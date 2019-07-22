Пішов з життя український державник Віктор Мусіяка

Один з авторів української Конституції, політичний діяч Віктор Лаврентійович Мусіяка пішов з життя в понеділок 22 липня. Про це повідомляється на його соцмережевій сторінці.

Віктор Мусіяка, який останнім часом був науковим дослідником центру Разумкова, зробив неабиякий внесок в українське державотворення та юридичну науку. Він є автором 120 наукових праць і співавтором Конституції України.

Мусіяка в різні роки завідував юридичними кафедрами в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого а також Національному університеті "Києво-Могилянська академія", був народним депутатом України.

Мусіяка неодноразово був гостем Української служби "Голосу Америки", зокрема, говорив про успіхи та невдачі України на шляху реформ.