaks» і «Guccifer 2.0».​

За словами заступника генерального прокурора Рода Розенстін, у висновку Департаменту юстиції не фігурує жоден американець. Слідство встановило факт переписки хакеру під акаунтом «Guccifer 2.0» з представниками президентської кампанії Трампа. Втім, у вироку не йдеться про вплив хакерських атак на підрахунок голосів або зміну результатів виборів.

Проголошення вироку у справі Мюллера співпало за часом із візитом Дональда Трампа в Велику Британію

Хоча текст обвинувачення вказує на те, що російські розвідники через свої хакерські акаунти спілкувались із особою наближеною до виборчого штабу Трампа, невідомо, чи була дана особа поінформована про те, з ким насправді листувалась.

Проголошення вироку у справі Мюллера співпало за часом із візитом Дональда Трампа в Велику Британію. Крім того, за два дні президент США зустрічатиметься в лідером Росії і обговорюватиме, зокрема, й втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року.

Нагадаємо, що Комітет Сенату США підтверджує припущення американської розвідки, що Росія втручалась у вибори президента США 2016 року, щоб допомогти перемозі Дональда Трампа, пише видання Politico. При цьому, сенатори вважають, що Москва продовжує свої дії з підривання американської демократії.

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