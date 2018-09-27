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Наука і технології

Комісія США з цінних паперів та бірж подала до суду на Ілона Маска

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Позов вимагає позбавити Маска права очолювати компанії, акції яких торгуються на біржі, та накласти штраф

Комісія США з цінних паперів та бірж подала до суду на Ілона Маска і звинувачує його у оприлюдненні низки "неправдивих та облудних" повідомлень про можливість викупу акцій компанії Tesla раніше цього року.

У скарзі поданій до федерального суду Комісія заявляє, що ""Маск знав, або ж вияв недбалість, якщо не знав", що вводить інвесторів в оману, коли 7-го серпня поінформував понад 20 мільйонів користувачів Twitter, які стежать за його обліковим записом, що він може розпочати скуповувати акції компанії Tesla у їх власників за ціною 420 доларів за акцію, і що він вже має доступ до необхідних коштів.

Після закінчення біржевих торгів у четвер вартість акцій компанії, на тлі повідомлень про судовий позов, впала на понад 5 відсотків

Скарга також звертає увагу на подальщі повідомлення Маска у Twitter у яких той наполіг на тому, що "підтримку з боку інвесторів підтверджено" і має бути створено "спеціальний фонд" для інвесторів компанії.

Після закінчення біржевих торгів у четвер вартість акцій компанії, на тлі повідомлень про судовий позов, впала на понад 5 відсотків.

Позов вимагає позбавити Маска права очолювати компанії, акції яких торгуються на біржі, та накласти штраф.

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