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У виданні The Guardian написали про відсутність доказів заяв Ілона Маска щодо Neuralink

За словами Маска, свині на фото імплантовано пристрій Neuralink

Британське видання The Guardian звертає увагу на те, що бізнесмен Ілон Маск не навів "жодних наукових даних" на підтвердження заяв зроблених у ході презентації прогресу у роботі над нейроінтерфейсом 28-го серпня.

"Маск не представив жодних наукових даних на підтримку його заяв про свиней, або пристрої", - пише видання про презентацію 28-го серпня, у ході якої Маск заявив про успішне вживлення у мозок двох свиней варіантів нейроінтерфейсу, над яким тривалий час працює його компанія. У матеріалі також згадується, що Маск в останні місяці поширював неправдиву інформацію щодо коронавірусу.

Як пише "Радіо Свобода", у ході презентації Маск показав свиню, в мозок якої, за його словами, вживлений імплант розміром 8 міліметрів у діаметрі. За словами Маска, чипи дозволяють фахівцям стежити за активністю центрів мозку свиней за допомогою технології бездротового з’єднання, відстежуючи те, чого торкається тварина своїм п’ятачком.

Редактор видання The Guardian у Twitter наголосив на важливості скептичного ставлення до заяв Ілона Маска.

"Він не є достовірним джерелом щодо заяв, які стосуються його самого, його здібностей, і висвітлення у ЗМІ має це визнавати", - твітує Алекс Херн, технологічний редактор The Guardian.

Ілон Маск став одним зі співзасновників компанії Neuralink у 2016 році і інвестував у неї понад 100 мільйонів доларів. Компанія має на меті поєднати мозок людини із комп’ютером, створивши мікрочип, який можна ввести хірургічним шляхом. В перспективі компанія хотіла б за допомогою поєднання людини і комп’ютера суттєво покращити здатність зберігати та обробляти інформацію.

«Короткострокова ідея полягає у допомозі в лікуванні травм мозку. Маск заявив, що потім ця технологія може використовуватися для лікування складних неврологічних станів, таких як хвороба Паркінсона та Альцгеймера», – пише Business Insider.

Маск мріє, щоб чипи давали можливість «симбіозу» між мозком людини та штучним інтелектом.

Маск раніше казав, що випробування на людях має початися в 2020 році, проте науковці у сфері нейрології поставили під сумнів такі строки, враховуючи, що компанія тільки розпочала випробування на тваринах у 2019 році, йдеться в Business Insider.

Складність подібних проєктів, і особливо настільки інвазивних, як Neuralink, полягає не лише у створенні самого пристрою, йдеться в статті Wired.

«Є також надзвичайно біологічно складний мозок, який намагається «проковтнути» будь-який сторонній матеріал, який потрапляє туди. Створення нейронного чипа, який можна використовувати у людей, вимагає років клінічних випробувань. Управління контролю за продуктами і ліками США (FDA) має затвердити ці пристрої. А для досягнення кінцевої мети Neuralink – з’єднання людини з машиною – спочатку доведеться переконати здорових людей відкрити свої черепи, щоб туди вживили імплантат», – пояснюють оглядачі.

Презентація футуристичного пристрою жваво обговорюється онлайн.

"А ви готові подумати про імплантацію цього пристрою у власний мозок", - питає у Twitter журналістка Тріш Ріган.

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